Akamai 클라우드 컴퓨팅 전략의 미래

또한 작년에는 클라우드 컴퓨팅 파트너 프로그램을 통해 Akamai의 시장 진출 접근 방식을 한층 더 강화했습니다. 협업을 바탕으로 한 이 프로그램은 Akamai가 컨설팅 수준에서 고객과 교류하고, 고객의 요구사항과 고충을 심층적으로 이해하며, 각 파트너의 기술과 Akamai의 분산 컴퓨팅 플랫폼이 결합된 강점을 활용하는 완벽한 솔루션을 제공하도록 하는 고유한 모델을 지원합니다.

Akamai는 이미 여러 선도적인 SaaS 및 PaaS 공급업체, 클라우드 데이터 및 처리 플랫폼과 파트너십을 맺고 있습니다. Akamai는 지금까지 이룬 성과에 매우 만족하고 있으며, 2024년에는 새로운 파트너십을 추가할 수 있기를 기대하고 있습니다.

또한 유명한 소셜 미디어 플랫폼 중 한 곳과 유명한 소프트웨어 회사 두 곳을 비롯해 미션 크리티컬 앱을 클라우드 플랫폼으로 전환하는 일부 대형 고객으로부터도 주목받기 시작했습니다.

2023년 말에는 주요 글로벌 미디어 평가 및 애널리틱스 기업과 계약을 맺었고, 튀르키예에서 가장 큰 VOD 스트리밍 회사인 BluTV와 계약하면서 하이퍼스케일러를 대체했습니다. 스트리밍 고객은 Akamai 플랫폼이 사용하기 쉽고 직관적이며 자동화되어 있고, 클라우드 애그노스틱으로 설계되어 매우 저렴한 이그레스 비용과 적당한 가격으로 원활한 멀티클라우드 전환을 지원한다고 말합니다. 이 모든 것이 신뢰할 수 있는 파트너의 지원 덕분입니다.