O que vem a seguir para a estratégia de computação em nuvem da Akamai

Também ampliamos nossa abordagem de entrada no mercado no ano passado com nosso programa de parceria de computação em nuvem. A natureza colaborativa do programa fornece um modelo exclusivo para que a Akamai interaja com os clientes em um nível consultivo, compreenda profundamente suas necessidades e pontos problemáticos e forneça uma solução completa que aproveite a força combinada da tecnologia de cada parceiro e da plataforma de computação distribuída da Akamai.

Já fizemos uma parceria com vários provedores líderes de SaaS e PaaS, além de plataformas de processamento e dados em nuvem. Estamos muito felizes com os progressos que fizemos até agora e esperamos acrescentar novas parcerias em 2024.

Também começamos a ganhar força com alguns dos nossos maiores clientes à medida que migram aplicações essenciais para nossa plataforma de nuvem, incluindo uma das plataformas de redes sociais mais conhecidas do mundo e duas das empresas de software mais conhecidas do mundo.

No final de 2023, também assinamos com uma grande empresa global de análise e medição de mídia e substituímos um hiperescalador quando assinamos com a BluTV, a maior empresa de streaming de VOD (Vídeo sob Demanda) da Turquia. O cliente do ramo de streaming nos disse que considera nossa plataforma simples de usar, automatizada e intuitiva, não depende de nuvem para uma migração multinuvem tranquila, têm um baixo custo de saída e oferece um preço acessível, tudo isso com o respaldo de um parceiro renomado e confiável.