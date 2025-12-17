Akamai Cloud：新しいG8専用ハードウェアとパフォーマンスに優れたVMシェイプ

ここ数年で、アプリケーションの構築方法やクラウドインフラに対してチームが求めるものが大きく変化しました。AkamaiがLinodeを買収した際、私たちはプラットフォームへの継続的な投資と、お客様のニーズに合わせた進化を進めていくという明確な約束を取り決めました。この約束は、キャパシティやリージョンの拡大に関することにとどまりません。お客様にとって本当に重要な分野で、意図的かつ重点的な改善を行うという意味もあります。

お客様と緊密に連携してきた中で、私たちは、お客様が構築しているアプリケーションやサービスの種類が大きく変化していることを実感しています。ゲームサーバーやコミュニティプラットフォームといった従来型のワークロードを運用しているチームがある一方で、実際の本番環境レベルのアプリケーションを構築している中小企業もあります。パフォーマンス、一貫性、信頼性はもはや任意要件ではありません。これらのワークロードの動作はそれぞれに異なります。レイテンシーの影響を受けやすく、CPUとメモリの負荷は高く、パフォーマンスのばらつきに対する許容度が非常に低いワークロードです。

Akamaiの既存のプランは、特に初期段階のプロジェクトやコスト重視のワークロード向けの、堅実な出発点でした。しかし、多くのお客様のビジネスの成長に伴い、それらのプランでは限界が見え始めているという声も寄せられています。一貫性の欠けたパフォーマンス、ノイジーネイバー（うるさい隣人）問題、特定のインスタンスやリージョンを標的とした多様な要件など、いずれも従来のインフラモデルでは対処しきれなくなっていることを示す兆候です。