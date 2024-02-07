La violation AnyDesk : présentation et recommandations

De plus, cette règle YARA de Florain Roth peut être utilisée pour détecter les exécutables suspects signés avec le certificat révoqué.

Identifier le comportement anormal d'AnyDesk

Pour tenter de détecter une porte dérobée potentielle distribuée dans le logiciel AnyDesk, vous devez prêter une attention particulière aux machines utilisant AnyDesk. Une porte dérobée logicielle modifiera le comportement normal de l'application, offrant une opportunité de détection pour les défenseurs.

Il existe de nombreuses anomalies possibles qui pourraient indiquer une telle porte dérobée : ports de destination anormaux, processus générés, nouvelles clés de registre, etc.

Akamai Hunt, le service géré de recherche des menaces d'Akamai, offre à ses clients une protection sous la forme d'un vaste ensemble de techniques de détection des anomalies qui surveillent constamment l'environnement pour tenter de détecter l'inconnu.

Dans le cas d'AnyDesk, Akamai Hunt a fourni à ses clients des détails et des recommandations sur les déploiements d'AnyDesk existants, comprenant l'utilisation potentielle du certificat révoqué, qui peut indiquer une activité malveillante. De plus, Hunt surveille constamment les environnements de ses clients pour détecter toute activité anormale issue d'un processus AnyDesk potentiellement modifié.

Synthèse

Ce n'est probablement pas la dernière fois que nous entendrons parler de cette violation. Nous surveillons en permanence la situation et fournirons des détails et des conseils supplémentaires dans les prochains articles de blog au fur et à mesure que la violation se poursuivra.

Cet article de blog donne un aperçu de notre compréhension actuelle et de nos recommandations, compte tenu des informations disponibles. Notre analyse est en cours et toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées. Vous pouvez également consulter notre compte X pour obtenir des mises à jour en temps réel.