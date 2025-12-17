Akamai Cloud : nouvelles machines virtuelles G8 dédiées axées sur le matériel et les performances

Au cours des dernières années, la manière de concevoir les applications a profondément évolué, tout comme les attentes des équipes vis-à-vis de leur infrastructure cloud. Lorsqu'Akamai a acquis Linode, nous avons pris un engagement clair : investir dans la plateforme et la faire évoluer en phase avec les besoins de nos clients. Cet engagement ne se limitait pas à ajouter de la capacité ou de nouvelles régions ; il visait à apporter des améliorations ciblées là où elles comptent le plus.

En collaborant étroitement avec nos clients, nous avons constaté des changements significatifs dans les types d'applications et de services qu'ils développent. Certaines équipes exploitent toujours des charges de travail classiques, comme des serveurs de jeux ou des plateformes communautaires. D'autres sont des PME qui développent des applications en production, où performance, stabilité et fiabilité ne sont plus optionnelles. Ces charges de travail ont des comportements différents : elles sont plus sensibles à la latence, plus exigeantes en CPU et en mémoire, et beaucoup moins tolérantes aux variations de performance.

Nos offres existantes ont constitué une base solide, notamment pour les projets en phase de démarrage et les charges de travail sensibles aux coûts. Mais à mesure que nos clients se sont développés, nous avons entendu que ces offres pouvaient devenir limitantes. Des performances irrégulières, des ressources partagées perturbatrices et la nécessité de contourner la variabilité en ciblant des instances ou des régions spécifiques sont autant de signes que les besoins en infrastructure ont dépassé le modèle initial.