Prochaines étapes de la stratégie de Cloud Computing d'Akamai

Cet article contient des déclarations prévisionnelles comprenant, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les performances futures escomptées, les attentes, les projets et les perspectives d'Akamai, qui conformément aux dispositions « refuge » (safe harbor) prévues dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ne sont pas des déclarations de faits historiques.

Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués dans ces déclarations prévisionnelles en raison de certains facteurs importants qui incluent, sans s'y limiter : l'échec de nos investissements dans l'innovation pour générer des solutions acceptées sur le marché ; l'incapacité d'augmenter nos revenus au même rythme que par le passé et d'empêcher nos dépenses d'augmenter à un rythme plus élevé que nos revenus ; les conséquences de la concurrence (pression concurrentielle en matière de prix et changement des modèles commerciaux inclus) ; l'effet des tendances macroéconomiques (incertitude économique, turbulences dans le secteur des services financiers, effets de l'inflation, augmentation et fluctuation des taux d'intérêt, fluctuations des taux de change, volatilité des marchés des valeurs mobilières et fluctuations de l'offre monétaire inclus) ; les conditions et incertitudes liées à l'environnement géopolitique (sanctions et perturbations résultant de la guerre en cours en Ukraine et de la guerre entre Israël et le Hamas incluses) ; les coûts, contraintes, perturbations et changements liés à la chaîne d'approvisionnement et à la logistique ; les défauts ou l'endommagement de nos produits et systèmes informatiques (cyberattaques, violations de données ou programmes malveillants inclus) ; le manquement aux bénéfices prévus à la suite de nos acquisitions ou à nos réorganisations ; l'évolution du paysage économique, politique et réglementaire des États-Unis et du reste du monde ; notre capacité à attirer et à retenir le personnel clé ; la prise de retard ou l'échec lors du développement de nouvelles offres de services ou fonctionnalités ; et en cas de développement, la non-acceptation de telles offres de services et fonctionnalités par le marché ; le fonctionnement inapproprié de ces solutions, etc. D'autres facteurs sont mentionnés dans le rapport annuel de l'entreprise sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et tout autre document enregistré auprès de la SEC entrent également en ligne de compte.

En outre, les déclarations compilées dans cet article sont le reflet des attentes et des convictions d'Akamai à la date de publication dudit article. Akamai prévoit que des événements et des développements ultérieurs peuvent faire évoluer ces attentes et ces convictions. Cependant, bien qu'Akamai puisse choisir de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles à un moment donné dans le futur, la société décline spécifiquement toute obligation de le faire. Ces déclarations prévisionnelles ne doivent pas être considérées comme représentant les attentes ou les convictions d'Akamai à toute date ultérieure à la date du présent article.