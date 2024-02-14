Akamaiのクラウドコンピューティング戦略の次なる展開

本投稿は、1995年私募証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に基づき、Akamaiの将来の業績予想、予測、計画、見通しに関する声明など、歴史的な事実に基づく声明ではない未来の見通しを含んでいます。

市場で受け入れられるようなソリューションを生成するイノベーション投資の失敗、これまでと同じペースでは収益が伸びず費用の増大率を収益よりも抑えることができないといった事象、価格競争やビジネスモデルの変更を含む競争の影響、不確実な経済状況／金融サービス業界の混乱／インフレ／金利の上下動／外国為替相場の変動／証券市場の変動／通貨供給の変動の影響を含むマクロ経済トレンドの影響、ウクライナで進行中の戦争やイスラエルとハマスの戦争による制裁と混乱を含む地政学的な条件や不確実性、継続するサプライチェーンおよび物流のコスト／制約／変化／混乱、サイバー攻撃／データ漏えい／マルウェアを含む製品やITシステムの不具合や混乱、計画通りに得られない買収や再編によるメリット、米国や世界各地の経済／政治／規制条件の変化、重要な人材を獲得および維持するAkamaiの能力、新しいサービスまたは機能の開発が遅れた／できない、または開発できた場合でもこのようなサービスと機能が市場で受け入れられない、またはこのようなソリューションが予測通りに動作しないなど、Akamaiの年次報告書Form 10-Kや四半期報告書Form 10- QなどのSECに関する文書に記載されているその他の要因を含むが、これらに限定されない様々な重要な要因により、これらの将来の見通しに関する記述によって示された情報とAkamaiの実際の結果が大幅に異なる可能性があります。

また、本投稿の内容には、投稿時点でのAkamaiの予測および理念が含まれています。Akamaiは、今後発生する事象や開発により、こうした予測や理念が変わると予想しています。ただし、Akamaiが今後ある時点で、こうした将来の見通しの記述を更新する可能性がありますが、その保証は明示的に否認します。将来の見通しに関するこれらの記述は、本投稿発表以降の任意の時点におけるAkamaiの予測や理念を示したものであり、依拠することはできないものとします。