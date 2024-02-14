Cosa c'è di nuovo nella strategia di cloud computing di Akamai
La scorsa settimana, abbiamo presentato l'Akamai Connected Cloud, la nostra piattaforma ampiamente distribuita per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti. Akamai sta adottando un approccio fondamentalmente diverso verso il mercato del cloud computing rispetto ad altri provider, che basano le proprie piattaforme esclusivamente sui data center principali. La nostra strategia consiste nell'offrire la piattaforma più distribuita al mondo, avvicinando i servizi di computing, archiviazione, database e altri servizi cloud agli utenti finali, ai dispositivi e alle fonti di dati.
Espansione dei siti di core computing
Nel 2023, abbiamo implementato 14 nuovi siti di core computing in tutto il mondo, raggiungendo un totale di 25 siti. Abbiamo, inoltre, migliorato la nostra strategia, realizzando gli obiettivi che ci eravamo prefissati lo scorso anno relativamente a:
Distribuzione dell'infrastruttura
Sviluppo dei prodotti
Avvio del nostro ecosistema di partner
Integrazione delle prime app mission-critical di alcuni dei principali clienti enterprise
Raggiungimento di un sostanziale risparmio sui costi nel trasferimento delle nostre applicazioni dagli hyperscaler all'Akamai Connected Cloud
Miglioramento della soluzione di cloud computing
Nel 2023, abbiamo anche apportato miglioramenti alla nostra piattaforma di cloud computing, raddoppiando la capacità della nostra soluzione di archiviazione a oggetti e aggiungendo istanze di qualità superiore per grandi carichi di lavoro commerciali, concepite per garantire performance coerenti con un'allocazione prevedibile di risorse e costi.
Inoltre, ora abbiamo attivato il nostro Akamai Global Load Balancer. Questo servizio integrato è progettato per instradare le richieste di traffico al data center al fine di ridurre al minimo la latenza e garantire l'assenza di single point of failure.
Partnership rafforzate
Sempre lo scorso anno, abbiamo potenziato il nostro approccio go-to-market grazie al nostro programma per i partner di cloud computing La natura collaborativa del programma prevede un modello unico che consente ad Akamai di interagire con i clienti a livello di consulenza, comprendere a fondo i loro requisiti e i punti critici e fornire una soluzione completa che sfrutta la forza combinata della tecnologia di ciascun partner e della piattaforma di computing distribuita di Akamai.
Abbiamo già collaborato con diversi provider di soluzioni SaaS e PaaS leader del settore e con piattaforme di elaborazione dei dati basate sul cloud. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti finora e non vediamo l'ora di stringere nuove partnership nel 2024.
Abbiamo, inoltre, iniziato a coinvolgere alcuni dei nostri maggiori clienti che stanno migrando le loro app mission-critical sulla nostra piattaforma cloud, tra cui una delle piattaforme di social media più note e due delle aziende software più conosciute al mondo.
Alla fine del 2023, abbiamo stretto una collaborazione con un'importante azienda globale di misurazione e analisi dei media e abbiamo sostituito un hyperscaler in seguito all'accordo con BluTV, la più grande società di streaming VOD (Video On Demand) della Turchia. Questo cliente ha dichiarato che la nostra piattaforma è semplice da utilizzare, automatizzata e intuitiva, indipendente dal cloud per migrazioni semplici su più cloud, con costi di uscita molto bassi ed estremamente conveniente, il tutto supportato da un partner riconosciuto e affidabile.
Migrazione delle nostre applicazioni sull'Akamai Connected Cloud
Oltre a superare l'obiettivo di 500 milioni di dollari di fatturato annuo per il cloud computing nel 2023, abbiamo ottenuto un sostanziale risparmio sui costi migrando molte delle nostre applicazioni dagli hyperscaler all'Akamai Connected Cloud. Le nostre soluzioni Bot Manager ed Enterprise Application Access sono state tra le prime a migrare. Insieme, questi prodotti vengono utilizzati da oltre 1.000 clienti, generando più di 300 milioni di dollari di fatturato annuo per Akamai.
Estensione del cloud computing sull'edge
Ma questo è solo l'inizio. Oggi, nel 2024, siamo entusiasti di annunciare la prossima fase della nostra strategia pluriennale di trasformazione del mercato del cloud: portare il cloud computing sull'edge, integrando le funzionalità del cloud computing nella rete sull'edge di Akamai.
La nuova iniziativa di Akamai, denominata Gecko (che sta per Generalized Edge Compute), combina la potenza di elaborazione della nostra piattaforma cloud con la prossimità e l'efficienza dell'edge per avvicinare i carichi di lavoro agli utenti più di quanto qualsiasi altro provider di servizi cloud riesca a fare.
I provider di servizi cloud tradizionali supportano macchine virtuali e container in un numero relativamente ridotto di data center principali. Gecko è progettato per estendere questa funzionalità ai nostri punti di presenza (PoP) sull'edge, portando la potenza di elaborazione full-stack a centinaia di siti che, in precedenza, erano difficili da raggiungere.
Creazione di applicazioni native sull'edge
L'implementazione delle nostre funzionalità di cloud computing nella piattaforma edge globale di Akamai ci consentirà di sfruttare gli strumenti operativi, i processi e i livelli di osservabilità esistenti, offrendo agli sviluppatori nuove opportunità di innovazione su tutti i livelli del computing, fornendo un'experience coerente dal cloud centralizzato all'edge distribuito. Nessun altro è in grado di farlo oggi sul mercato.
Nell'ultima fase di implementazione, che annunciamo oggi, Akamai si propone di integrare risorse di cloud computing generalizzato in 100 città entro la fine dell'anno grazie al supporto per le macchine virtuali. Abbiamo già implementato nuovi siti con architettura Gecko in quattro paesi e in alcune città prive di una presenza concentrata di hyperscaler. Questi siti sono elencati nel nostro comunicato stampa ufficiale.
Successivamente, abbiamo in programma di aggiungere il supporto per i container e, a seguire, intendiamo sviluppare un coordinamento automatizzato dei carichi di lavoro per semplificare la creazione di applicazioni in centinaia di sedi distribuite.
Miglioramento delle customer experience
Abbiamo condotto prove preliminari di Gecko con numerosi nostri clienti fortemente intenzionati ad offrire migliori customer experience ed eseguire i carichi di lavoro più vicino a utenti, dispositivi e fonti di dati. I loro primi feedback sono stati molto incoraggianti per l'utilizzo di Gecko in attività quali:
AI inferencing
Apprendimento approfondito per i motori delle recensioni
Analisi dei dati
Giochi multiplayer
Accelerazione delle operazioni bancarie
Personalizzazione dell'e-commerce
Un'ampia gamma di applicazioni per il workflow multimediale, come il transcoding
In breve, siamo incredibilmente entusiasti delle prospettive che affiorano per Gecko, mentre trasferiamo il computing full-stack sull'edge.
Dichiarazione di Akamai ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act
Questo comunicato contiene dichiarazioni che non fanno riferimento a fatti storici e costituiscono dichiarazioni previsionali ai sensi delle disposizioni di limitazione della responsabilità contenute nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995, incluse, a titolo di esempio, dichiarazioni riguardanti performance, aspettative, piani e prospettive future di Akamai.
I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati nelle dichiarazioni previsionali in seguito a una serie di importanti fattori, inclusi, a titolo di esempio, il fallimento dei nostri investimenti nell'innovazione per generare soluzioni accettate dal mercato; l'incapacità di incrementare il fatturato come in passato e di impedire che le nostre spese aumentino a un ritmo maggiore rispetto alle nostre entrate; effetti della concorrenza, inclusa la pressione sui prezzi e il cambiamento dei modelli aziendali; impatto delle tendenze macroeconomiche, inclusa l'incertezza economica, le tensioni nel settore dei servizi finanziari, gli effetti dell'inflazione, l'aumento e la fluttuazione dei tassi di interesse, le fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere, la volatilità del mercato dei titoli e le fluttuazioni dell'offerta monetaria; condizioni e incertezze del contesto geopolitico, incluse le sanzioni e le interruzioni derivanti dalla guerra in corso in Ucraina e dalla guerra tra Israele e Hamas; continui costi della supply chain e della logistica, vincoli, modifiche o interruzioni; difetti o interruzioni nei nostri prodotti o sistemi IT, inclusi attacchi informatici, violazioni dei dati o malware; mancato raggiungimento dei benefici previsti da una qualsiasi delle nostre acquisizioni o riorganizzazioni; modifiche alle condizioni economiche, politiche e normative negli Stati Uniti e a livello internazionale; la nostra capacità di attrarre e trattenere risorse umane importanti; ritardo nello sviluppo o mancato sviluppo di nuove offerte di servizi o funzionalità e, qualora sviluppate, mancata accettazione da parte del mercato di tali offerte di servizi e funzionalità o mancato funzionamento di tali soluzioni come previsto e altri fattori discussi nel rapporto annuale della società (Form 10-K), nei rapporti trimestrali (Form 10-Q) e in altri documenti depositati presso la SEC.
Inoltre, le dichiarazioni riportate in questo comunicato rappresentano le aspettative e le previsioni di Akamai alla data di pubblicazione del comunicato. Akamai anticipa che gli sviluppi e gli eventi successivi potrebbero far cambiare queste aspettative e convinzioni. Tuttavia, sebbene potrebbe decidere di aggiornare queste dichiarazioni di previsione ad un certo punto in futuro, Akamai declina specificamente qualsiasi obbligo in tal senso. Queste dichiarazioni previsionali non devono essere considerate aspettative o opinioni di Akamai in qualsiasi data successiva a quella del presente comunicato.