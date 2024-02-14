Akamai 클라우드 컴퓨팅 전략의 미래
작년에 Akamai는 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송을 위한 대규모로 분산된 플랫폼인 Akamai Cloud를 출시했습니다. Akamai는 핵심 데이터 센터를 주된 기반으로 플랫폼을 구축하는 공급업체와는 근본적으로 다른 방식으로 클라우드 컴퓨팅에 접근합니다. Akamai의 전략은 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 및 기타 클라우드 서비스를 최종 사용자, 디바이스, 데이터 소스와 더 가까운 곳에 배치해 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 제공하는 것입니다.
핵심 컴퓨팅 지역의 확장
2023년에는 전 세계에 14곳의 새로운 코어 컴퓨팅 지역으로 진출해 총 25곳의 컴퓨팅 지역을 구축했습니다. 그리고 작년에 수립한 다음 부문의 목표를 달성함으로써 전략을 한층 더 발전시켰습니다.
인프라 배포
제품 개발
파트너 생태계 시작
주요 기업 고객의 첫 번째 미션 크리티컬 애플리케이션 온보딩
자체 애플리케이션을 하이퍼스케일러에서 Akamai Cloud로 이전함으로써 상당한 비용 절감 효과 달성
고성능 클라우드 컴퓨팅 제품
뿐만 아니라 2023년에는 오브젝트 스토리지 솔루션 용량을 2배로 늘리고, 예측 가능한 리소스 및 비용 할당과 함께 일관된 성능을 제공하도록 설계된 대규모 상용 워크로드를 위한 프리미엄 인스턴스를 추가해 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 개선했습니다.
또한 Akamai Global Load Balancer가 출시되었습니다. 이 통합 서비스는 트래픽 요청을 최적의 데이터 센터로 라우팅해 지연 시간을 최소화하고 단일 장애 지점이 발생하지 않도록 설계되었습니다.
강화된 파트너십
또한 작년에는 클라우드 컴퓨팅 파트너 프로그램을 통해 Akamai의 시장 진출 접근 방식을 한층 더 강화했습니다. 협업을 바탕으로 한 이 프로그램은 Akamai가 컨설팅 수준에서 고객과 교류하고, 고객의 요구사항과 고충을 심층적으로 이해하며, 각 파트너의 기술과 Akamai의 분산 컴퓨팅 플랫폼이 결합된 강점을 활용하는 완벽한 솔루션을 제공하도록 하는 고유한 모델을 지원합니다.
Akamai는 이미 여러 선도적인 SaaS 및 PaaS 공급업체, 클라우드 데이터 및 처리 플랫폼과 파트너십을 맺고 있습니다. Akamai는 지금까지 이룬 성과에 매우 만족하고 있으며, 2024년에는 새로운 파트너십을 추가할 수 있기를 기대하고 있습니다.
또한 유명한 소셜 미디어 플랫폼 중 한 곳과 유명한 소프트웨어 회사 두 곳을 비롯해 미션 크리티컬 앱을 클라우드 플랫폼으로 전환하는 일부 대형 고객으로부터도 주목받기 시작했습니다.
2023년 말에는 주요 글로벌 미디어 평가 및 애널리틱스 기업과 계약을 맺었고, 튀르키예에서 가장 큰 VOD 스트리밍 회사인 BluTV와 계약하면서 하이퍼스케일러를 대체했습니다. 스트리밍 고객은 Akamai 플랫폼이 사용하기 쉽고 직관적이며 자동화되어 있고, 클라우드 애그노스틱으로 설계되어 매우 저렴한 이그레스 비용과 적당한 가격으로 원활한 멀티클라우드 전환을 지원한다고 말합니다. 이 모든 것이 신뢰할 수 있는 파트너의 지원 덕분입니다.
Akamai Cloud로 자체 애플리케이션 전환
Akamai는 2023년 한 해 클라우드 컴퓨팅 매출 목표인 5억 달러를 초과 달성했을 뿐만 아니라, 자체 애플리케이션을 하이퍼스케일러에서 Akamai Cloud로 전환함으로써 상당한 비용 절감 효과를 거두었습니다. Akamai의 Bot Manager 및 Enterprise Application Access 솔루션이 가장 먼저 전환되었습니다. 1000여 명의 고객이 사용 중인 이들 제품의 연간 매출액은 3억 달러가 넘습니다.
클라우드 컴퓨팅을 엣지로 확장
하지만 이 모든 성과는 시작에 불과합니다. 2024년에는 클라우드 시장을 혁신하기 위한 장기 전략의 다음 단계를 발표하게 되었습니다. 클라우드 컴퓨팅 기능을 Akamai의 대규모 분산 엣지 네트워크에 내재화해 클라우드 컴퓨팅을 엣지에 적용합니다.
Akamai는 새로운 이니셔티브(코드명 Gecko, Generalized Edge Compute의 약어)를 통해 클라우드 플랫폼의 컴퓨팅 성능과 엣지의 근접성 및 효율성을 결합해, 다른 어떤 클라우드 공급업체보다 사용자에게 더 가까운 곳에 워크로드를 배치합니다.
기존 클라우드 공급업체는 비교적 적은 수의 핵심 데이터 센터에서 가상 머신과 컨테이너를 지원합니다. Gecko는 이 기능을 Akamai의 엣지 네트워크 거점(PoP)로 확장해 이전에는 접근하기 어려운 수백 곳의 장소에 풀스택 컴퓨팅 성능을 제공할 수 있습니다.
개발자의 엣지 네이티브 애플리케이션 구축 지원
Akamai가 전 세계에 구축한 엣지 플랫폼에 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 기능을 배포하면 기존의 운영 툴, 프로세스 및 관찰 기능을 활용할 수 있습니다. 이를 통해 개발자는 컴퓨팅 전반에 대한 혁신을 이루고, 중앙 집중식 클라우드에서 분산 엣지로 일관된 경험을 확장할 수 있습니다. 현재 시장에서 이것이 가능한 기업은 Akamai뿐입니다.
오늘 발표한 최근 구축 단계는 올해 말까지 약 100개 도시에 가상 머신을 지원하며 일반화된 클라우드 컴퓨팅 리소스를 내장하는 것을 목표로 하고 있습니다. Gecko 아키텍처는 이미 4개 국가와 집중된 하이퍼스케일러가 부족한 도시의 지역에 배포되었습니다. 이러한 초기 위치는 Akamai에서 발표한 보도 자료에 나와 있습니다.
이후에는 컨테이너에 대한 지원을 추가할 예정입니다. 그런 다음 자동화된 워크로드 오케스트레이션을 개발해, 개발자가 수백 개의 분산된 위치에 애플리케이션을 간편하게 구축할 수 있도록 지원할 계획입니다.
탁월한 고객 경험 제공
Akamai는 고객에게 탁월한 경험을 제공하고 사용자, 디바이스 및 데이터 소스와 더 가까운 곳에서 워크로드를 실행하고자 하는 일부 기업 고객을 대상으로 Gecko의 초기 테스트를 실시해 왔습니다. 초기 피드백에 따르면, Gecko는 다음과 같은 작업에 매우 효과적이었습니다.
AI 추론
추천 엔진을 위한 딥 러닝
데이터 애널리틱스
멀티플레이어 게임
은행 거래 가속
이커머스를 위한 개인 맞춤 서비스
트랜스코딩과 같은 다양한 미디어 워크플로 애플리케이션
Akamai는 풀스택 컴퓨팅을 엣지로 이전하고자 하기 때문에 Gecko에 대한 이러한 전망에 큰 기대를 걸고 있습니다.
증권민사소송개혁법 준수를 위한 Akamai의 진술
본 게시물은 역사적 사실에 대한 진술이 아니며, 1995년 증권민사소송개혁법의 면책 조항에 부합하는 미래 예측성 진술을 포함하고 있다. 여기에는 Akamai의 기대, 계획, 전망에 대한 진술이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
실제 결과는 시장에서 수용되는 솔루션을 생성하려는 혁신에 대한 투자 실패, 과거와 같은 속도로 매출을 늘리고 매출보다 더 큰 속도로 비용이 증가하는 것을 막지 못한 실패, 가격 압박 및 비즈니스 모델 변화를 포함한 경쟁의 영향, 경제적 불확실성, 금융 서비스 업계의 혼란, 인플레이션, 금리 상승 및 변동, 외화 환율 변동, 증권 시장 변동성 및 통화 공급 변동을 포함한 거시 경제 트렌드의 영향, 현재 진행 중인 우크라이나 전쟁과 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 제재 및 혼란을 포함한 지정학적 환경의 조건 및 불확실성, 공급망 및 물류 비용, 제약, 변경 또는 중단, 사이버 공격, 데이터 유출 또는 멀웨어를 포함한 제품 또는 IT 시스템의 결함 또는 중단, 인수 또는 조직 개편으로 기대되는 혜택 실현의 실패, 미국 및 국제 경제, 정치, 규제 조건의 변화, 핵심 인력 유치 및 유지 능력, 새로운 서비스 제공 또는 기능의 개발 지연 또는 실패, 개발하더라도 그러한 서비스 제공 및 기능의 시장 수용 부족 또는 해당 솔루션이 예상대로 작동하지 않는 경우, 기타 Form 10-K의 연례 보고서, Form 10-Q의 분기별 보고서 및 SEC에 제출하는 기타 문서에서 논의되는 기타 요소 등을 포함하며 이에 국한되지 않는 다양한 중요 요소로 인해 본 미래 예측성 진술에 명시된 것과 다를 수 있습니다.
또한, 본 게시물의 진술은 게시물 발표일을 기준으로 한 Akamai의 기대와 전망을 나타냅니다. Akamai는 향후 사건 및 사업 발전에 따라 이러한 기대와 전망이 변경될 수 있을 것으로 예상한다. 이러한 전망에 대한 진술은 향후 업데이트될 수 있으나, Akamai가 이를 반드시 업데이트해야 할 의무는 없습니다. 여기에 언급된 미래 전망에 대한 진술은 본 게시물의 공표 일자 이후 Akamai의 기대 혹은 전망을 대변하지 않습니다.