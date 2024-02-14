Prochaines étapes de la stratégie de Cloud Computing d'Akamai
Il y a un an, nous avons lancé Akamai Connected Cloud, notre plateforme massivement distribuée axée sur le Cloud Computing, la sécurité et la diffusion de contenu. Concernant le marché du Cloud Computing, Akamai adopte une approche fondamentalement différente de celle des fournisseurs qui fondent principalement leurs plateformes sur les centres de données essentiels. Notre stratégie consiste à fournir la plateforme la plus distribuée au monde, en rapprochant les services de calcul, de stockage, de base de données et autres services cloud des utilisateurs finaux, des terminaux et des sources de données.
Extension des régions informatiques centrales
En 2023, nous avons déployé 14 nouvelles régions centrales de calcul dans le monde, portant leur nombre total à 25. De plus, nous avons fait progresser notre stratégie en accomplissant les objectifs fixés l'an dernier dans les domaines suivants :
Déploiement de l'infrastructure
Développement de produits
Lancement de notre écosystème de partenaires
Intégration des premières applications stratégiques de certaines entreprises clientes majeures
Réalisation d'économies substantielles en déplaçant nos propres applications des hyperscalers vers Akamai Connected Cloud
Offre améliorée du Cloud Computing
Nous avons également amélioré notre plateforme de Cloud Computing en 2023 en doublant la capacité de notre solution de stockage d'objets et en ajoutant des instances premium pour les charges de travail commerciales volumineuses, qui sont conçues pour offrir des performances constantes avec une répartition prévisible des ressources et des coûts.
De plus, notre équilibreur de charge Global Load Balancer d'Akamai est désormais disponible. Ce service intégré est conçu pour acheminer les demandes de trafic vers le centre de données optimal, afin de minimiser la latence et d'éviter tout point de défaillance unique.
Partenariats renforcés
Nous avons également amplifié notre approche de commercialisation l'année dernière grâce à notre programme de partenariat Cloud Computing. La nature collaborative du programme fournit un modèle unique permettant à Akamai d'interagir avec les clients à un niveau consultatif, de comprendre en profondeur leurs exigences et leurs difficultés, ainsi que de fournir une solution complète tirant parti de la force combinée de la technologie de chaque partenaire et de la plateforme informatique distribuée d'Akamai.
Nous avons déjà établi des partenariats avec plusieurs fournisseurs de SaaS et de PaaS de premier plan, ainsi qu'avec des plateformes de traitement et de données cloud. Nous sommes très satisfaits des progrès que nous avons accomplis jusqu'à présent et sommes impatients d'ajouter de nouveaux partenariats en 2024.
Nous avons également commencé à gagner du terrain auprès de certains de nos plus grands clients qui migrent des applications stratégiques vers notre plateforme cloud, notamment l'une des plateformes de réseaux sociaux les plus connues au monde et deux des sociétés de logiciels les plus réputées sur le plan international.
Fin 2023, nous avons également conclu un contrat avec une importante société mondiale de mesure et d'analyse des médias. D'autre part, nous avons remplacé un hyperscaler en signant un accord avec BluTV, la plus grande société de streaming de vidéo à la demande (VOD) en Turquie. Spécialisé dans le streaming, le client nous a confié qu'il trouvait notre plateforme simple à utiliser, automatisée et intuitive, indépendante du cloud pour une migration multicloud fluide, avec un coût de sortie très faible et à un prix abordable, le tout soutenu par un partenaire fiable.
Migration de nos propres applications vers Akamai Connected Cloud
En plus d'avoir dépassé notre objectif annuel en termes de chiffre d'affaires issu du Cloud Computing de 500 millions de dollars en 2023, nous avons réalisé d'importantes économies en migrant plusieurs de nos propres applications des hyperscalers vers Akamai Connected Cloud. Nos solutions Bot Manager et Enterprise Application Access ont été parmi les premières à migrer. Ensemble, ces produits sont utilisés par plus de 1 000 de nos clients et génèrent un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions de dollars pour Akamai.
Élargissement du Cloud Computing jusqu'à la bordure de l'Internet
Tout cela n'est que le début. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes ravis d'annoncer la prochaine phase de notre stratégie pluriannuelle visant à transformer le marché du cloud : amener le Cloud Computing à la bordure de l'Internet, en intégrant des fonctionnalités du Cloud Computing au réseau massivement distribué d'Akamai en bordure de l'Internet.
Portant le nom de code Gecko, qui signifie Generalized Edge Compute (calcul généralisé en bordure de l'Internet), la nouvelle initiative d'Akamai combine la puissance de calcul de notre plateforme cloud avec la proximité et l'efficacité de la bordure de l'Internet, afin de rapprocher les charges de travail des utilisateurs plus que tout autre fournisseur de cloud.
Les fournisseurs de cloud traditionnels prennent en charge des machines virtuelles et des conteneurs dans un nombre relativement restreint de centres de données essentiels. Gecko est conçu pour étendre cette capacité à nos points de présence en bordure de l'Internet, apportant une puissance de calcul complète à des centaines de sites auparavant difficiles d'accès.
Stimulation des développeurs pour créer des applications natives de la bordure de l'Internet
Le déploiement de nos capacités de Cloud Computing sur la plateforme en bordure de l'Internet mondiale d'Akamai nous permettra également de tirer parti des outils opérationnels, des processus et de l'observabilité existants, ce qui stimulera les développeurs pour innover sur l'ensemble du continuum de l'informatique et fournira une expérience cohérente, du cloud centralisé à la bordure de l'Internet distribuée. Personne d'autre sur le marché n'agit ainsi aujourd'hui.
Dans la dernière phase de mise en œuvre que nous annonçons aujourd'hui, Akamai vise à intégrer des ressources de Cloud Computing généralisées à la prise en charge des machines virtuelles dans une centaine de villes d'ici la fin de l'année. Nous avons déjà déployé de nouvelles régions d'architecture Gecko dans quatre pays, ainsi que dans des villes qui manquent d'une présence concentrée d'hyperscalers. Ces sites initiaux sont précisés dans notre communiqué de presse.
Par la suite, nous prévoyons d'ajouter la prise en charge des conteneurs. Ensuite, nous envisageons de développer une orchestration automatisée des charges de travail, afin de permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications sur des centaines de sites distribués.
Meilleures expériences client offertes
Nous avons mené des essais préliminaires de Gecko avec plusieurs de nos entreprises clientes désireuses de fournir de meilleures expériences à leurs clients et d'exécuter des charges de travail plus proches des utilisateurs, des terminaux et des sources de données. Leurs premiers retours ont été très encourageants, sachant qu'elles utilisent Gecko pour des tâches telles que :
L'inférence dans l'IA
L'apprentissage approfondi pour les moteurs de recommandation
L'analyse des données
Le jeu multijoueur
L'accélération des transactions bancaires
La personnalisation pour l'e-commerce
Un éventail d'applications de flux de travail multimédia, notamment le transcoding
En bref, nous sommes incroyablement enthousiastes concernant les perspectives de Gecko alors que nous déplaçons des services informatiques complets à la bordure de l'Internet.
Déclaration d'Akamai en vertu du Private Securities Litigation Reform Act
Cet article contient des déclarations prévisionnelles comprenant, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les performances futures escomptées, les attentes, les projets et les perspectives d'Akamai, qui conformément aux dispositions « refuge » (safe harbor) prévues dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ne sont pas des déclarations de faits historiques.
Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués dans ces déclarations prévisionnelles en raison de certains facteurs importants qui incluent, sans s'y limiter : l'échec de nos investissements dans l'innovation pour générer des solutions acceptées sur le marché ; l'incapacité d'augmenter nos revenus au même rythme que par le passé et d'empêcher nos dépenses d'augmenter à un rythme plus élevé que nos revenus ; les conséquences de la concurrence (pression concurrentielle en matière de prix et changement des modèles commerciaux inclus) ; l'effet des tendances macroéconomiques (incertitude économique, turbulences dans le secteur des services financiers, effets de l'inflation, augmentation et fluctuation des taux d'intérêt, fluctuations des taux de change, volatilité des marchés des valeurs mobilières et fluctuations de l'offre monétaire inclus) ; les conditions et incertitudes liées à l'environnement géopolitique (sanctions et perturbations résultant de la guerre en cours en Ukraine et de la guerre entre Israël et le Hamas incluses) ; les coûts, contraintes, perturbations et changements liés à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique ; les défauts ou l'endommagement de nos produits et systèmes informatiques (cyberattaques, violations de données ou programmes malveillants inclus) ; le manquement aux bénéfices prévus à la suite de nos acquisitions ou à nos réorganisations ; l'évolution du paysage économique, politique et réglementaire des États-Unis et du reste du monde ; notre capacité à attirer et à retenir le personnel clé ; la prise de retard ou l'échec lors du développement de nouvelles offres de services ou fonctionnalités ; et en cas de développement, la non-acceptation de telles offres de services et fonctionnalités par le marché ; le fonctionnement inapproprié de ces solutions, etc. D'autres facteurs sont mentionnés dans le rapport annuel de l'entreprise sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et tout autre document enregistré auprès de la SEC entrent également en ligne de compte.
En outre, les déclarations compilées dans cet article sont le reflet des attentes et des convictions d'Akamai à la date de publication dudit article. Akamai prévoit que des événements et des développements ultérieurs peuvent faire évoluer ces attentes et ces convictions. Cependant, bien qu'Akamai puisse choisir de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles à un moment donné dans le futur, la société décline spécifiquement toute obligation de le faire. Ces déclarations prévisionnelles ne doivent pas être considérées comme représentant les attentes ou les convictions d'Akamai à toute date ultérieure à la date du présent article.