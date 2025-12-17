Akamai Cloud：全新 G8 独享型硬件与高性能虚拟机 (VM) 实例规格

过去几年间，应用程序的构建方式以及团队对云基础设施的期待都发生了深刻变革 。在 Akamai 收购 Linode 之际，我们曾做出明确承诺：将持续投资该平台，并使其随着客户需求的变化而不断演进 。这一承诺绝非仅仅停留在增加资源容量或扩展新区域，而是旨在针对客户最核心的需求进行深思熟虑的持续改进 。

通过与客户的紧密合作，我们观察到他们所构建的应用类型和服务模式已经发生了显著的变化 。一些团队依然在运行大家所熟悉的工作负载，例如游戏服务器或社区平台 。另一部分客户则是正在构建真实生产级应用的中小企业——对他们而言，高性能、一致性和可靠性已不再是可选项，而是核心必选项 。这些工作负载展现出截然不同的行为特征：它们对延迟更加敏感，对 CPU 和内存性能有着更高要求，且对表现波动的容忍度极低 。

我们现有的计划一直是起步阶段的理想选择，尤其是对于早期项目和成本敏感型工作负载而言 。但随着许多客户业务规模的增长，我们也了解到，原有的计划在某些情况下会显得捉襟见肘 。性能不一致、“嘈杂邻居”效应（Noisy Neighbors），以及不得不通过锁定特定实例或区域来规避波动，这些迹象都表明：现有的基础设施需求已经超越了原始模式的承载能力 。