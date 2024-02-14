¿Cuál es el siguiente paso de la estrategia de cloud computing de Akamai?

Esta publicación contiene declaraciones que no son declaraciones de hechos históricos y constituyen proyecciones futuras a los efectos de las disposiciones de puerto seguro en virtud de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995, incluidas, entre otras, las declaraciones acerca de rendimientos futuros previstos, expectativas, planes y perspectivas de Akamai.

Los resultados reales pueden diferir considerablemente de los indicados en estas proyecciones a consecuencia de varios factores importantes, entre los que se incluyen, entre otros, el fracaso de nuestras inversiones en innovación para generar soluciones aceptadas en el mercado; la incapacidad para aumentar nuestros ingresos con la misma tasa que en el pasado y para evitar que nuestros gastos aumenten en un porcentaje mayor que nuestros ingresos; los efectos de la competencia, incluida la presión sobre los precios y los cambios en los modelos de negocio; el impacto de las tendencias macroeconómicas, incluida la incertidumbre económica; agitaciones en el sector de los servicios financieros; los efectos de la inflación; aumentos y fluctuaciones en los tipos de interés; fluctuaciones en los tipos de cambio; volatilidad del mercado de valores y fluctuaciones en el suministro de fondos; condiciones e incertidumbres en el entorno geopolítico, incluidas sanciones e interrupciones a causa de las actuales guerras en Ucrania e Israel-Hamás; costes continuos de la cadena de suministro y logística, restricciones, cambios o interrupciones; defectos o interrupciones en nuestros productos o sistemas de TI, como ciberataques, filtraciones de datos o malware; imposibilidad de materializar los beneficios esperados de cualquiera de nuestras adquisiciones o reorganizaciones; cambios en las condiciones económicas, políticas y normativas en los Estados Unidos y a nivel internacional; nuestra capacidad de atraer y retener a personal clave; retraso en el desarrollo o falta de desarrollo de nuevas ofertas de servicios o funciones; y si se desarrolla, la falta de aceptación en el mercado de tales ofertas de servicios y funciones o un funcionamiento no previsto de las soluciones, y otros factores que se describen en nuestro informe anual en el formulario 10-K, los informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros documentos presentados a la SEC.

Además, las proyecciones de este artículo representan las expectativas y opiniones de Akamai a fecha de su publicación. Akamai prevé que los eventos y desarrollos posteriores pueden hacer que cambien estas expectativas y opiniones. Sin embargo, si bien Akamai puede tomar la decisión de actualizar estas proyecciones en algún momento en el futuro, renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse como el reflejo de las expectativas u opiniones de Akamai en cualquier fecha posterior a la fecha de publicación de este artículo.