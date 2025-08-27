CVE-2025-54142: HTTP-Request-Smuggling über OPTIONS mit Body

Akamai hat eine potenzielle Schwachstelle (CVE-2025-54142) für HTTP-Anfragen beseitigt, die eine Besonderheit in der Verarbeitung von OPTIONS-Anfragen mit Request-Bodys bei manchen Ursprungsservern ausnutzte.

Die in RFC 9110 beschriebene Methode für HTTP-Options-Anfragen kann von einem Client verwendet werden, um die zulässigen Optionen für eine bestimmte URL auf dem Server zu bestimmen. In erste Linie soll damit im Kontext des Cross-Origin Resource Sharing (CORS) einem Browser der idempotente „Preflight“ der Anforderung ermöglicht werden, bevor die tatsächliche Anfrage ausgegeben wird.

Obwohl dies in der Praxis ungewöhnlich ist, kann die OPTIONS-Methode von einem Entitätskörper begleitet sein, obwohl nach RFC 9110 keine gültigen Anwendungsfälle für solche Anfragen bekannt sind und kein bekannter Browser oder Mobilclient solche Anfragen ausgeben würde.