Akamai Cloud: Neue G8 dedizierte VM-Größen für Hardware und Performance

In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie Anwendungen entwickelt werden und was Teams von ihrer Cloud-Infrastruktur erwarten, stark verändert. Mit der Übernahme von Linode durch Akamai haben wir uns klar dazu verpflichtet, in die Plattform zu investieren und sie entsprechend den Anforderungen unserer Kunden weiterzuentwickeln. Bei diesem Engagement ging es nicht nur darum, Kapazitäten zu erweitern oder neue Regionen zu erschließen, sondern es ging darum, gezielte Verbesserungen dort vorzunehmen, wo sie am wichtigsten sind.
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir gesehen, dass sich die Arten von Anwendungen und Diensten, die sie entwickeln, auf bedeutende Weise verändert haben. Einige Teams führen immer noch vertraute Workloads aus, z. B. Spieleserver oder Community-Plattformen. Andere sind kleine und mittelständische Unternehmen, die echte, produktionsreife Anwendungen entwickeln. Performance, Konsistenz und Zuverlässigkeit sind für sie nicht mehr optional. Diese Workloads verhalten sich unterschiedlich; sie sind empfindlicher gegenüber Latenz, anspruchsvoller in Bezug auf CPU und RAM und viel weniger tolerant gegenüber Variabilität.
Unsere bestehenden Tarife waren ein guter Ausgangspunkt, insbesondere für Projekte in der Anfangsphase und kostenbewusste Workloads. Doch wir haben erfahren, dass diese Tarife viele unserer größer gewordenen Kunden mittlerweile einschränken. Inkonsistente Performance, Ressourcenkonflikte aufgrund von „Noisy Neighbors“ und die Notwendigkeit, Variabilität durch gezielte Ausrichtung auf bestimmte Instanzen oder Regionen zu umgehen: All dies sind Anzeichen dafür, dass die Infrastrukturanforderungen über das ursprüngliche Modell hinausgehen.
Eine neue Generation von Computing-Infrastrukturen
Wenn Anwendungen weiterentwickelt werden, muss sich die Infrastruktur eines Unternehmens mit ihnen weiterentwickeln. Das ist der umfassendere Kontext für die Änderungen, die wir an der Akamai Cloud vornehmen. Mit spezieller Hardware auf Basis der neuesten AMD EPYC™-Prozessoren der 5. Generation haben wir eine neue Generation von Computing-Infrastrukturen in der Akamai Cloud eingeführt.
Die neuen Tarife bieten Kunden vorhersehbare Performance und transparente Preise – und die Flexibilität, eine Vielzahl von Workload-Anforderungen zu erfüllen. Sie wurden so gestaltet, dass sie Reibungen beseitigen, konsistente und vorhersagbare Performance liefern und Ihnen bei der Skalierung eine klarere Auswahl bieten.
In diesem Blogbeitrag betrachten wir, wie wir unsere Computing-Produktpalette neu gestalten und warum diese Änderungen für die Workloads, die unsere Kunden heute ausführen und für morgen entwickeln, von Bedeutung sind.
Die neuen Computing-Angebote
Das neue Angebot von Akamai Cloud umfasst nun auch Computing-Tarife, die Kunden eine klare Auswahl für ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
G8 dedizierter Tarif für ressourcenintensive Workloads
G7 dedizierter Tarif für Performance-Workloads
G6 dedizierter Tarif für Produktions-Workloads
Gemeinsam genutzte kostengünstige CPU-Option
G8 dedizierter Tarif für ressourcenintensive Workloads
Der dedizierte G8-Tarif umfasst hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2- und 1:4-VM-Größen (Virtuelle Maschinen) und erweiterten Arbeitsspeicheroptionen. Dieses Angebot eignet sich am besten für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.
Die zusätzlichen Computing-optimierten (1:2) und universellen (1:4) VM-Größen bieten Kunden mehr Rechenleistung pro VM und ermöglichen so einen höheren Durchsatz und eine vorhersehbarere Performance für anspruchsvolle Workloads. Im Gegensatz zu vielen Hyperscaler-Instanzen verhindern diese Größen Überzeichnungen, minimieren störende „Noisy Neighbor“-Effekte und bieten stabile Performance mit geringer Latenz bei klarer Preisgestaltung. Dadurch ist der G8-Tarif ideal für Unternehmensanwendungen, Echtzeitworkloads und ressourcenintensive Systeme, bei denen die Konsistenz ebenso wichtig ist wie die Geschwindigkeit.
G7 dedizierter Tarif für Performance-Workloads
Dieser Tarif umfasst Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-Zen-3-Prozessoren und einer Premium-Arbeitsspeicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Er eignet sich am besten für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.
G6 dedizierter Tarif für Produktions-Workloads
G6 umfasst dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware ohne Ressourcenkonflikte bereitgestellt werden. Er eignet sich ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.
Gemeinsam genutzte kostengünstige CPU-Option
Dieser Tarif umfasst ausgewogene Ressourcen, die von gemeinsam genutzten CPU-Kernen auf einer Mischung aus verfügbarer Legacy-Hardware betrieben werden. Er eignet sich am besten für Entwicklungs- und Testumgebungen und variable Workloads, bei denen Kosteneffizienz wichtiger ist als garantierte Performance.
Vorteile der neuen Tarife
Mit diesen Optionen können Akamai-Cloud-Kunden die richtige Performance für ihren spezifischen Anwendungsfall auswählen und gleichzeitig eine klare Übersicht über die Ressourcenzuweisung erhalten. Die Bandbreite ist jetzt auch entschlüsselt – Sie zahlen Sie nur für die tatsächliche Nutzung zum niedrigsten Preis auf dem Markt.
Die neuen Tarife sind darauf ausgelegt, die gängigen Anforderungen für moderne Workloads zu erfüllen:
Klarheit und Kontrolle – transparente, nicht gebündelte Preise erleichtern die Vorhersage und Verwaltung von Cloudkosten
Passende Performance – gemeinsam genutzte, dedizierte und High-Memory-Tarife ermöglichen es Ihnen, das Computing an die Anwendungsanforderungen anzupassen
Vertrauenswürdige Zuverlässigkeit – vorhersehbare Kapazität und konsistente Performance für alle Instanzen sorgen dafür, dass Workloads wie erwartet ausgeführt werden
Zukunftsfähige Infrastruktur – die neuesten AMD-EPYC-Prozessoren der 5. Generation unterstützen alle Szenarien von allgemeinen Anwendungen bis hin zu erweiterten Workloads, einschließlich KI
Skalierbare Vielseitigkeit – flexible Tarife unterstützen sowohl tägliche Computing-Aufgaben als auch anspruchsvolle, leistungsintensive Anwendungen
Verfügbarkeit
Die neuen Computing-Tarife werden in allen globalen Regionen eingeführt, wobei die Kapazität regelmäßig erweitert wird. So wird gewährleistet, dass Workloads dort bereitgestellt werden können, wo sie am dringendsten benötigt werden, mit zuverlässigem Zugriff auf moderne Hardware.
Anwendungsfälle
Die Tarife sind so konzipiert, dass sie eine breite Palette von Szenarien unterstützen. Gängige Beispiele sind:
Enterprise-Cluster und Produktions-Workloads – führen Sie geschäftskritische Anwendungen mit vorhersehbarer Performance und ohne CPU-Konflikte aus
Medien- und datenverarbeitende Pipelines – erhalten Sie konsistenten Durchsatz für Transcoding- und Batch-Jobs über mehrere Knoten hinweg
Latenzkritische Workloads – unterstützen Sie Anwendungen, die konsistente und zuverlässige CPU-Performance erfordern, einschließlich Inferenz und Echtzeitverarbeitung
Erhalten Sie Performance, Auswahl und Preistransparenz
Die Einführung neuer Cloud-Computing-Tarife von Akamai mit AMD-EPYC-Prozessoren der 5. Generation bietet Kunden die Performance, Auswahl und Transparenz, die sie benötigen, um ihre Workloads zuverlässig skalieren zu können.
Egal, ob Sie sie für Entwicklung, Produktion oder spezielle, performancelastige Anwendungen verwenden, die neuen Pläne bieten eine flexible Grundlage für die Erstellung und Ausführung moderner Cloudworkloads.
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