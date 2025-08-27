CVE-2025-54142：ボディ付きOPTIONSリクエストによるHTTPリクエストスマグリング

Akamaiは、一部のオリジンサーバーがボディ付きOPTIONSリクエストを処理する方法に起因する潜在的なHTTPリクエストスマグリングの脆弱性（CVE-2025-54142）を排除しました。

RFC 9110で説明されているHTTP OPTIONSリクエストメソッドは、クライアントがサーバー上の特定のURLに対して許可されているオプションを確認するために使用されます。主な用途は、オリジン間リソース共有（CORS）の文脈で、ブラウザーが実際のリクエストを送信する前に、リクエストをべき等の方法で「プリフライト」することです。

実際の使用は稀ですが、OPTIONSメソッドはエンティティボディを伴う場合があります。RFC 9110によれば、そのようなリクエストの正当なユースケースは知られておらず、通常はブラウザーやモバイルクライアントもこの種のリクエストを送信することはありません。