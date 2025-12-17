Akamai Cloud: Novos modelos de VM com hardware dedicado e desempenho G8

Nos últimos anos, muita coisa mudou na forma como os aplicativos são desenvolvidos e no que as equipes esperam de sua infraestrutura de nuvem. Quando a Akamai adquiriu a Linode, assumimos o compromisso claro de investir na plataforma e de desenvolvê-la de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Esse compromisso não se resumia apenas a aumentar a capacidade ou expandir para novas regiões; tratava-se de implementar melhorias específicas onde elas são mais necessárias.
À medida que trabalhamos em estreita colaboração com os clientes, temos observado mudanças significativas nos tipos de aplicativos e serviços que eles estão desenvolvendo. Algumas equipes ainda estão executando workloads conhecidas, como servidores de jogos ou plataformas comunitárias. Outras são pequenas e médias empresas que desenvolvem aplicativos reais, prontos para produção — desempenho, consistência e confiabilidade não são mais opcionais. Essas workloads apresentam um comportamento diferente; são mais sensíveis à latência, exigem mais da CPU e da memória e são muito menos tolerantes à variabilidade.
Nossos planos atuais têm sido um ponto de partida sólido, especialmente para projetos em fase inicial e workloads em que o custo é um fator importante. Mas, à medida que muitos de nossos clientes foram crescendo, percebemos que esses planos podem se tornar limitantes. Desempenho irregular, vizinhos barulhentos e a necessidade de contornar a variabilidade visando instâncias ou regiões específicas são sinais de que as necessidades de infraestrutura já ultrapassaram o modelo original.
Uma nova geração de infraestrutura de computação
À medida que as aplicações evoluem, a infraestrutura de uma organização precisa evoluir junto com elas. Esse é o contexto mais amplo das mudanças que estamos implementando no Akamai Cloud. Lançamos uma nova geração de infraestrutura de computação na Akamai Cloud com a introdução de hardware dedicado equipado com os mais recentes processadores AMD EPYC™ de 5ª geração.
Os novos planos oferecem aos clientes um desempenho previsível e preços transparentes — além da flexibilidade necessária para atender a uma ampla variedade de necessidades de workload. Eles foram projetados para eliminar atritos, oferecer um desempenho consistente e previsível e proporcionar opções mais claras à medida que você expande seus negócios.
Nesta publicação do blog, vamos analisar como estamos reformulando nossa linha de produtos de computação e por que essas mudanças são importantes para as workloads que nossos clientes estão executando hoje e desenvolvendo para o futuro.
A nova linha de computação
A linha de produtos Akamai Cloud agora inclui planos de computação para oferecer aos clientes opções claras que permitam equilibrar desempenho e custo.
Plano dedicado do G8 para workloads com uso intensivo de recursos
Plano dedicado do G7 para workloads de desempenho
Plano dedicado G6 para workloads de produção
Opção de CPU compartilhada com boa relação custo-benefício
Plano dedicado do G8 para workloads com uso intensivo de recursos
O plano dedicado do G8 inclui recursos de computação de alta consistência equipados com processadores AMD EPYC de 5ª geração, com novos formatos de máquina virtual (VM) 1:2 e 1:4 e opções de memória ampliadas. É ideal para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e que exigem muitos recursos.
A introdução dos modelos de VM otimizados para computação (1:2) e de uso geral (1:4) oferece aos clientes mais poder de computação por VM, permitindo maior rendimento e um desempenho mais previsível para workloads exigentes. Ao contrário de muitas instâncias de hiperescaladores, essas instâncias eliminam a sobrealocação, minimizam os efeitos de vizinhos barulhentos e oferecem um desempenho estável e de baixa latência com preços transparentes. Isso torna o plano G8 ideal para aplicativos corporativos, workloads em tempo real e sistemas que exigem muitos recursos, nos quais a consistência é tão importante quanto a velocidade.
Plano dedicado do G7 para workloads de desempenho
Este plano inclui núcleos de CPU dedicados de alto desempenho, equipados com processadores AMD Zen 3 e uma configuração de memória de alta qualidade, o que garante um rendimento consistente mesmo sob carga. É ideal para aplicativos que exigem muito da CPU ou que são essenciais para os negócios, os quais requerem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em grande escala.
Plano dedicado G6 para workloads de produção
O G6 inclui núcleos de CPU dedicados provisionados em hardware legado disponível, sem conflito de recursos. É ideal para workloads de produção contínuas que exigem desempenho previsível sem a necessidade de hardware de ponta.
Opção de CPU compartilhada com boa relação custo-benefício
Este plano inclui recursos equilibrados, alimentados por núcleos de CPU compartilhados em uma combinação de hardware legado disponível. É mais adequado para ambientes de desenvolvimento/teste e workloads variáveis, nos quais a eficiência de custos é mais importante do que o desempenho garantido.
Vantagens dos novos planos
Com essas opções, os clientes da Akamai Cloud podem selecionar o nível adequado de desempenho para seu caso de uso específico, mantendo uma visibilidade clara da alocação de recursos. A largura de banda agora também é cobrada separadamente, então você paga conforme o uso, com a tarifa mais baixa do mercado.
Os novos planos foram concebidos para atender às necessidades comuns das workloads modernas:
Clareza e controle: preços transparentes e desagregados facilitam a previsão e o gerenciamento dos custos da nuvem
Desempenho sob medida: planos compartilhados, dedicados e com alta capacidade de memória permitem que você adapte a capacidade de computação às necessidades da aplicação
Confiabilidade em que você pode confiar: capacidade previsível e desempenho consistente em todas as instâncias garantem que as workloads sejam executadas conforme o esperado
Infraestrutura preparada para o futuro: os mais recentes processadores AMD EPYC de 5ª geração oferecem suporte a tudo, desde aplicativos de uso geral até workloads avançadas, incluindo IA
Versatilidade em grande escala: planos flexíveis que atendem tanto às tarefas de computação do dia a dia quanto a aplicações exigentes e que demandam alto desempenho
Disponibilidade
Os novos planos de computação estão sendo implementados em todas as regiões do mundo, com a capacidade sendo ampliada regularmente. Isso garante que as workloads possam ser implantadas onde são mais necessárias, com acesso confiável a hardware moderno.
Casos de uso
Os planos foram elaborados para dar resposta a uma ampla gama de cenários. Exemplos comuns incluem:
Clusters empresariais e workloads de produção: execute aplicações críticas para os negócios com desempenho previsível e sem conflitos de CPU
Pipelines de mídia e processamento de dados: obtenha um rendimento consistente para tarefas de transcodificação e em lote em vários nós
Workloads sensíveis à latência: suporte a aplicações que exigem um desempenho consistente e confiável da CPU, incluindo inferência e processamento em tempo real
Obtenha desempenho, variedade de opções e transparência nos preços
O lançamento dos novos planos de computação em nuvem da Akamai, equipados com processadores AMD EPYC de 5ª geração , oferece aos clientes o desempenho, a variedade de opções e a transparência necessários para escalar workloads com confiança.
Quer você os utilize para desenvolvimento, produção ou aplicações especializadas em que o desempenho é fundamental, os novos planos oferecem uma base flexível para criar e executar workloads modernas na nuvem.
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