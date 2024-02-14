O que vem a seguir para a estratégia de computação em nuvem da Akamai
Há um ano, lançamos a Akamai Connected Cloud, nossa plataforma amplamente distribuída de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo. A Akamai está adotando uma abordagem ao mercado de computação em nuvem fundamentalmente diferente da dos provedores, que baseiam suas plataformas exclusivamente em data centers centrais. Nossa estratégia é oferecer a plataforma mais distribuída do mundo, colocando a computação, o armazenamento, bancos de dados e outros serviços de nuvem mais próximos de usuários finais, dispositivos e fontes de dados.
Regiões de computação de núcleo expandido
Em 2023, implementamos 14 novas regiões de computação central em todo o mundo, totalizando 25 no geral. Além disso, foi possível avançar nossa estratégia porque alcançamos nossos objetivos do último ano em:
Implantação de infraestrutura
Desenvolvimento de produtos
Início do nosso ecossistema de parceiros
Integração das primeiras aplicações essenciais de alguns dos principais clientes empresariais
Obter uma economia de custos significativa à medida que migramos nossas próprias aplicações de hiperescaladores para a Akamai Connected Cloud
Ofertas de computação em nuvem aprimoradas
Também aprimoramos nossa plataforma de computação em nuvem em 2023, dobrando a capacidade da nossa solução de armazenamento de objetos e adicionando instâncias premium para grandes cargas de trabalho comerciais que são projetadas para oferecer desempenho consistente com alocação previsível de recursos e custos.
Além disso, nosso Akamai Global Load Balancer já está disponível. Esse serviço integrado foi projetado com o objetivo de rotear solicitações de tráfego para o data center ideal a fim de minimizar a latência e garantir que não haja nenhum ponto de falha.
Parcerias mais sólidas
Também ampliamos nossa abordagem de entrada no mercado no ano passado com nosso programa de parceria de computação em nuvem. A natureza colaborativa do programa fornece um modelo exclusivo para que a Akamai interaja com os clientes em um nível consultivo, compreenda profundamente suas necessidades e pontos problemáticos e forneça uma solução completa que aproveite a força combinada da tecnologia de cada parceiro e da plataforma de computação distribuída da Akamai.
Já fizemos uma parceria com vários provedores líderes de SaaS e PaaS, além de plataformas de processamento e dados em nuvem. Estamos muito felizes com os progressos que fizemos até agora e esperamos acrescentar novas parcerias em 2024.
Também começamos a ganhar força com alguns dos nossos maiores clientes à medida que migram aplicações essenciais para nossa plataforma de nuvem, incluindo uma das plataformas de redes sociais mais conhecidas do mundo e duas das empresas de software mais conhecidas do mundo.
No final de 2023, também assinamos com uma grande empresa global de análise e medição de mídia e substituímos um hiperescalador quando assinamos com a BluTV, a maior empresa de streaming de VOD (Vídeo sob Demanda) da Turquia. O cliente do ramo de streaming nos disse que considera nossa plataforma simples de usar, automatizada e intuitiva, não depende de nuvem para uma migração multinuvem tranquila, têm um baixo custo de saída e oferece um preço acessível, tudo isso com o respaldo de um parceiro renomado e confiável.
Migração das nossas próprias aplicações para a Akamai Connected Cloud
Além de exceder nossa meta de receita anual de computação em nuvem de US$ 500 milhões em 2023, obtivemos economias significativas com a migração de várias das nossas próprias aplicações de hiperescaladores para a Akamai Connected Cloud. Nossas soluções Bot Manager e Enterprise Application Access estiveram entre as primeiras a migrar. Juntos, esses produtos são usados por mais de mil clientes e geram mais de US$ 300 milhões em receita anual para a Akamai.
Levando a computação em nuvem à edge
Mas isso é apenas o começo. Em 2024, temos o prazer de anunciar a próxima fase da nossa estratégia de vários anos para transformar o marketplace em nuvem: levar a computação em nuvem à edge, incorporando recursos de computação em nuvem à rede de edge amplamente distribuída da Akamai.
A nova iniciativa da Akamai, a Gecko, Generalized Edge Compute, ou computação de edge generalizada, combina o poder de computação da nossa plataforma de nuvem com a proximidade e a eficiência da edge, para colocar as cargas de trabalho mais próximas dos usuários do que qualquer outro provedor de nuvem.
Os provedores de nuvem tradicionais oferecem suporte a máquinas virtuais e contêineres em um número relativamente pequeno de data centers principais. A Gecko foi projetada para estender esse recurso aos nossos pontos de presença de edge (PoPs), trazendo o poder de computação full stack para centenas de locais que antes eram difíceis de alcançar.
Capacitação de desenvolvedores para a criação de aplicações nativas de edge
A implantação dos nossos recursos de computação em nuvem na plataforma de edge global da Akamai também nos permitirá aproveitar as ferramentas operacionais, os processos e a capacidade de observação existentes, possibilitando que os desenvolvedores inovem em toda a extensão da computação e fornecendo uma experiência consistente, desde a nuvem centralizada até a edge distribuída. Ninguém no marketplace faz isso hoje.
Na fase de implementação mais recente que anunciamos hoje, a Akamai pretende incorporar a computação em nuvem generalizada com suporte para máquinas virtuais em 100 cidades até o final do ano. Já implantamos novas regiões arquitetadas pela Gecko em quatro países, bem como em cidades que não têm uma presença de hiperescaladores concentrada. Esses locais iniciais estão listados em nosso comunicado à imprensa para anúncio.
Depois disso, planejamos adicionar suporte para contêineres. Por fim, planejamos adicionar orquestração automatizada de cargas de trabalho para facilitar aos desenvolvedores a criação de aplicações em centenas de locais distribuídos.
Entregar melhores experiências do cliente
Realizamos testes antecipados da Gecko com vários dos nossos clientes empresariais que queriam proporcionar experiências melhores aos clientes e executar cargas de trabalho mais próximas aos usuários, dispositivos e fontes de dados. O feedback inicial tem sido muito encorajador, pois eles usam a Gecko para tarefas como:
Inferência de IA
Aprendizagem profunda para mecanismos de recomendação
Análise de dados
Jogos de vários jogadores
Acelerar transações bancárias
Personalização para comércio eletrônico
Uma variedade de aplicações de fluxo de trabalho de mídia, como transcoding
Em resumo, estamos incrivelmente animados com os clientes em potencial da Gecko à medida que migramos a computação full stack para a edge.
Declaração da Akamai de acordo com a Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados
Este post contém declarações que não são declarações de fatos históricos e constituem declarações prospectivas para fins das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, incluindo, entre outros, declarações sobre expectativas, planos e perspectivas da Akamai.
Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles indicados por essas declarações prospectivas como resultado de vários fatores importantes, incluindo, entre outros, o fracasso dos nossos investimentos em inovação para gerar soluções que sejam aceitas no mercado; incapacidade de aumentar nossa receita no mesmo ritmo que no passado e evitar que nossas despesas aumentem em um ritmo maior do que nossas receitas; efeitos da concorrência, incluindo pressão de preços e modelos de negócios em mudança; impacto das tendências macroeconômicas, incluindo incerteza econômica, turbulência no setor de serviços financeiros, efeitos da inflação, aumento e flutuação das taxas de juros, flutuações da taxa de câmbio de moeda estrangeira, volatilidade do mercado de títulos e flutuações da oferta monetária; condições e incertezas no ambiente geopolítico, incluindo sanções e interrupções resultantes da guerra em andamento na Ucrânia e da guerra entre Israel e Hamas; custos, restrições, mudanças ou interrupções na cadeia de suprimentos e logística; defeitos ou interrupções em nossos produtos ou sistemas de TI, incluindo ataques cibernéticos, violações de dados ou malware; falha em obter os benefícios esperados de qualquer uma das nossas aquisições ou reorganizações; mudanças nas condições econômicas, políticas e regulatórias nos Estados Unidos e internacionalmente; nossa capacidade de atrair e reter funcionários importantes; atraso no desenvolvimento ou falha no desenvolvimento de novas ofertas de serviços ou funcionalidades e, se desenvolvidas, falta de aceitação pelo mercado de tais ofertas de serviços e funcionalidades ou falha de tais soluções em operar conforme esperado e outros fatores discutidos em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K, relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e outros documentos registrados na SEC.
Além disso, as declarações neste post representam as expectativas e crenças da Akamai na data deste post. A Akamai antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes podem fazer com que essas expectativas e crenças mudem. No entanto, embora a Akamai possa optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, ela especificamente isenta-se de qualquer obrigação de fazê-lo. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas das expectativas ou crenças da Akamai em qualquer data posterior à data deste post.