O que é arquitetura em nuvem?

A forma exata como esses componentes são arquitetados, implementados e apresentados aos usuários (ou abstraídos deles) varia de acordo com o modelo de fornecimento em nuvem e o tipo de computação em nuvem. Por exemplo, uma aplicação web em execução em uma máquina virtual em uma nuvem privada possui uma arquitetura diferente daquela de uma aplicação distribuída baseada no Kubernetes.

OO que é comum a todas as implementações em nuvem é que a nuvem é uma plataforma que abstrai um certo nível de complexidade para o usuário. Por exemplo, ofertas de IaaS como instâncias do Amazon Web Services (AWS) EC2 abstraem a complexidade do hardware. Com aplicações SaaS como o Google Docs, há ainda mais abstração, e tudo, incluindo sistemas operacionais, middleware e manutenção de aplicações, fica oculto para os usuários.

Os principais componentes físicos da infraestrutura em nuvem

Sob as camadas de abstração, a computação em nuvem tem as mesmas três camadas primárias que a infraestrutura de TI local.

Calcular os recursos de CPU, RAM e GPU

os recursos de CPU, RAM e GPU Recursos de rede , como interfaces de rede

, como interfaces de rede Recursos de armazenamento, como SSDs e HDDs

Com modelos como IaaS, o faturamento geralmente é baseado no consumo de recursos nessas categorias.



Observação: Não confunda arquitetura de nuvem com arquitetura de rede. A arquitetura em nuvem inclui a arquitetura de rede, quando for o caso. Por exemplo, os serviços SD-WAN, SDN e DNS podem ser incluídos na arquitetura em nuvem para um ambiente empresarial.