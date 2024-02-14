Cosa c'è di nuovo nella strategia di cloud computing di Akamai

Questo comunicato contiene dichiarazioni che non fanno riferimento a fatti storici e costituiscono dichiarazioni previsionali ai sensi delle disposizioni di limitazione della responsabilità contenute nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995, incluse, a titolo di esempio, dichiarazioni riguardanti performance, aspettative, piani e prospettive future di Akamai.

I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati nelle dichiarazioni previsionali in seguito a una serie di importanti fattori, inclusi, a titolo di esempio, il fallimento dei nostri investimenti nell'innovazione per generare soluzioni accettate dal mercato; l'incapacità di incrementare il fatturato come in passato e di impedire che le nostre spese aumentino a un ritmo maggiore rispetto alle nostre entrate; effetti della concorrenza, inclusa la pressione sui prezzi e il cambiamento dei modelli aziendali; impatto delle tendenze macroeconomiche, inclusa l'incertezza economica, le tensioni nel settore dei servizi finanziari, gli effetti dell'inflazione, l'aumento e la fluttuazione dei tassi di interesse, le fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere, la volatilità del mercato dei titoli e le fluttuazioni dell'offerta monetaria; condizioni e incertezze del contesto geopolitico, incluse le sanzioni e le interruzioni derivanti dalla guerra in corso in Ucraina e dalla guerra tra Israele e Hamas; continui costi della supply chain e della logistica, vincoli, modifiche o interruzioni; difetti o interruzioni nei nostri prodotti o sistemi IT, inclusi attacchi informatici, violazioni dei dati o malware; mancato raggiungimento dei benefici previsti da una qualsiasi delle nostre acquisizioni o riorganizzazioni; modifiche alle condizioni economiche, politiche e normative negli Stati Uniti e a livello internazionale; la nostra capacità di attrarre e trattenere risorse umane importanti; ritardo nello sviluppo o mancato sviluppo di nuove offerte di servizi o funzionalità e, qualora sviluppate, mancata accettazione da parte del mercato di tali offerte di servizi e funzionalità o mancato funzionamento di tali soluzioni come previsto e altri fattori discussi nel rapporto annuale della società (Form 10-K), nei rapporti trimestrali (Form 10-Q) e in altri documenti depositati presso la SEC.

Inoltre, le dichiarazioni riportate in questo comunicato rappresentano le aspettative e le previsioni di Akamai alla data di pubblicazione del comunicato. Akamai anticipa che gli sviluppi e gli eventi successivi potrebbero far cambiare queste aspettative e convinzioni. Tuttavia, sebbene potrebbe decidere di aggiornare queste dichiarazioni di previsione ad un certo punto in futuro, Akamai declina specificamente qualsiasi obbligo in tal senso. Queste dichiarazioni previsionali non devono essere considerate aspettative o opinioni di Akamai in qualsiasi data successiva a quella del presente comunicato.