¿Qué es la arquitectura de nube?

La forma exacta de diseñar, implementar y presentar estos componentes a los usuarios (o de abstraerlos de ellos) varía en función del modelo de distribución en la nube y del tipo del cloud computing. Por ejemplo, una aplicación web que se ejecuta en una máquina virtual en una nube privada tiene una arquitectura diferente a la de una aplicación distribuida basada en Kubernetes.

Algo que es común en todas las implementaciones de cloud es que la nube es una plataforma que abstrae al usuario de cierto nivel de complejidad. Por ejemplo, las ofertas de IaaS, como las instancias de Amazon Web Services (AWS) EC2, abstraen la complejidad del hardware. Con las aplicaciones SaaS, como Google Docs, hay aún un mayor nivel de abstracción, y todo lo relacionado con los sistemas operativos, el middleware y el mantenimiento de aplicaciones queda oculto para los usuarios.

Componentes físicos principales de la infraestructura de nube

Debajo de las capas de abstracción, el cloud computing tiene las mismas tres capas principales que la infraestructura de TI local.

Recursos informáticos de CPU, RAM y GPU

de CPU, RAM y GPU Redes como las interfaces de red

como las interfaces de red Recursos de almacenamiento como las unidades de estado sólido (SSD) y las unidades de disco duro (HDD)

Con modelos como IaaS, la facturación suele basarse en el consumo de recursos en estas categorías.



Nota: No debe confundirse la arquitectura de nube con la arquitectura de red. La arquitectura de nube incluye la arquitectura de red cuando es pertinente. Por ejemplo, los servicios SD-WAN, SDN y DNS pueden incluirse en la arquitectura de nube de un entorno empresarial.