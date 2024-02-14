So geht es mit der Cloud-Computing-Strategie von Akamai weiter
Vor über einem Jahr haben wir die Akamai Connected Cloud gestartet, unsere stark verteilte Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung. Akamai verfolgt beim Cloud Computing einen grundlegend anderen Ansatz als Anbieter, die ihre Plattformen hauptsächlich auf zentralen Rechenzentren aufbauen. Wir wollen die weltweit am meisten verteilte Plattform anbieten und Computing-, Speicher-, Datenbank- und andere Cloudservices näher an die Endnutzer, Geräte und Datenquellen bringen.
Erweiterte Kernregionen
Im Jahr 2023 haben wir weltweit 14 neue Computing-Kernregionen eingeführt, sodass wir insgesamt 25 davon erhalten haben. Und wir haben unsere Strategie erweitert, indem wir im vergangenen Jahr unsere Ziele in folgenden Bereichen erreicht haben:
Infrastrukturbereitstellung
Produktentwicklung
Den Start unseres Partnernetzwerks
Bereitstellen der ersten geschäftskritischen Apps für einige große Unternehmenskunden
Erzielen erheblicher Kosteneinsparungen durch die Umstellung unserer eigenen Anwendungen von Hyperscalern auf Akamai Connected Cloud
Besseres Cloud-Computing-Angebot
Außerdem haben wir unsere Cloud-Computing-Plattform im Jahr 2023 verbessert, indem wir die Kapazität unserer Objektspeicherlösung verdoppelt und sie um Premium-Instanzen für große kommerzielle Workloads erweitert haben, die auf konsistente Performance mit vorhersehbarer Ressourcen- und Kostenzuweisung ausgelegt sind.
Außerdem ist unser Akamai Global Load Balancer jetzt verfügbar. Dieser integrierte Service leitet Traffic-Anfragen an das optimale Rechenzentrum weiter, um Latenzzeiten zu minimieren und sicherzustellen, dass kein Single Point of Failure entsteht.
Stärkung von Partnerschaften
Im vergangenen Jahr haben wir auch unseren Markteinführungsansatz durch unser Programm für Cloud-Computing-Partner. Der kollaborative Charakter des Programms bietet ein einzigartiges Modell, in dem Akamai mit Kunden auf Beratungsebene interagieren, umfangreiches Wissen über ihre Anforderungen und Probleme sammeln und einer Komplettlösung, die die kombinierte Stärke der Technologie jedes Partners und der verteilten Computing Plattform von Akamai nutzt, bereitstellen kann.
Es existieren bereits Partnerschaften mit mehreren führenden SaaS- und PaaS-Anbietern sowie mit Clouddaten- und -verarbeitungsplattformen. Wir sind mit unseren bisherigen Fortschritten sehr zufrieden und freuen uns darauf, 2024 weitere neue Partnerschaften einzugehen.
Außerdem haben wir bei einigen unserer größten Kunden während der Migration ihrer geschäftskritische Apps auf unsere Cloud-Plattform an Bedeutung gewonnen. Dazu zählen eine der weltweit bekanntesten Social-Media-Plattformen und zwei der weltweit bekanntesten Softwareunternehmen.
Ende 2023 haben wir auch ein globales Unternehmen für die Messung und Analyse von Medien als Kunden gewonnen und einen Hyperscaler abgelöst, als wir eine Partnerschaft mit BluTV, dem größten VOD-Streaming-Unternehmen in der Türkei, eingegangen sind. Der Streaming-Kunde teilte uns mit, dass unsere Plattform seiner Meinung nach einfach zu bedienen, automatisiert und intuitiv sowie cloudunabhängig für eine reibungslose Multicloud-Migration sei. Zudem sei das alles bei sehr niedrigen Übertragungskosten und zu einem erschwinglichen Preis möglich – bei ständiger Unterstützung eines vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partners.
Migration unserer eigenen Anwendungen in die Akamai Connected Cloud
Zusätzlich zu unserem Umsatzziel von 500 Millionen US-Dollar für das gesamte Jahr 2023 konnten wir durch die Migration mehrerer unserer eigenen Anwendungen von Hyperscalern auf die Akamai Connected Cloud erhebliche Kosten einsparen. Unsere Lösungen Bot Manager und Enterprise Application Access gehörten zu den ersten, die migrierten. Insgesamt nutzen mehr als 1.000 unserer Kunden diese Produkte und damit generieren sie einen Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen US-Dollar für Akamai.
Erweiterung von Cloud Computing in die Edge
Aber das ist erst der Anfang. Jetzt, im Jahr 2024, freuen wir uns, die nächste Phase unserer mehrjährigen Strategie zur Transformation des Cloudmarkts ankündigen zu können: Wir bringen Cloud Computing an die Edge, indem wir Cloud-Computing-Funktionen in das stark verteilte Edge-Netzwerk integrieren.
Die neue Initiative von Akamai, mit dem Codenamen „Gecko“ für „Generalized Edge Compute“, kombiniert die Rechenleistung unserer Cloudplattform mit der Nähe und Effizienz der Edge und können so Workloads näher an die Nutzer bringen als jeder andere Cloudanbieter.
Herkömmliche Cloudanbieter unterstützen virtuelle Maschinen und Container in einer relativ kleinen Anzahl von Kernrechenzentren. Gecko soll diese Funktion auf unsere Edge Points of Presence (POPs) ausweiten und so Hunderte von bisher schwer zugänglichen Standorten mit unserer kompletten Rechenleistung zu versorgen.
Entwickler in die Lage versetzten, Edge-native Anwendungen zu erstellen
Durch die Bereitstellung unserer Cloud-Computing-Funktionen in der weltweiten Edge-Plattform von Akamai können wir auch die vorhandenen operativen Tools, Prozesse und die vorhandene Transparenz nutzen. Entwickler können so Innovationen über die gesamte Bandbreite der Datenverarbeitung umsetzen und ein konsistentes Erlebnis von der zentralen Cloud bis zur verteilten Edge bereitstellen. Kein anderer Anbieter kann gegenwärtig damit konkurrieren.
In der aktuellen Implementierungsphase, die wir heute ankündigen, will Akamai bis Ende des Jahres in etwa 100 Städten generalisierte Cloud-Computing-Ressourcen mit Unterstützung für virtuelle Maschinen bereitstellen. Wir haben bereits in vier Ländern und in Städten, die keine konzentrierte Hyperscaler-Präsenz haben, neue Regionen mit Gecko-Architektur bereitgestellt. Diese ursprünglichen Standorte sind in unserer Pressemitteilung aufgeführt.
Im Anschluss daran planen wir, die Unterstützung für Container hinzuzufügen. Und dann planen wir die Entwicklung einer automatisierten Workload-Orchestrierung, um es Entwicklern zu erleichtern, Anwendungen an Hunderten von verteilten Standorten zu erstellen.
Bessere Kundenerlebnisse bereitstellen
Wir haben Gecko bereits in frühen Jahren mit mehreren unserer Unternehmenskunden getestet, die ihren Kunden ein besseres Erlebnis bieten und Workloads näher an Nutzern, Geräten und Datenquellen ausführen wollen. Ihr frühzeitiges Feedback war sehr ermutigend, da sie Gecko für folgende Aufgaben nutzen:
KI-Inferenz
Deep Learning für Empfehlungsmodule
Datenanalysen
Multiplayer-Gaming
Beschleunigung von Banktransaktionen
Personalisierung von E-Commerce
Eine Vielzahl von Medien-Workflow-Anwendungen, wie z. B. Transcodierung
Kurz gesagt, wir freuen uns sehr über die potenziellen Möglichkeiten von Gecko, wenn wir die komplette Rechenleistung an die Edge bringen.
Erklärung von Akamai im Rahmen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act
Dieser Beitrag enthält Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über Erwartungen, Pläne und Aussichten von Akamai.
Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, und zwar aufgrund verschiedener wesentlicher Faktoren, wie z. B. dem Scheitern unserer Investitionen in Innovationen bei der Entwicklung von Lösungen, die vom Markt akzeptiert werden, der Unfähigkeit, unseren Umsatz im gleichen Maße wie in der Vergangenheit zu steigern und unsere Ausgaben nicht stärker als unsere Umsätze steigen zu lassen, den Auswirkungen des Wettbewerbs, einschließlich Preisdruck und sich ändernde Geschäftsmodelle, den Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich wirtschaftlicher Unsicherheit, Unsicherheiten in der Finanzdienstleistungsbranche, den Effekten von Inflation sowie steigenden und sich ändernden Zinssätzen, Schwankungen der Wechselkurse, Volatilität der Wertpapiermärkte und Schwankungen des Geldangebots, den Bedingungen und Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld, einschließlich Sanktionen und Unterbrechungen ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und den Krieg Israels gegen die Hamas, den anhaltenden Kosten, Einschränkungen, Änderungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette und der Logistik, Defekten oder Unterbrechungen in unseren Produkten oder IT-Systemen, einschließlich Cyberangriffen, Datenschutzverletzungen oder Malware, Misserfolg bei der Realisierung der erwarteten Vorteile unserer Akquisitionen oder Umstrukturierungen, Änderungen der wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Bedingungen in den USA und im internationalen Umfeld, unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal anzuwerben und zu halten, Verzögerungen bei der oder gescheiterte Entwicklung neuer Serviceangebote oder Funktionalitäten und, im Falle der erfolgreichen Entwicklung, mangelnde Marktakzeptanz solcher Serviceangebote und Funktionalitäten oder unerwartet fehlerhafte Funktion solcher Lösungen sowie andere Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K, den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen Dokumenten, die bei der SEC eingereicht werden, erörtert werden.
Darüber hinaus spiegeln die Aussagen in diesem Beitrag die Erwartungen und Überzeugungen von Akamai zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Akamai erwartet, dass sich diese Erwartungen und Überzeugungen durch nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen ändern können. Obwohl Akamai diese Prognosen zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren ändern kann, schließt das Unternehmen jedoch ausdrücklich jegliche Verpflichtung aus, dies zu tun. Diese Prognosen sollten nicht als Grundlage für die Erwartungen oder Überzeugungen von Akamai zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieses Beitrags angesehen werden.