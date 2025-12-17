Akamai Cloud: Nuevas configuraciones de hardware G8 Dedicated y máquinas virtuales de alto rendimiento

En los últimos años, ha cambiado mucho tanto la forma en que se desarrollan las aplicaciones como lo que los equipos esperan de su infraestructura de nube. Cuando Akamai adquirió Linode, asumimos un compromiso claro de invertir en la plataforma y hacerla evolucionar a la par de las necesidades de nuestros clientes. El compromiso no se limitaba a incorporar más capacidad o nuevas regiones, sino a implementar mejoras estratégicas en los aspectos que más importan.
Gracias a nuestra estrecha colaboración con los clientes, hemos visto evolucionar de manera importante los tipos de aplicaciones y servicios que están construyendo. Algunos equipos todavía ejecutan cargas de trabajo habituales, como servidores de juegos o plataformas comunitarias. Otros son pequeñas y medianas empresas que desarrolla aplicaciones para producción, donde el rendimiento, la estabilidad y la fiabilidad son requisitos indispensables. Estas cargas de trabajo presentan un comportamiento distinto: son más sensibles a la latencia, demandan mayores recursos de CPU y memoria, y toleran mucho menos la variabilidad.
Nuestros planes actuales han funcionado muy bien como punto de partida, especialmente para proyectos emergentes y cargas de trabajo orientadas al ahorro de costos. Pero, a medida que nuestros clientes crecen, hemos visto que esos planes pueden quedarse cortos. Un rendimiento incoherente, vecinos ruidosos y la necesidad de mitigar la variabilidad seleccionando instancias o regiones específicas son indicadores de que las necesidades de infraestructura han dejado atrás el modelo original.
Una nueva generación de infraestructura computacional
La infraestructura de las organizaciones debe evolucionar a la par que evolucionan las aplicaciones. Ese es el marco general en el que se encuadran los cambios que estamos introduciendo en Akamai Cloud. La incorporación de hardware dedicado basado en los más recientes procesadores AMD EPYC™ de 5.ª generación marca el inicio de una nueva generación de infraestructura de computación en Akamai Cloud.
Los nuevos planes ofrecen a los clientes un rendimiento predecible y precios transparentes, así como la flexibilidad necesaria para satisfacer una amplia variedad de necesidades de carga de trabajo. Su diseño busca eliminar obstáculos, garantizar un rendimiento estable y predecible, y ofrecerle decisiones más claras a medida que su infraestructura escala.
En esta entrada del blog, analizamos cómo estamos remodelando nuestra línea de recursos de computación y por qué estos cambios son importantes tanto para las cargas de trabajo actuales de nuestros clientes como para las que construirán mañana.
La nueva gama de recursos de computación
La gama de Akamai Cloud incluye ahora planes de computación para ofrecer a los clientes opciones claras que les permiten equilibrar el rendimiento y el coste.
Plan G8 dedicated para cargas de trabajo de alta demanda de recursos
Plan G7 dedicated para cargas de trabajo de alto rendimiento
Plan G6 dedicated para cargas de trabajo de producción
Opción de CPU compartida y rentable
Plan G8 dedicated para cargas de trabajo de alta demanda de recursos
El plan G8 dedicated incorpora procesamiento de alta consistencia basado en procesadores AMD EPYC de 5.ª generación, con nuevas configuraciones de máquinas virtuales 1:2 y 1:4 y más opciones de memoria. Es la mejor opción para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
La incorporación de configuraciones de máquinas virtuales Compute Optimized (1:2) y General Purpose (1:4) brinda a los clientes más capacidad de procesamiento por máquina virtual, que favorece un mayor rendimiento y una ejecución más predecible en cargas de trabajo exigentes. A diferencia de muchas instancias de hiperescala, estas formas eliminan el exceso de suscripciones, minimizan los efectos de vecinos ruidosos y ofrecen un rendimiento estable y de baja latencia con precios claros. Esto convierte al plan G8 en una opción ideal para aplicaciones empresariales, cargas de trabajo en tiempo real y sistemas con gran cantidad de recursos para los que la coherencia es tan importante como la velocidad.
Plan G7 dedicated para cargas de trabajo de alto rendimiento
Este plan incluye núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD Zen 3, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Es la mejor opción para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
Plan G6 dedicated para cargas de trabajo de producción
G6 incorpora núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, sin contención mínima de recursos. Es la opción ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
Opción de CPU compartida y rentable
Este plan incluye recursos equilibrados alimentados por núcleos de CPU compartidos en una mezcla de hardware legado disponible. Es la mejor opción para entornos de desarrollo o pruebas y cargas de trabajo variables donde la rentabilidad importa más que el rendimiento garantizado.
Beneficios de los nuevos planes
Estas opciones permiten a los clientes de Akamai Cloud seleccionar el nivel de rendimiento adecuado para su caso de uso específico, al tiempo que mantienen una visibilidad clara de la asignación de recursos. El ancho de banda ahora también se ofrece por separado, por lo que solo pagara por lo que utiliza, al precio más bajo del mercado.
Los nuevos planes se han diseñado para satisfacer las necesidades comunes de las cargas de trabajo modernas:
Claridad y control: los precios transparentes y desagregados facilitan la predicción y gestión de los costes de la nube
Rendimiento con el tamaño adecuado: los planes compartidos, dedicados y de alta memoria le permiten ajustar los recursos de computación a los requisitos de las aplicaciones
Fiabilidad en la que puede confiar: la combinación de capacidad predecible y rendimiento consistente entre instancias garantiza que las cargas de trabajo respondan conforme a lo esperado
Infraestructura preparada para el futuro: los nuevos procesadores AMD EPYC de 5.ª generación admiten desde aplicaciones de uso general hasta cargas de trabajo avanzadas, incluida la IA
Versatilidad a escala: los planes flexibles admiten tanto las tareas de computación diarias como las aplicaciones exigentes y de alto rendimiento
Disponibilidad
Los nuevos planes de computación se están implantando en todas las regiones del mundo y la capacidad se está expandiendo de forma regular. Esto garantiza que las cargas de trabajo se puedan implementar donde más se necesitan, con un acceso fiable al hardware moderno.
Casos de uso
Los planes están pensados para cubrir una amplia gama de escenarios. Entre los ejemplos más comunes se incluyen:
Clústeres empresariales y cargas de trabajo de producción: ejecute aplicaciones esenciales con un rendimiento predecible y sin conflictos de CPU
Procesos de medios y procesamiento de datos: mantenga un rendimiento uniforme para trabajos de transcodificación y procesamiento por lotes entre múltiples nodos
Cargas de trabajo sensibles a la latencia: permita ejecutar aplicaciones que requieren un rendimiento de CPU estable y fiable, como inferencia y procesamiento en tiempo real
Obtenga rendimiento, opciones y transparencia en los precios
La introducción de los nuevos planes de computación de Akamai Cloud, basados en procesadores AMD EPYC de 5.ª generación, ofrece a los clientes el rendimiento, la variedad de opciones y la transparencia necesarios para escalar sus cargas de trabajo con confianza.
Tanto para entornos de desarrollo y producción como para aplicaciones especializadas sensibles al rendimiento, los nuevos planes proporcionan una base flexible para construir y operar cargas de trabajo de cloud modernas.
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