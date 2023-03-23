Che cos'è l'architettura cloud?

Modelli di implementazione cloud di base: confronto tra cloud pubblico e cloud privato

I due modelli base di servizi cloud utilizzabili sono il cloud pubblico e il cloud privato (Tabella 1). Le piattaforme di cloud pubblico sono disponibili al pubblico in generale e l'architettura è gestita da un provider di servizi cloud. Le piattaforme di cloud privato sono dedicate a una singola organizzazione.

Il compromesso tra cloud pubblico e cloud privato è una maggiore semplicità (cloud pubblico) rispetto al controllo (cloud privato). Gli utenti del cloud pubblico utilizzano i servizi, mentre il provider dei servizi si occupa della manutenzione e del provisioning dell'infrastruttura. Tuttavia, gli utenti del cloud pubblico devono accontentarsi delle funzionalità offerte dal provider dei servizi. Inoltre, i dati del cloud pubblico risiedono nei data center del provider dei servizi, il che ha delle implicazioni in quanto a conformità e sovranità dei dati.

Al contrario, gli utenti del cloud privato hanno pieno controllo della loro infrastruttura e delle relative funzionalità. Lo svantaggio è che l'utente (oppure una terza parte che agisce per suo conto) deve gestire le complessità derivate dalla manutenzione, la configurazione e l'applicazione di patch all'infrastruttura.