Akamai Cloud: nuovo hardware dedicato G8 e VM performanti

Negli ultimi anni, molto è cambiato nel modo con cui vengono realizzate le applicazioni e in quello che i team si aspettano dalla loro infrastruttura cloud. Quando Akamai ha acquisito Linode, ci siamo impegnati nell'intento di investire nella piattaforma e di evolverla in base alle esigenze dei nostri clienti. Questo impegno non si è limitato ad aumentare la capacità o a raggiungere nuove aree geografiche, ma ci ha visto anche apportare miglioramenti ponderati laddove erano più necessari.

Lavorando a stretto contatto con i clienti, abbiamo visto cambiare in modo significativo le applicazioni e i servizi da loro creati. Alcuni team utilizzano ancora carichi di lavoro consueti, come server di gioco o piattaforme della community. Altri team che fanno parte di piccole e medie imprese creano applicazioni reali di livello produttivo, in cui performance, coerenza e affidabilità non sono più un optional. Questi carichi di lavoro si comportano in modo diverso: sono più sensibili alla latenza, richiedono maggiori quantità di CPU e memoria e si mostrano molto meno tolleranti alla variabilità.

I nostri piani esistenti si sono rivelati un buon punto di partenza, soprattutto per i progetti in fase iniziale e i carichi di lavoro più attenti ai costi. Tuttavia, in seguito all'espansione di molti dei nostri clienti, abbiamo sentito dire che questi piani possono diventare restrittivi: performance incoerenti, dispositivi limitrofi rumorosi e la necessità di aggirare la variabilità individuando specifiche istanze o aree geografiche sono tutti segnali che indicano come le esigenze dell'infrastruttura abbiano superato il modello originale.