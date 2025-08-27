CVE-2025-54142: Contrabando de solicitudes HTTP a través de OPCIONES + Cuerpo

Akamai eliminó una posible vulnerabilidad de contrabando de solicitudes HTTP (CVE-2025-54142) derivada de la forma en que algunos servidores de origen gestionan las solicitudes de OPCIONES que incluyen un cuerpo de solicitud.

Un cliente puede utilizar el método de solicitud de OPCIONES HTTP descrito en RFC 9110 para determinar las opciones permitidas para una dirección URL determinada en el servidor. Su uso principal se encuentra dentro del contexto de un intercambio de recursos de origen cruzado (CORS) para permitir que un navegador realice una comprobación preliminar de la solicitud de manera idempotente antes de emitir la solicitud real.

Aunque es inusual en la práctica, el método OPCIONES puede ir acompañado de un cuerpo de entidad, aunque, según RFC 9110, no haya casos de uso válidos conocidos para dichas solicitudes y ningún navegador o cliente móvil conocido normalmente emitiría solicitudes de este tipo.