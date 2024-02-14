¿Cuál es el siguiente paso de la estrategia de cloud computing de Akamai?
Hace un año presentamos Akamai Connected Cloud, nuestra plataforma distribuida a gran escala para cloud computing, seguridad y distribución de contenido. Akamai está adoptando un enfoque fundamentalmente diferente con respecto al mercado del cloud computing al de los proveedores que basan sus plataformas esencialmente en centros de datos principales. Nuestra estrategia consiste en ofrecer la plataforma más distribuida del mundo, situando los recursos informáticos, de almacenamiento, de bases de datos y otros servicios en la nube más cerca de los usuarios finales, los dispositivos y las fuentes de datos.
Ampliación de regiones de computación clave
En 2023, implementamos 14 nuevas regiones de computación clave en todo el mundo, lo que nos da un total de 25. Además, hemos avanzado en nuestra estrategia logrando nuestros objetivos del año pasado en relación con lo siguiente:
Implementación de la infraestructura
Desarrollo de productos
Puesta en marcha de nuestro ecosistema de partners
Incorporación de las primeras aplicaciones clave de algunos de los principales clientes empresariales
Logro de un ahorro de costes considerable gracias a la migración de nuestras propias aplicaciones de hiperescaladores a Akamai Connected Cloud
Mejora de ofertas de cloud computing
También mejoramos nuestra plataforma de cloud computing en 2023, duplicando la capacidad de nuestra solución de almacenamiento de objetos y añadiendo instancias premium para grandes cargas de trabajo comerciales, diseñadas para ofrecer un rendimiento uniforme con una asignación predecible de recursos y costes.
Además, Akamai Global Load Balancer ya está disponible. Este servicio integrado está diseñado para enrutar las solicitudes de tráfico al centro de datos óptimo para minimizar la latencia y garantizar que no haya un punto único de fallo.
Fortalecimiento de alianzas
El año pasado, igualmente ampliamos nuestra estrategia de comercialización con nuestro programa para partners de cloud computing. La naturaleza colaborativa del programa proporciona un modelo único para que Akamai interactúe con los clientes a nivel consultivo, comprenda en profundidad sus requisitos y puntos débiles, y proporcione una solución completa que aproveche la fuerza combinada de la tecnología de cada partner y la plataforma informática distribuida de Akamai.
Ya nos hemos asociado con varios proveedores líderes de SaaS y PaaS, así como con plataformas de procesamiento y datos en la nube. Estamos muy satisfechos con los progresos que hemos realizado hasta ahora y esperamos sumar nuevas asociaciones en 2024.
También hemos comenzado a ganar terreno con algunos de nuestros clientes más importantes a medida que migran aplicaciones clave a nuestra plataforma en la nube. Esto incluye a una de las plataformas de redes sociales más conocidas del mundo y dos de las empresas de software con mayor reputación internacional.
A finales de 2023, logramos una nueva asociación con una importante empresa global de análisis y medición de contenido multimedia, y superamos a un hiperescalador cuando cerramos nuestro acuerdo con BluTV, la mayor empresa de streaming de vídeo a la carta (VOD) de Turquía. El cliente de streaming nos dijo que nuestra plataforma era fácil de usar, automatizada e intuitiva, independiente de la nube para una migración multinube fluida, con un coste de salida muy bajo y a un precio asequible, todo ello respaldado por un partner fiable y eficaz.
Migración de nuestras propias aplicaciones a Akamai Connected Cloud
Además de superar nuestro objetivo anual de ingresos de cloud computing de 500 millones de dólares en 2023, hemos logrado un ahorro de costes significativo al migrar varias de nuestras propias aplicaciones de hiperescaladores a Akamai Connected Cloud. Nuestras soluciones Bot Manager y Enterprise Application Access fueron de las primeras en migrar. En conjunto, más de 1000 de nuestros clientes utilizan estos productos, que generan más de 300 millones de dólares de ingresos anuales para Akamai.
Expansión del cloud computing al límite hasta el Edge
Todo lo antedicho es solo el comienzo. Ahora, en 2024, nos complace anunciar la siguiente fase de nuestra estrategia multianual para transformar el mercado de la nube: expandir el cloud computing al límite hasta el Edge mediante la integración de capacidades de cloud computing en la red en el Edge.
La nueva iniciativa de Akamai, cuyo nombre en clave es Gecko (Generalized Edge Compute), combina la potencia de computación de nuestra plataforma en la nube con la proximidad y eficiencia del Edge. Así acercamos las cargas de trabajo a los usuarios más que ningún otro proveedor de nube.
Los proveedores de nube tradicionales son compatibles con máquinas virtuales y contenedores en un número relativamente pequeño de centros de datos principales. Gecko se ha diseñado para ampliar esta capacidad a nuestros puntos de presencia (POP) en el Edge, aportando así potencia informática de pila completa a cientos de ubicaciones previamente difíciles de alcanzar.
Capacitación de los desarrolladores para crear aplicaciones edge-native
La implementación de nuestras capacidades de cloud computing en la plataforma global en el Edge de Akamai también nos permitirá aprovechar las herramientas operativas, los procesos y la capacidad de observación existentes, lo que posibilitará que los desarrolladores innoven en todo el proceso informático y proporcionará una experiencia coherente desde la nube centralizada hasta el Edge distribuido. Esto es algo que no ofrece ningún otro proveedor del mercado actualmente.
En la última fase de implementación, anunciada hoy, Akamai tiene como objetivo integrar los recursos generalizados de cloud computing compatibles con máquinas virtuales en unas 100 ciudades para finales de año. Ya hemos desplegado nuevas regiones con arquitectura Gecko en cuatro países, así como en ciudades que carecen de una presencia concentrada de hiperescaladores. Estas ubicaciones iniciales se enumeran en nuestro comunicado de prensa.
A continuación, tenemos previsto añadir compatibilidad con contenedores. Además, prevemos desarrollar una orquestación automatizada de las cargas de trabajo para facilitar a los desarrolladores la creación de aplicaciones en cientos de ubicaciones distribuidas.
Oferta de mejores experiencias a los clientes
Hemos estado realizando pruebas iniciales de Gecko con varios de nuestros clientes empresariales, que están ansiosos por ofrecer mejores experiencias a sus clientes y ejecutar cargas de trabajo más cerca de los usuarios, los dispositivos y las fuentes de datos. Sus primeros comentarios han sido muy alentadores, ya que utilizan Gecko para tareas como las siguientes:
Inferencia de IA
Aprendizaje profundo para motores de recomendaciones
Análisis de datos
Juegos multijugador
Aceleración de las transacciones bancarias
Personalización para el comercio electrónico
Varias aplicaciones de flujo de trabajo multimedia, como la transcodificación
En resumen, estamos muy entusiasmados con el futuro de Gecko a medida que trasladamos la computación de pila completa al Edge.
Declaración de Akamai en virtud de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores
Esta publicación contiene declaraciones que no son declaraciones de hechos históricos y constituyen proyecciones futuras a los efectos de las disposiciones de puerto seguro en virtud de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, incluidas, entre otras, las declaraciones acerca de rendimientos futuros previstos, expectativas, planes y perspectivas de Akamai.
Los resultados reales pueden diferir considerablemente de los indicados en estas proyecciones a consecuencia de varios factores importantes, entre los que se incluyen, entre otros, el fracaso de nuestras inversiones en innovación para generar soluciones aceptadas en el mercado; la incapacidad para aumentar nuestros ingresos con la misma tasa que en el pasado y para evitar que nuestros gastos aumenten en un porcentaje mayor que nuestros ingresos; los efectos de la competencia, incluida la presión sobre los precios y los cambios en los modelos de negocio; el impacto de las tendencias macroeconómicas, incluida la incertidumbre económica; agitaciones en el sector de los servicios financieros; los efectos de la inflación; aumentos y fluctuaciones en los tipos de interés; fluctuaciones en los tipos de cambio; volatilidad del mercado de valores y fluctuaciones en el suministro de fondos; condiciones e incertidumbres en el entorno geopolítico, incluidas sanciones e interrupciones a causa de las actuales guerras en Ucrania e Israel-Hamás; costes continuos de la cadena de suministro y logística, restricciones, cambios o interrupciones; defectos o interrupciones en nuestros productos o sistemas de TI, como ciberataques, filtraciones de datos o malware; imposibilidad de materializar los beneficios esperados de cualquiera de nuestras adquisiciones o reorganizaciones; cambios en las condiciones económicas, políticas y normativas en los Estados Unidos y a nivel internacional; nuestra capacidad de atraer y retener a personal clave; retraso en el desarrollo o falta de desarrollo de nuevas ofertas de servicios o funciones; y si se desarrolla, la falta de aceptación en el mercado de tales ofertas de servicios y funciones o un funcionamiento no previsto de las soluciones, y otros factores que se describen en nuestro informe anual en el formulario 10-K, los informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros documentos presentados a la SEC.
Además, las proyecciones de este artículo representan las expectativas y opiniones de Akamai a fecha de su publicación. Akamai prevé que los eventos y desarrollos posteriores pueden hacer que cambien estas expectativas y opiniones. Sin embargo, si bien Akamai puede tomar la decisión de actualizar estas proyecciones en algún momento en el futuro, renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse como el reflejo de las expectativas u opiniones de Akamai en cualquier fecha posterior a la fecha de publicación de este artículo.