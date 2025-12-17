Akamai Cloud : nouvelles machines virtuelles G8 dédiées axées sur le matériel et les performances

Au cours des dernières années, la manière de concevoir les applications a profondément évolué, tout comme les attentes des équipes vis-à-vis de leur infrastructure cloud. Lorsqu'Akamai a acquis Linode, nous avons pris un engagement clair : investir dans la plateforme et la faire évoluer en phase avec les besoins de nos clients. Cet engagement ne se limitait pas à ajouter de la capacité ou de nouvelles régions ; il visait à apporter des améliorations ciblées là où elles comptent le plus.
En collaborant étroitement avec nos clients, nous avons constaté des changements significatifs dans les types d'applications et de services qu'ils développent. Certaines équipes exploitent toujours des charges de travail classiques, comme des serveurs de jeux ou des plateformes communautaires. D'autres sont des PME qui développent des applications en production, où performance, stabilité et fiabilité ne sont plus optionnelles. Ces charges de travail ont des comportements différents : elles sont plus sensibles à la latence, plus exigeantes en CPU et en mémoire, et beaucoup moins tolérantes aux variations de performance.
Nos offres existantes ont constitué une base solide, notamment pour les projets en phase de démarrage et les charges de travail sensibles aux coûts. Mais à mesure que nos clients se sont développés, nous avons entendu que ces offres pouvaient devenir limitantes. Des performances irrégulières, des ressources partagées perturbatrices et la nécessité de contourner la variabilité en ciblant des instances ou des régions spécifiques sont autant de signes que les besoins en infrastructure ont dépassé le modèle initial.
Une nouvelle génération d'infrastructures de calcul
À mesure que les applications évoluent, l'infrastructure d'une organisation doit évoluer avec elles. C'est dans ce contexte global que s'inscrivent les changements que nous apportons à Akamai Cloud. Nous avons lancé une nouvelle génération d'infrastructures de calcul sur Akamai Cloud, avec l'introduction de matériel dédié reposant sur les derniers processeurs AMD EPYC™ de 5e génération.
Ces nouvelles offres apportent aux clients des performances prévisibles, une tarification transparente et la flexibilité nécessaire pour répondre à une grande diversité de besoins en matière de charges de travail. Elles ont été conçues pour réduire les frictions, garantir des performances constantes et prévisibles, et offrir des choix plus clairs au fur et à mesure de votre croissance.
Dans cet article de blog, nous expliquons comment nous faisons évoluer notre gamme de solutions de calcul et pourquoi ces changements sont essentiels pour les charges de travail que nos clients exploitent aujourd'hui et construisent pour demain.
La nouvelle gamme de solutions de calcul
La gamme Akamai Cloud comprend désormais des offres de calcul permettant aux clients de choisir clairement le bon équilibre entre performances et coût.
Offre dédiée G8 pour les charges de travail intensives en ressources
Offre dédiée G7 pour les charges de travail axées sur les performances
Offre dédiée G6 pour les charges de travail en production
Option de CPU partagé économique
Offre dédiée G8 pour les charges de travail intensives en ressources
L'offre dédiée G8 propose des ressources de calcul à haute stabilité, optimisées par des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec de nouveaux modèles de machines virtuelles 1:2 et 1:4, ainsi que des options de mémoire étendues. Elle est particulièrement adaptée aux applications professionnelles, sensibles à la latence et gourmandes en ressources.
L'introduction des modèles de machines virtuelles optimisées pour le calcul (1:2) et universelles (1:4) offre davantage de puissance de calcul par machine virtuelle, permettant un débit plus élevé et des performances plus prévisibles pour les charges de travail exigeantes. Contrairement à de nombreuses instances d'hyperscalers, ces modèles éliminent la surallocation des ressources, réduisent les effets de ressources partagées perturbatrices et garantissent des performances stables à faible latence, avec une tarification claire. Cela fait de l'offre G8 un choix idéal pour les applications d'entreprise, les charges de travail en temps réel et les systèmes intenses en ressources, pour lesquels la constance est aussi essentielle que la performance.
Offre dédiée G7 pour les charges de travail axées sur les performances
Cette offre comprend des cœurs CPU dédiés haute performance et propulsés par des processeurs AMD Zen 3 avec une configuration mémoire haut de gamme, qui fournit un débit constant même en cas de charge lourde. Elle est conçue pour les applications stratégiques ou gourmandes en ressources informatiques qui nécessitent fiabilité, faible latence et performances stables à grande échelle.
Offre dédiée G6 pour les charges de travail en production
L'offre G6 comprend des cœurs CPU dédiés provisionnés sur le matériel existant disponible, sans conflit de ressources. Cette solution est idéale pour les charges de travail de production régulières qui nécessitent des performances prévisibles sans exigences matérielles haut de gamme.
Option de CPU partagé économique
Cette offre propose des ressources équilibrées reposant sur des cœurs CPU partagés, issus d'un ensemble de matériel existant. Elle est particulièrement adaptée aux environnements de développement/test et aux charges de travail variables, où l'optimisation des coûts prime sur la garantie de performance.
Avantages des nouvelles offres
Avec ces options, les clients d'Akamai Cloud peuvent choisir le niveau de performance adapté à leur cas d'utilisation, tout en conservant une visibilité claire sur l'allocation des ressources. La bande passante est désormais dissociée, ce qui vous permet de ne payer que ce que vous consommez, au tarif le plus compétitif du marché.
Les nouvelles offres répondent aux besoins clés des charges de travail d'aujourd'hui :
Clarté et contrôle : une tarification transparente et dissociée facilite la prévision et la gestion des coûts cloud
Performances adaptées : des offres partagées, dédiées et à haute capacité de mémoire permettent d'aligner les ressources de calcul sur les besoins des applications
Fiabilité éprouvée : une capacité prévisible et des performances constantes sur l'ensemble des instances garantissent un fonctionnement des charges de travail conforme aux attentes
Infrastructure prête pour l'avenir : les derniers processeurs AMD EPYC de 5e génération prennent en charge tous types de charges de travail, des applications généralistes aux usages avancés, y compris l'IA
Polyvalence à grande échelle : ces offres flexibles couvrent aussi bien les besoins quotidiens que les applications les plus exigeantes en performance
Disponibilité
Les nouvelles offres de calcul sont en cours de déploiement dans les régions du monde entier, avec des capacités régulièrement étendues. Ainsi, les charges de travail peuvent être déployées là où elles sont le plus nécessaires, tout en bénéficiant d'un accès fiable à des infrastructures matérielles d'aujourd'hui.
Cas d'utilisation
Ces offres sont conçues pour répondre à un large éventail de cas d'usage. Voici quelques exemples courants :
Clusters d'entreprise et charges de travail en production : exécutez des applications critiques avec des performances prévisibles et sans conflit de CPU
Pipelines de traitement des fichiers multimédias et des données : assurez un débit constant pour le transcoding et les traitements par lots sur plusieurs nœuds
Charges de travail sensibles à la latence : prenez en charge des applications nécessitant des performances CPU stables et fiables, y compris l'inférence et le traitement en temps réel
Bénéficiez de performances, d'un choix et d'une transparence des prix
L'introduction de nouvelles offres de calcul Akamai Cloud, propulsées par des processeurs AMD EPYC de 5e génération, apporte aux clients les performances, le choix et la transparence nécessaires pour faire évoluer leurs charges de travail en toute confiance.
Que ce soit pour le développement, la production ou des applications spécialisées sensibles à la performance, ces nouvelles offres constituent une base flexible pour concevoir et exécuter des charges de travail cloud d'aujourd'hui.
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