Akamai Cloud: nuovo hardware dedicato G8 e VM performanti

Negli ultimi anni, molto è cambiato nel modo con cui vengono realizzate le applicazioni e in quello che i team si aspettano dalla loro infrastruttura cloud. Quando Akamai ha acquisito Linode, ci siamo impegnati nell'intento di investire nella piattaforma e di evolverla in base alle esigenze dei nostri clienti. Questo impegno non si è limitato ad aumentare la capacità o a raggiungere nuove aree geografiche, ma ci ha visto anche apportare miglioramenti ponderati laddove erano più necessari.
Lavorando a stretto contatto con i clienti, abbiamo visto cambiare in modo significativo le applicazioni e i servizi da loro creati. Alcuni team utilizzano ancora carichi di lavoro consueti, come server di gioco o piattaforme della community. Altri team che fanno parte di piccole e medie imprese creano applicazioni reali di livello produttivo, in cui performance, coerenza e affidabilità non sono più un optional. Questi carichi di lavoro si comportano in modo diverso: sono più sensibili alla latenza, richiedono maggiori quantità di CPU e memoria e si mostrano molto meno tolleranti alla variabilità.
I nostri piani esistenti si sono rivelati un buon punto di partenza, soprattutto per i progetti in fase iniziale e i carichi di lavoro più attenti ai costi. Tuttavia, in seguito all'espansione di molti dei nostri clienti, abbiamo sentito dire che questi piani possono diventare restrittivi: performance incoerenti, dispositivi limitrofi rumorosi e la necessità di aggirare la variabilità individuando specifiche istanze o aree geografiche sono tutti segnali che indicano come le esigenze dell'infrastruttura abbiano superato il modello originale.
Una nuova generazione di infrastrutture di computing
Man mano che le applicazioni si evolvono, l'infrastruttura di un'organizzazione deve evolversi di pari passo. Questo è il contesto più ampio alla base dei cambiamenti che stiamo apportando all'Akamai Cloud. Abbiamo introdotto una nuova generazione di infrastrutture di computing sull'Akamai Cloud con il lancio di hardware dedicato basato sui più recenti processori AMD EPYC™ di quinta generazione.
I nuovi piani offrono ai clienti performance prevedibili, prezzi trasparenti e la flessibilità necessaria per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di carichi di lavoro. Questi piani sono stati concepiti per eliminare eventuali problemi, garantire performance costanti e prevedibili e offrire scelte più chiare in base alle specifiche esigenze aziendali.
In questo blog, esaminiamo la nostra nuova linea di computing e perché i cambiamenti apportati sono importanti per i carichi di lavoro attuali e futuri dei nostri clienti.
La nuova linea di infrastrutture di computing
La nuova linea Akamai Cloud ora include quattro tipi di piani per offrire ai clienti scelte chiare allo scopo di bilanciare performance e costi.
Piano dedicato G8 per carichi di lavoro ad uso intensivo di risorse
Piano dedicato G7 per carichi di lavoro performanti
Piano dedicato G6 per carichi di lavoro in fase di produzione
Opzione CPU condivisa a costi contenuti
Piano dedicato G8 per carichi di lavoro ad uso intensivo di risorse
Il piano dedicato G8 include computing ad alta coerenza basato sui processori AMD EPYC di quinta generazione con nuove macchine virtuali (VM) 1:2 e 1:4 e opzioni di memoria estese. Questo piano è stato concepito per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
L'aggiunta di VM ottimizzate per il computing (1:2) e per uso generale (1:4) fornisce ai clienti una maggiore potenza di computing per le VM, offrendo un throughput più elevato e performance più prevedibili per i carichi di lavoro impegnativi. A differenza di molte istanze degli hyperscaler, queste tipi di VM eliminano un eccesso di abbonamenti, riducono al minimo il rumore dei dispositivi limitrofi e offrono performance stabili e a bassa latenza con prezzi chiari. Ciò rende il piano G8 ideale per le applicazioni aziendali, i carichi di lavoro in tempo reale e i sistemi ad uso intensivo di risorse per i quali la coerenza è importante quanto la velocità.
Piano dedicato G7 per carichi di lavoro performanti
Questo piano include core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD Zen 3 con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. È un piano ideale per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
Piano dedicato G6 per carichi di lavoro in fase di produzione
Il piano G6 include core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile senza condivisione delle risorse. È un piano ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
Opzione CPU condivisa a costi contenuti
Questo piano include risorse bilanciate basate su core CPU condivisi su una combinazione di hardware legacy disponibili. È un piano ideale per gli ambienti di sviluppo/test e i carichi di lavoro variabili in cui l'efficienza dei costi è più importante delle performance garantite.
Vantaggi dei nuovi piani
Con queste opzioni, i clienti dell'Akamai Cloud possono scegliere il livello di performance appropriato per il loro caso di utilizzo specifico, mantenendo una chiara visibilità sull'allocazione delle risorse. Anche la larghezza di banda ora non è più integrata, quindi si paga solo in base all'effettivo utilizzo, alle tariffe più basse disponibili sul mercato.
I nuovi piani sono concepiti per soddisfare le esigenze comuni dei carichi di lavoro moderni:
Chiarezza e controllo: i prezzi trasparenti e le funzioni non integrate facilitano la previsione e la gestione dei costi del cloud
Performance in base alle esigenze: piani condivisi, dedicati e ad alta memoria consentono di allineare il computing ai requisiti delle applicazioni
Massima affidabilità: la capacità prevedibile e le performance coerenti delle istanze garantiscono l'esecuzione dei carichi di lavoro come previsto
Infrastruttura innovativa: i più recenti processori AMD EPYC di quinta generazione supportano qualsiasi tipo di attività, dalle applicazioni generiche ai carichi di lavoro avanzati, inclusa l'intelligenza artificiale
Versatilità su vasta scala: i piani flessibili supportano sia le attività di computing quotidiane che le applicazioni performanti più impegnative
Disponibilità
I nuovi piani di computing vengono distribuiti in tutte le aree geografiche a livello globale, con una costante espansione della capacità. In questo modo, i carichi di lavoro possono essere distribuiti dove sono più necessari, con un accesso affidabile ai moderni dispositivi hardware.
Casi di utilizzo
I piani sono progettati per supportare un'ampia gamma di applicazioni, tra cui:
Cluster aziendali e carichi di lavoro di produzione: puoi eseguire applicazioni business-critical con performance prevedibili e senza conflitti con le CPU
Pipeline di elaborazione di dati e supporti: puoi ottenere un throughput coerente per il transcoding e i processi batch in più nodi
Carichi di lavoro sensibili alla latenza: puoi supportare le applicazioni che richiedono performance della CPU coerenti e affidabili, tra cui inferencing ed elaborazione in tempo reale
Performance coerenti, ampia scelta e prezzi trasparenti
L'introduzione dei nuovi piani di cloud computing di Akamai basati sui processori AMD EPYC di quinta generazione offre ai clienti le performance, la scelta e la trasparenza necessarie per scalare i carichi di lavoro in tutta sicurezza.
Sia che vengano utilizzati per lo sviluppo, la produzione o per applicazioni sensibili alle performance, i nuovi piani forniscono una base flessibile per la creazione e l'esecuzione di carichi di lavoro moderni nel cloud.
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