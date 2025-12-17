Akamai Cloud: Nuevas configuraciones de hardware G8 Dedicated y máquinas virtuales de alto rendimiento

En los últimos años, ha cambiado mucho tanto la forma en que se desarrollan las aplicaciones como lo que los equipos esperan de su infraestructura de nube. Cuando Akamai adquirió Linode, asumimos un compromiso claro de invertir en la plataforma y hacerla evolucionar a la par de las necesidades de nuestros clientes. El compromiso no se limitaba a incorporar más capacidad o nuevas regiones, sino a implementar mejoras estratégicas en los aspectos que más importan.

Gracias a nuestra estrecha colaboración con los clientes, hemos visto evolucionar de manera importante los tipos de aplicaciones y servicios que están construyendo. Algunos equipos todavía ejecutan cargas de trabajo habituales, como servidores de juegos o plataformas comunitarias. Otros son pequeñas y medianas empresas que desarrolla aplicaciones para producción, donde el rendimiento, la estabilidad y la fiabilidad son requisitos indispensables. Estas cargas de trabajo presentan un comportamiento distinto: son más sensibles a la latencia, demandan mayores recursos de CPU y memoria, y toleran mucho menos la variabilidad.

Nuestros planes actuales han funcionado muy bien como punto de partida, especialmente para proyectos emergentes y cargas de trabajo orientadas al ahorro de costos. Pero, a medida que nuestros clientes crecen, hemos visto que esos planes pueden quedarse cortos. Un rendimiento incoherente, vecinos ruidosos y la necesidad de mitigar la variabilidad seleccionando instancias o regiones específicas son indicadores de que las necesidades de infraestructura han dejado atrás el modelo original.