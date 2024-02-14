Akamai 云计算战略展望

去年，我们还借助云计算合作伙伴计划扩大了上市策略。这项协作性计划让 Akamai 开创了一种独特的模式，从咨询服务的角度与客户沟通互动，从而更深层次地了解客户需求和痛点，在此基础上充分结合各个合作伙伴的技术优势和 Akamai 分布式计算平台的潜能，为客户打造出更完善的解决方案。

我们已经与多家优秀的 SaaS 和 PaaS 提供商以及多个云数据和处理平台建立了合作关系。对于迄今为止取得的进展，我们感到非常满意，也期待在 2024 年建立更多新的合作伙伴关系。

另外，我们成功吸引了一部分大型客户的关注，他们将关键任务应用程序迁移到了我们的云平台上，这其中包括一家全球知名的社交媒体平台以及两家世界著名软件公司。

2023 年末，我们还与一家重要的全球媒体衡量和分析公司签约，同时拿下了土耳其最大的视频点播流媒体公司 BluTV 的合约，成功取代了一家超大规模云服务提供商。这家流媒体客户对我们说，他们发现我们的平台是全自动化的、使用简单直观，而且兼容任何云平台，支持在多个云平台之间顺畅迁移，同时出站流量费用很低、价格经济实惠，所以，他们认为我们是值得信赖的可靠合作伙伴。