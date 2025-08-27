CVE-2025-54142: OPTIONS 및 본문을 통한 HTTP 요청 스머글링

Akamai는 일부 오리진 서버가 요청 본문이 포함된 OPTIONS 요청을 처리하는 방식으로 인해 발생하는 잠재적인 HTTP 요청 스머글링 취약점(CVE-2025-54142)을 제거했습니다.

RFC 9110에 설명된 HTTP OPTIONS 요청 메서드는 클라이언트가 서버의 특정 URL에 허용되는 옵션을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 주요 용도는 교차 오리진 리소스 공유(CORS)의 맥락에서 브라우저가 실제 요청을 실행하기 전에 멱등성 방식으로 요청을 '프리플라이트'할 수 있도록 하는 것입니다.

실제로는 드물지만, OPTIONS 메서드는 엔티티 본문을 함께 전달할 수 있습니다.RFC 9110에 따르면 이러한 요청에 대한 알려진 유효한 사용 사례는 없으며, 알려진 브라우저나 모바일 클라이언트는 일반적으로 이러한 종류의 요청을 실행하지 않습니다.