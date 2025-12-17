Akamai Cloud: Neue G8 dedizierte VM-Größen für Hardware und Performance

In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie Anwendungen entwickelt werden und was Teams von ihrer Cloud-Infrastruktur erwarten, stark verändert. Mit der Übernahme von Linode durch Akamai haben wir uns klar dazu verpflichtet, in die Plattform zu investieren und sie entsprechend den Anforderungen unserer Kunden weiterzuentwickeln. Bei diesem Engagement ging es nicht nur darum, Kapazitäten zu erweitern oder neue Regionen zu erschließen, sondern es ging darum, gezielte Verbesserungen dort vorzunehmen, wo sie am wichtigsten sind.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir gesehen, dass sich die Arten von Anwendungen und Diensten, die sie entwickeln, auf bedeutende Weise verändert haben. Einige Teams führen immer noch vertraute Workloads aus, z. B. Spieleserver oder Community-Plattformen. Andere sind kleine und mittelständische Unternehmen, die echte, produktionsreife Anwendungen entwickeln. Performance, Konsistenz und Zuverlässigkeit sind für sie nicht mehr optional. Diese Workloads verhalten sich unterschiedlich; sie sind empfindlicher gegenüber Latenz, anspruchsvoller in Bezug auf CPU und RAM und viel weniger tolerant gegenüber Variabilität.

Unsere bestehenden Tarife waren ein guter Ausgangspunkt, insbesondere für Projekte in der Anfangsphase und kostenbewusste Workloads. Doch wir haben erfahren, dass diese Tarife viele unserer größer gewordenen Kunden mittlerweile einschränken. Inkonsistente Performance, Ressourcenkonflikte aufgrund von „Noisy Neighbors“ und die Notwendigkeit, Variabilität durch gezielte Ausrichtung auf bestimmte Instanzen oder Regionen zu umgehen: All dies sind Anzeichen dafür, dass die Infrastrukturanforderungen über das ursprüngliche Modell hinausgehen.