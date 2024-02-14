Akamai 云计算战略展望
一年前，我们推出了 Akamai Connected Cloud，这是我们的大规模分布式云计算、安全和内容交付平台。Akamai 摒弃了其他云服务提供商那种主要依托核心数据中心来运营平台的做法，为云计算市场注入新意。我们的战略是提供全球高度分布式云平台，让计算、存储、数据库和其他云服务更靠近最终用户、设备和数据源。
扩大核心计算区域
2023 年，我们在全球新推出了 14 个核心计算区域，使核心计算区域总数达到 25 个。与此同时，我们还出色完成了去年在以下方面制定的各项目标，在实现战略的道路上又迈进一步：
基础架构部署
产品部署
启动我们的合作伙伴生态系统
从一些大型企业客户处载入我们平台的首批关键任务应用程序
将我们的自有应用程序从超大规模云服务提供商迁移至 Akamai Connected Cloud，显著节约了成本
改进云计算产品/服务
2023 年，我们进一步改进了我们的云计算平台，将对象存储解决方案的容量增加了一倍，并增添了面向大型商业工作负载的高级实例，以此来提供一致的性能以及可预测的资源和预算分配。
而且，Akamai Global Load Balancer 现已上线。这项集成服务能够将流量请求路由到最佳的数据中心，从而最大限度减少延迟并确保不发生单点故障。
加强合作
去年，我们还借助云计算合作伙伴计划扩大了上市策略。这项协作性计划让 Akamai 开创了一种独特的模式，从咨询服务的角度与客户沟通互动，从而更深层次地了解客户需求和痛点，在此基础上充分结合各个合作伙伴的技术优势和 Akamai 分布式计算平台的潜能，为客户打造出更完善的解决方案。
我们已经与多家优秀的 SaaS 和 PaaS 提供商以及多个云数据和处理平台建立了合作关系。对于迄今为止取得的进展，我们感到非常满意，也期待在 2024 年建立更多新的合作伙伴关系。
另外，我们成功吸引了一部分大型客户的关注，他们将关键任务应用程序迁移到了我们的云平台上，这其中包括一家全球知名的社交媒体平台以及两家世界著名软件公司。
2023 年末，我们还与一家重要的全球媒体衡量和分析公司签约，同时拿下了土耳其最大的视频点播流媒体公司 BluTV 的合约，成功取代了一家超大规模云服务提供商。这家流媒体客户对我们说，他们发现我们的平台是全自动化的、使用简单直观，而且兼容任何云平台，支持在多个云平台之间顺畅迁移，同时出站流量费用很低、价格经济实惠，所以，他们认为我们是值得信赖的可靠合作伙伴。
将我们的自有应用程序迁移至 Akamai Connected Cloud
2023 年，我们不仅超额实现了 5 亿美元的全年云计算收入目标，还将我们自有的多个应用程序从超大规模云服务提供商迁移至 Akamai Connected Cloud，实现了可观的成本节约。我们的 Bot Manager 和 Enterprise Application Access 都在首批迁移的解决方案之列。使用这些产品的客户超过 1,000 家，它们为 Akamai 带来了超过 3 亿美元的年收入。
将云计算扩展到边缘
但这一切只是开始。随着时间进入 2024 年，我们激动万分地宣布，我们将开启云市场转型多年战略的下一个阶段：将云计算纳入边缘网络。为此，我们需要将云计算能力内嵌到 Akamai 的大规模分布式边缘网络。
为了实现这一目标，Akamai 推出了一项名为“Gecko (Generalized Edge Compute)”的新计划。这项计划将结合我们云平台的计算能力和边缘靠近用户、可高效运行的性质，将工作负载放在其他云提供商无法企及的、更靠近用户的地方。
传统的云服务提供商通过数量相对较少的核心数据中心来支持虚拟机和容器。Gecko 则可以将这种能力扩展到我们的边缘入网点 (PoP)，从而帮助数百个以前难以触达的地点实现全堆栈计算能力。
赋能开发人员构建边缘原生应用程序
通过将我们的云计算能力部署到 Akamai 的全球边缘平台，我们还可以充分利用现有的运营工具、流程和监测能力，推动开发人员在整个连续的计算环境中大胆创新，并为他们提供从集中式云到分布式边缘的一致体验。目前市场上尚无其他提供商可以做到这一点。
在今天宣布的最新实施阶段中，Akamai 的目标是，在 2024 年底前将支持虚拟机的通用云计算资源嵌入到大约 100 个城市。目前，我们已经在四个国家/地区以及数个没有集中式超大规模提供商运营的城市部署了新的 Gecko 架构区域。这些初步的部署位置都列示在我们的公告新闻稿中。
接下来，我们计划增加对容器的支持，然后开发自动化工作负载编排，让开发人员能够更轻松地跨数百个分散位置构建应用程序。
提供更出色的客户体验
我们已经与几家大型企业客户合作进行了 Gecko 的早期试用，这些客户都迫切地希望为客户提供更出色的体验，并且在更靠近用户、设备和数据来源的位置运行工作负载，初步反馈令人鼓舞。他们使用 Gecko 完成的任务包括：
AI 推理
推荐引擎深度学习
数据分析
多玩家游戏
加快银行交易速度
电商个性化
各种媒体工作流应用程序（如转码）
简而言之，随着全堆栈计算能力迁移至边缘，Gecko 未来可期。
符合《私人证券诉讼改革法案》的 Akamai 声明
本文所含陈述并非历史事实，根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款规定，这些陈述构成前瞻性陈述，其中包括但不限于关于 Akamai 的预计未来绩效、未来预期、计划和展望的陈述。
出于各种重要因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中指明的结果大不相同。此类因素包括但不限于：我们在创新方面的投资未能得出市场接受的解决方案；无法以与过去相同的速率增加收入并避免支出增长率超过收入增长率；竞争的影响，包括定价压力和不断变化的商业模式；宏观经济趋势的影响，包括经济不确定性、金融服务行业动荡、通货膨胀、利率上升和波动、外币汇率波动、证券市场波动和货币供应波动的影响；地缘政治环境的状况和不确定性，包括因持续的乌克兰和以色列-哈马斯战争而引发的制裁和中断；持续的供应链和物流成本、限制、变化或中断；我们的产品或 IT 系统的缺陷或中断，包括因网络攻击、数据泄露或恶意软件所致的中断；我们的任何收购或重组举措未能实现预期收益；美国和国际经济、政治和监管条件的变化；我们吸引和保留关键人员的能力；新的服务产品或功能开发延误或失败，以及在开发出此类服务产品或功能时，其未能得到市场的充分接受，或者此类解决方案未能按预期运行；以及本公司在 10-K 年度报表，10-Q 季度报表和向 SEC 成交的其他文件中讨论的其他因素。
此外，本文中的声明代表了 Akamai 截至本文发布之日的预期与信念。Akamai 预计，后续事件和事态发展可能会导致这些预期和信念发生变化。尽管 Akamai 可能会选择在将来某时更新这些前瞻性陈述，但 Akamai 特此明确声明，自身并无实施此类举措的义务。这些前瞻性陈述不应视为代表 Akamai 在本文发布之日后任何日期的预期或信念。