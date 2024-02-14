So geht es mit der Cloud-Computing-Strategie von Akamai weiter

Dieser Beitrag enthält Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über Erwartungen, Pläne und Aussichten von Akamai.

Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, und zwar aufgrund verschiedener wesentlicher Faktoren, wie z. B. dem Scheitern unserer Investitionen in Innovationen bei der Entwicklung von Lösungen, die vom Markt akzeptiert werden, der Unfähigkeit, unseren Umsatz im gleichen Maße wie in der Vergangenheit zu steigern und unsere Ausgaben nicht stärker als unsere Umsätze steigen zu lassen, den Auswirkungen des Wettbewerbs, einschließlich Preisdruck und sich ändernde Geschäftsmodelle, den Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich wirtschaftlicher Unsicherheit, Unsicherheiten in der Finanzdienstleistungsbranche, den Effekten von Inflation sowie steigenden und sich ändernden Zinssätzen, Schwankungen der Wechselkurse, Volatilität der Wertpapiermärkte und Schwankungen des Geldangebots, den Bedingungen und Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld, einschließlich Sanktionen und Unterbrechungen ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und den Krieg Israels gegen die Hamas, den anhaltenden Kosten, Einschränkungen, Änderungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette und der Logistik, Defekten oder Unterbrechungen in unseren Produkten oder IT-Systemen, einschließlich Cyberangriffen, Datenschutzverletzungen oder Malware, Misserfolg bei der Realisierung der erwarteten Vorteile unserer Akquisitionen oder Umstrukturierungen, Änderungen der wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Bedingungen in den USA und im internationalen Umfeld, unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal anzuwerben und zu halten, Verzögerungen bei der oder gescheiterte Entwicklung neuer Serviceangebote oder Funktionalitäten und, im Falle der erfolgreichen Entwicklung, mangelnde Marktakzeptanz solcher Serviceangebote und Funktionalitäten oder unerwartet fehlerhafte Funktion solcher Lösungen sowie andere Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K, den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen Dokumenten, die bei der SEC eingereicht werden, erörtert werden.

Darüber hinaus spiegeln die Aussagen in diesem Beitrag die Erwartungen und Überzeugungen von Akamai zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Akamai erwartet, dass sich diese Erwartungen und Überzeugungen durch nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen ändern können. Obwohl Akamai diese Prognosen zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren ändern kann, schließt das Unternehmen jedoch ausdrücklich jegliche Verpflichtung aus, dies zu tun. Diese Prognosen sollten nicht als Grundlage für die Erwartungen oder Überzeugungen von Akamai zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieses Beitrags angesehen werden.