X
Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
Akamai
로그인
로그인 Close
Cloud Manager
클라우드 컴퓨팅 서비스 관리
로그인 Close
Control Center
보안 및 딜리버리 서비스 관리

CVE-2025-54142: OPTIONS 및 본문을 통한 HTTP 요청 스머글링

Akamai Wave Blue

Aug 28, 2025

Akamai InfoSec

Akamai Wave Blue

에 의해 작성

Akamai InfoSec

공유

Akamai는 일부 오리진 서버가 요청 본문이 포함된 OPTIONS 요청을 처리하는 방식으로 인해 발생하는 잠재적인 HTTP 요청 스머글링 취약점(CVE-2025-54142)을 제거했습니다.

RFC 9110에 설명된 HTTP OPTIONS 요청 메서드는 클라이언트가 서버의 특정 URL에 허용되는 옵션을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 주요 용도는 교차 오리진 리소스 공유(CORS)의 맥락에서 브라우저가 실제 요청을 실행하기 전에 멱등성 방식으로 요청을 '프리플라이트'할 수 있도록 하는 것입니다.

실제로는 드물지만, OPTIONS 메서드는 엔티티 본문을 함께 전달할 수 있습니다.RFC 9110에 따르면 이러한 요청에 대한 알려진 유효한 사용 사례는 없으며, 알려진 브라우저나 모바일 클라이언트는 일반적으로 이러한 종류의 요청을 실행하지 않습니다.

세부 사항

RFC를 준수하지 않는 특정 오리진 스택은 Akamai 프록시 서버에서 요청 본문을 전달할 때 해당 본문을 제대로 처리하지 못해 프록시와 오리진 서버 간의 지속적 연결에 페이로드가 남아 있을 수 있습니다.

이후 동일한 오리진에 대한 일반 HTTP 요청을 추가하면 오리진이 스머글링 요청을 해석하도록 트리거할 수 있습니다.

이는 오리진 서버의 구성에 따라 공격자에게 캐시 포이즈닝 또는 기타 보안 관련 위협을 가할 수 있는 기회를 제공했습니다.

방어

2025년 7월 21일에 배포한 WAF Rapid Rule로 이 특정 요청 스머글링 기법을 차단한 것 외에도, 본문이 포함된 모든 OPTIONS 요청에 대해 오리진 및 클라이언트와의 연결을 종료해 이 공격은 물론 이와 유사한 공격 기법을 제거하는 플랫폼 전체 변경 사항을 별도로 구현했습니다. 이 변경 사항은 2025년 8월 11일에 완전히 배포되었습니다.

자세히 알아보기
Akamai Wave Blue

Aug 28, 2025

Akamai InfoSec

Akamai Wave Blue

에 의해 작성

Akamai InfoSec

태그

공유

관련 블로그 게시물

결제업체의 높은 API 사용률은 엄청난 장점을 제공하지만, 동시에 리스크를 초래하기도 합니다.
결제업체의 높은 API 사용률은 엄청난 장점을 제공하지만, 동시에 리스크를 초래하기도 합니다.
보안 리서치
헬스케어 생태계에서 결제업체가 API 보안의 중추적인 역할을 하는 이유
April 08, 2024
탄력적인 헬스케어 기업은 API에 집중되는 공격을 방어할 수 있는 기능이 필요합니다. 강력한 API 보안 프로그램을 위한 4가지 전략 이정표를 확인하세요.
블로그 읽기
클라이언트 측 코드와 페이로드를 안전하게 보호하려면, 여러 보안 기술과 방어 레이어가 결합된 복합적인 전략이 필요합니다.
클라이언트 측 코드와 페이로드를 안전하게 보호하려면, 여러 보안 기술과 방어 레이어가 결합된 복합적인 전략이 필요합니다.
보안 리서치
클라이언트 측 코드 보호 및 데이터 수집의 진위성 인증
July 08, 2025
이 콘텐츠를 통해 클라이언트 측 자바스크립트를 보호하는 다양한 방법을 살펴보고, 사이버 안정성을 유지하며 데이터 수집의 무결성을 확보하는 방법을 알아보세요.
블로그 읽기
DDoS가 계속해서 주요 위협 기법으로 이용되고 있기 때문에 금융 서비스 업계는 레이어 3 및 레이어 4(인프라)와 레이어 7(웹) 공격에 대한 최신 계획을 수립해야 합니다.
보안
혁신의 중대성: 금융 서비스의 공격 트렌드
September 27, 2023
최신 인터넷 보안 현황 보고서에서는 금융 서비스 업계와 고객에 대한 기존 보안 리스크 및 새로운 보안 리스크의 증가 현황을 조사합니다.
블로그 읽기