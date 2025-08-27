CVE-2025-54142: contrabando de solicitações HTTP via OPTIONS + corpo

A Akamai eliminou uma possível vulnerabilidade de contrabando de solicitações HTTP (CVE-2025-54142) decorrente da forma como alguns servidores de origem lidam com solicitações OPTIONS que incluem o corpo de uma solicitação.

O método de solicitação HTTP OPTIONS descrito na RFC 9110 pode ser usado por um cliente para determinar as opções permitidas para um determinado URL no servidor. Seu uso principal está dentro do contexto de um CORS (Cross-Origin Resource Sharing, compartilhamento de recursos de origem cruzada) para permitir que um navegador inspecione a solicitação de maneira idempotente antes de emitir a solicitação real.

Embora incomum na prática, o método OPTIONS pode ser acompanhado pelo corpo de uma entidade, embora, de acordo com a RFC 9110, não haja casos de uso válidos conhecidos para tais solicitações, e nenhum navegador conhecido ou cliente móvel normalmente emitiria solicitações desse tipo.