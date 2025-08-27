Oltre alla regola rapida WAF che abbiamo implementato il 21 luglio 2025 per proteggere da questa specifica truffa delle richieste, abbiamo apportato un cambiamento a livello della piattaforma che elimina questo vettore e altri vettori simili terminando la connessione su un'origine e un client per le richieste OPTIONS con un corpo della richiesta. Questa modifica è stata implementata l'11 agosto 2025.