Akamai Cloud：全新 G8 独享型硬件与高性能虚拟机 (VM) 实例规格

过去几年间，应用程序的构建方式以及团队对云基础设施的期待都发生了深刻变革 。在 Akamai 收购 Linode 之际，我们曾做出明确承诺：将持续投资该平台，并使其随着客户需求的变化而不断演进 。这一承诺绝非仅仅停留在增加资源容量或扩展新区域，而是旨在针对客户最核心的需求进行深思熟虑的持续改进 。
通过与客户的紧密合作，我们观察到他们所构建的应用类型和服务模式已经发生了显著的变化 。一些团队依然在运行大家所熟悉的工作负载，例如游戏服务器或社区平台 。另一部分客户则是正在构建真实生产级应用的中小企业——对他们而言，高性能、一致性和可靠性已不再是可选项，而是核心必选项 。这些工作负载展现出截然不同的行为特征：它们对延迟更加敏感，对 CPU 和内存性能有着更高要求，且对表现波动的容忍度极低 。
我们现有的计划一直是起步阶段的理想选择，尤其是对于早期项目和成本敏感型工作负载而言 。但随着许多客户业务规模的增长，我们也了解到，原有的计划在某些情况下会显得捉襟见肘 。性能不一致、“嘈杂邻居”效应（Noisy Neighbors），以及不得不通过锁定特定实例或区域来规避波动，这些迹象都表明：现有的基础设施需求已经超越了原始模式的承载能力 。
新一代计算基础架构
随着应用程序的不断演进，企业的底层基础架构也必须随之进化 。这正是我们对 Akamai Cloud 进行这一系列变革的宏观背景 。随着搭载最新第五代 AMD EPYC™ 处理器的独享型硬件发布，我们已在 Akamai Cloud 上推出了新一代计算基础架构 。
新计划为客户提供了可预测的性能和透明的价格体系，同时具备高度灵活性，能够满足各种不同工作负载的需求 。这些计划旨在消除业务摩擦，提供一致且可预测的性能，并为您在进行规模扩张时提供更清晰的决策选择 。
在本篇博客中，我们将深入探讨我们如何重塑计算产品阵容，以及为什么这些变革对于客户当前运行及未来构建的工作负载至关重要 。
全新计算产品阵容
Akamai Cloud 产品阵容现已包含多种计算计划，旨在为客户提供清晰的选择，从而完美平衡性能与成本 。
适用于资源密集型工作负载的 G8 独享型计划
适用于高性能工作负载的 G7 独享型计划
适用于生产级工作负载的 G6 独享型计划
具成本效益的共享型 CPU 选项
适用于资源密集型工作负载的 G8 独享型计划
G8 独享型计划提供由第五代 AMD EPYC 处理器支持的高一致性计算能力，并新增了 1:2 和 1:4 的虚拟机（VM）配置规格，同时提供了更丰富的内存选项。该计划是企业级、延迟敏感型以及资源密集型应用的理想之选。
新增的计算优化型（1:2）和通用型（1:4）虚拟机规格，可为客户提供更高的单机计算能力，从而在应对高要求的工作负载时，实现更高的吞吐量和更具预测性的性能表现。与许多超大规模云厂商的实例不同，这些规格消除了资源超卖现象，最大限度地减少了“嘈杂邻居”效应的影响，并能以透明的价格提供稳定且低延迟的性能表现。这使得 G8 计划成为企业级应用、实时工作负载及资源密集型系统的理想选择——对于这些系统而言，性能的一致性与运行速度同样至关重要。
适用于高性能工作负载的 G7 独享型计划
该计划包含由 AMD Zen 3 处理器支持的高性能独享 CPU 核心，并配备了优质的内存配置，即使在重载情况下也能提供稳定一致的吞吐量。该计划是 CPU 计算密集型或业务关键型应用的理想选择，尤其适用于那些在规模化扩张过程中对可靠性、低延迟和稳定性能有严格要求的场景。
适用于生产级工作负载的 G6 独享型计划
G6 计划包含在现有成熟硬件上配置的独享 CPU 核心，确保无资源竞争。该计划是平稳生产负载的理想之选，非常适合那些需要可预测的性能、但对高端硬件规格没有硬性要求的业务场景。
具成本效益的共享型 CPU 选项
该计划提供均衡的资源配置，由多种成熟硬件上的共享 CPU 核心提供算力支持。该选项是开发与测试环境以及波动性工作负载的理想之选，尤其适用于那些对成本效益的要求高于对确定性性能要求的场景。
新计划带来的核心优势
通过这些选项，Akamai Cloud 客户可以针对其特定的应用场景选择最合适的性能级别，同时保持对资源分配的清晰可见性。带宽现已实现解耦计费，您可以按实际使用量支付费用，并享受市场上最低的费率。
新计划旨在解决现代工作负载中的常见需求：
清晰与掌控 —— 透明且解耦的定价模式，让预测和管理云端成本变得更加轻松
精准匹配的性能 —— 共享型、独享型及高内存计划，让您能够根据应用程序的具体需求灵活调配计算资源
值得信赖的可靠性 —— 跨实例的可预测容量和一致性性能，确保工作负载始终按照预期运行
面向未来的基础设施 —— 最新的第五代 AMD EPYC 处理器可支持从通用型应用到包括 AI 在内的高级工作负载
规模化的多功能性 —— 灵活的计划既能支持日常计算任务，也能支撑高性能、高要求的复杂应用
全球可用性
新计算计划正逐步在各个全球区域推出，其容量也在定期扩大。这确保了您可以将工作负载部署在最需要的地域，并可靠地获取现代化的硬件支持。
应用场景
这些计划旨在支持广泛的业务场景。常见的应用场景包括：
企业级集群与生产工作负载 —— 运行业务关键型应用，确保性能可预测且无 CPU 资源竞争
媒体与数据处理流水线 —— 在多个节点上实现转码和批处理任务的稳定一致吞吐量
延迟敏感型工作负载 —— 为需要持续、可靠 CPU 性能的应用提供支持，涵盖 AI 推理及实时数据处理
兼享卓越性能、多元选择与透明定价
依托第五代 AMD EPYC 处理器，Akamai Cloud 全新计算计划正式发布。它将为客户提供卓越的性能、多元的选择以及透明的定价，助力企业充满信心地扩展其全球业务工作负载。
无论您是将其用于开发测试、生产环境，还是专门的性能敏感型应用，全新计划都为您构建和运行现代化云端工作负载提供了灵活的基石。
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