Akamai Cloud: Novos modelos de VM com hardware dedicado e desempenho G8

Nos últimos anos, muita coisa mudou na forma como os aplicativos são desenvolvidos e no que as equipes esperam de sua infraestrutura de nuvem. Quando a Akamai adquiriu a Linode, assumimos o compromisso claro de investir na plataforma e de desenvolvê-la de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Esse compromisso não se resumia apenas a aumentar a capacidade ou expandir para novas regiões; tratava-se de implementar melhorias específicas onde elas são mais necessárias.

À medida que trabalhamos em estreita colaboração com os clientes, temos observado mudanças significativas nos tipos de aplicativos e serviços que eles estão desenvolvendo. Algumas equipes ainda estão executando workloads conhecidas, como servidores de jogos ou plataformas comunitárias. Outras são pequenas e médias empresas que desenvolvem aplicativos reais, prontos para produção — desempenho, consistência e confiabilidade não são mais opcionais. Essas workloads apresentam um comportamento diferente; são mais sensíveis à latência, exigem mais da CPU e da memória e são muito menos tolerantes à variabilidade.

Nossos planos atuais têm sido um ponto de partida sólido, especialmente para projetos em fase inicial e workloads em que o custo é um fator importante. Mas, à medida que muitos de nossos clientes foram crescendo, percebemos que esses planos podem se tornar limitantes. Desempenho irregular, vizinhos barulhentos e a necessidade de contornar a variabilidade visando instâncias ou regiões específicas são sinais de que as necessidades de infraestrutura já ultrapassaram o modelo original.