AnyDesk 유출: 개요 및 권장 사항

또한 플로레인 로스(Florain Roth)의 YARA 룰을 사용해, 해지된 인증서로 서명된 의심스러운 실행 파일을 탐지할 수 있습니다.

비정상적인 AnyDesk 동작 탐지

AnyDesk 소프트웨어에 배포된 잠재적인 백도어를 탐지하려면 AnyDesk를 사용하는 머신에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 소프트웨어 백도어는 애플리케이션의 정상적인 동작을 변경해 보안팀 직원에게 탐지 기회를 제공합니다.

비정상적인 대상 포트, 스폰된 프로세스, 새로운 레지스트리 키 등 이러한 백도어를 나타낼 수 있는 여러 가지 비정상이 있습니다.

Akamai Hunt는 Akamai의 매니지드 위협 헌팅 서비스로, 알 수 없는 활동을 탐지하기 위해 환경을 지속적으로 모니터링하는 다양한 비정상 행위 탐지 기술을 통해 보호를 제공합니다.

특히 AnyDesk 사례에서 Akamai Hunt는 악성 활동을 나타낼 수 있는 해지된 인증서의 사용 가능성을 포함해, 기존 AnyDesk 배포에 대한 세부 정보 및 권장 사항을 고객에게 제공했습니다. Hunt는 고객 환경에서 변조되었을 가능성이 있는, AnyDesk 프로세스에 의해 실행되는 비정상적인 활동이 있는지도 지속적으로 모니터링합니다.

요약

이번 유출 인시던트는 마지막이 아닐 가능성이 높습니다. Akamai는 상황을 지속적으로 모니터링하고 있으며 유출 과정이 전개됨에 따라 향후 블로그 게시물에서 추가 세부 정보와 가이드를 제공할 예정입니다.

본 블로그 게시물에서는 이용 가능한 정보를 바탕으로 현재 파악된 정보와 권장 사항을 대략적으로 살펴봤습니다. Akamai의 검토는 지속적으로 수행되므로 이곳의 모든 정보는 변경될 수 있습니다. X 계정을 방문해 실시간 업데이트를 확인할 수도 있습니다.