CVE-2025-54142 : dissimulation de requêtes HTTP via OPTIONS + corps de requête

Akamai a éliminé une vulnérabilité potentielle de dissimulation de requêtes HTTP (CVE-2025-54142) découlant de la façon dont certains serveurs d'origine gèrent les requêtes OPTIONS qui incluent un corps de requête.

La méthode de requête OPTIONS HTTP décrite dans le RFC 9110 peut être utilisée par un client pour déterminer les options autorisées pour une URL donnée sur le serveur. Elle est principalement utilisée dans le contexte d'un partage de ressources inter-origine (CORS) pour permettre à un navigateur de « pré-vérifier » la requête de manière idempotente avant d'émettre la requête réelle.

Bien que ce soit rare en pratique, la méthode OPTIONS peut être accompagnée d'un corps de requête, même si, selon le RFC 9110, il n'existe pas de cas d'utilisation valide connu pour de telles requêtes et aucun navigateur ou client mobile connu n'émet normalement de telles requêtes.