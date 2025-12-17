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Akamai Cloud: nuovo hardware dedicato G8 e VM performanti

Sarah Walter

Dec 17, 2025

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Sarah Walter, Product Manager di Akamai, si occupa dei principali prodotti di cloud computing dell'azienda con una particolare attenzione alle GPU e alle istanze accelerate. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore, vanta approfondite competenze nell'infrastruttura cloud, nell'elaborazione video e nella gestione del ciclo di vita dei prodotti. Con una passione per la creazione di prodotti che uniscono le persone alla tecnologia, riesce a risolvere sfide complesse e a scalare prodotti innovativi in grado di gestire i carichi di lavoro del settore dei media, dello streaming e delle aziende a livello globale.

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Negli ultimi anni, molto è cambiato nel modo con cui vengono realizzate le applicazioni e in quello che i team si aspettano dalla loro infrastruttura cloud. Quando Akamai ha acquisito Linode, ci siamo impegnati nell'intento di investire nella piattaforma e di evolverla in base alle esigenze dei nostri clienti. Questo impegno non si è limitato ad aumentare la capacità o a raggiungere nuove aree geografiche, ma ci ha visto anche apportare miglioramenti ponderati laddove erano più necessari.

Lavorando a stretto contatto con i clienti, abbiamo visto cambiare in modo significativo le applicazioni e i servizi da loro creati. Alcuni team utilizzano ancora carichi di lavoro consueti, come server di gioco o piattaforme della community. Altri team che fanno parte di piccole e medie imprese creano applicazioni reali di livello produttivo, in cui performance, coerenza e affidabilità non sono più un optional. Questi carichi di lavoro si comportano in modo diverso: sono più sensibili alla latenza, richiedono maggiori quantità di CPU e memoria e si mostrano molto meno tolleranti alla variabilità.

I nostri piani esistenti si sono rivelati un buon punto di partenza, soprattutto per i progetti in fase iniziale e i carichi di lavoro più attenti ai costi. Tuttavia, in seguito all'espansione di molti dei nostri clienti, abbiamo sentito dire che questi piani possono diventare restrittivi: performance incoerenti, dispositivi limitrofi rumorosi e la necessità di aggirare la variabilità individuando specifiche istanze o aree geografiche sono tutti segnali che indicano come le esigenze dell'infrastruttura abbiano superato il modello originale.

Una nuova generazione di infrastrutture di computing

Man mano che le applicazioni si evolvono, l'infrastruttura di un'organizzazione deve evolversi di pari passo. Questo è il contesto più ampio alla base dei cambiamenti che stiamo apportando all'Akamai Cloud. Abbiamo introdotto una nuova generazione di infrastrutture di computing sull'Akamai Cloud con il lancio di hardware dedicato basato sui più recenti processori AMD EPYC™ di quinta generazione.

I nuovi piani offrono ai clienti performance prevedibili, prezzi trasparenti e la flessibilità necessaria per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di carichi di lavoro. Questi piani sono stati concepiti per eliminare eventuali problemi, garantire performance costanti e prevedibili e offrire scelte più chiare in base alle specifiche esigenze aziendali.

In questo blog, esaminiamo la nostra nuova linea di computing e perché i cambiamenti apportati sono importanti per i carichi di lavoro attuali e futuri dei  nostri clienti.

La nuova linea di infrastrutture di computing

La nuova linea Akamai Cloud ora include quattro tipi di piani per offrire ai clienti scelte chiare allo scopo di bilanciare performance e costi.

  • Piano dedicato G8 per carichi di lavoro ad uso intensivo di risorse

  • Piano dedicato G7 per carichi di lavoro performanti

  • Piano dedicato G6 per carichi di lavoro in fase di produzione

  • Opzione CPU condivisa a costi contenuti

Piano dedicato G8 per carichi di lavoro ad uso intensivo di risorse

Il piano dedicato G8 include computing ad alta coerenza basato sui processori AMD EPYC di quinta generazione con nuove macchine virtuali (VM) 1:2 e 1:4 e opzioni di memoria estese. Questo piano è stato concepito per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.

L'aggiunta di VM ottimizzate per il computing (1:2) e per uso generale (1:4) fornisce ai clienti una maggiore potenza di computing per le VM, offrendo un throughput più elevato e performance più prevedibili per i carichi di lavoro impegnativi. A differenza di molte istanze degli hyperscaler, queste tipi di VM eliminano un eccesso di abbonamenti, riducono al minimo il rumore dei dispositivi limitrofi e offrono performance stabili e a bassa latenza con prezzi chiari. Ciò rende il piano G8 ideale per le applicazioni aziendali, i carichi di lavoro in tempo reale e i sistemi ad uso intensivo di risorse per i quali la coerenza è importante quanto la velocità.

Piano dedicato G7 per carichi di lavoro performanti

Questo piano include core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD Zen 3 con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. È un piano ideale per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.

Piano dedicato G6 per carichi di lavoro in fase di produzione

Il piano G6 include core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile senza condivisione delle risorse. È un piano ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.

Opzione CPU condivisa a costi contenuti

Questo piano include risorse bilanciate basate su core CPU condivisi su una combinazione di hardware legacy disponibili. È un piano ideale per gli ambienti di sviluppo/test e i carichi di lavoro variabili in cui l'efficienza dei costi è più importante delle performance garantite.

Vantaggi dei nuovi piani

Con queste opzioni, i clienti dell'Akamai Cloud possono scegliere il livello di performance appropriato per il loro caso di utilizzo specifico, mantenendo una chiara visibilità sull'allocazione delle risorse. Anche la larghezza di banda ora non è più integrata, quindi si paga solo in base all'effettivo utilizzo, alle tariffe più basse disponibili sul mercato.

I nuovi piani sono concepiti per soddisfare le esigenze comuni dei carichi di lavoro moderni:

  • Chiarezza e controllo: i prezzi trasparenti e le funzioni non integrate facilitano la previsione e la gestione dei costi del cloud

  • Performance in base alle esigenze: piani condivisi, dedicati e ad alta memoria consentono di allineare il computing ai requisiti delle applicazioni

  • Massima affidabilità: la capacità prevedibile e le performance coerenti delle istanze garantiscono l'esecuzione dei carichi di lavoro come previsto

  • Infrastruttura innovativa: i più recenti  processori AMD EPYC di quinta generazione supportano qualsiasi tipo di attività, dalle applicazioni generiche ai carichi di lavoro avanzati, inclusa l'intelligenza artificiale

  • Versatilità su vasta scala: i piani flessibili supportano sia le attività di computing quotidiane che le applicazioni performanti più impegnative

Disponibilità

I nuovi piani di computing vengono distribuiti in tutte le aree geografiche a livello globale, con una costante espansione della capacità. In questo modo, i carichi di lavoro possono essere distribuiti dove sono più necessari, con un accesso affidabile ai moderni dispositivi hardware.

Casi di utilizzo

I piani sono progettati per supportare un'ampia gamma di applicazioni, tra cui:

  • Cluster aziendali e carichi di lavoro di produzione: puoi eseguire applicazioni business-critical con performance prevedibili e senza conflitti con le CPU

  • Pipeline di elaborazione di dati e supporti: puoi ottenere un throughput coerente per il transcoding e i processi batch in più nodi

  • Carichi di lavoro sensibili alla latenza: puoi supportare le applicazioni che richiedono performance della CPU coerenti e affidabili, tra cui inferencing ed elaborazione in tempo reale

Performance coerenti, ampia scelta e prezzi trasparenti

L'introduzione dei nuovi piani di cloud computing di Akamai basati sui  processori AMD EPYC di quinta generazione offre ai clienti le performance, la scelta e la trasparenza necessarie per scalare i carichi di lavoro in tutta sicurezza.

Sia che vengano utilizzati per lo sviluppo, la produzione o per applicazioni sensibili alle performance, i nuovi piani forniscono una base flessibile per la creazione e l'esecuzione di carichi di lavoro moderni nel cloud.

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Dec 17, 2025

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Sarah Walter, Product Manager di Akamai, si occupa dei principali prodotti di cloud computing dell'azienda con una particolare attenzione alle GPU e alle istanze accelerate. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore, vanta approfondite competenze nell'infrastruttura cloud, nell'elaborazione video e nella gestione del ciclo di vita dei prodotti. Con una passione per la creazione di prodotti che uniscono le persone alla tecnologia, riesce a risolvere sfide complesse e a scalare prodotti innovativi in grado di gestire i carichi di lavoro del settore dei media, dello streaming e delle aziende a livello globale.

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