CVE-2025-54142：由携带请求体的 OPTIONS 请求引发的 HTTP 请求走私攻击

Akamai 成功消除了一个潜在的 HTTP 请求走私漏洞 (CVE-2025-54142)，该漏洞源于部分源服务器对携带请求体的 OPTIONS 请求处理不当。

客户端可以利用 RFC 9110 中定义的 HTTP OPTIONS 请求方法来确定服务器上给定 URL 所允许的通信选项。OPTIONS 方法主要用于跨源资源共享 (CORS) 场景，作用是让浏览器在发起真实请求前，能够以幂等的方式执行一次“预检”请求。

尽管在实际应用中不常见，但 OPTIONS 方法可以携带一个实体请求体 (entity-body)，即使根据 RFC 9110，此类请求没有已知的有效用例，并且没有已知的浏览器或移动客户端会正常发出此类请求。