La violation AnyDesk : présentation et recommandations
Le 2 février 2024, AnyDesk, une solution d'accès à distance très populaire, a révélé avoir subi une cyberattaque qui a compromis ses systèmes de production. Les certificats de signature de code et les mots de passe utilisateur du portail web d'AnyDesk ont été révoqués en conséquence.
Selon cet article de blog publié par Resecurity, le 3 février, les acteurs de la menace ont proposé plus de 18 000 identifiants AnyDesk à la vente sur le dark web (Figure 1). Le lien entre la vente des identifiants et la violation récente n'est toujours pas clair, mais cet incident met en évidence le risque que présente la compromission des identifiants AnyDesk divulgués.
Dans cet article, nous souhaitons fournir des ressources aux défenseurs pour les aider à évaluer le niveau de risque de leur environnement, et identifier et atténuer les violations potentielles.
Impact potentiel sur les organisations
Le logiciel AnyDesk est largement utilisé par de nombreuses organisations : nous avons constaté qu'AnyDesk était utilisé dans environ 25 % des réseaux surveillés par Akamai. D'après ce que nous savons jusqu'à présent, il existe trois principaux risques liés à la violation d'AnyDesk : la compromission des mots de passe, l'utilisation malveillante de certificats volés et les attaques potentielles de la chaîne logistique.
Compromission de mots de passe AnyDesk
AnyDesk affirme que les attaquants n'ont pas été en mesure de compromettre les secrets utilisés pour l'authentification des utilisateurs, mais a choisi de révoquer les mots de passe du portail Web d'AnyDesk par mesure de précaution.
S'il s'avérait que les attaquants avaient été en mesure de compromettre ces mots de passe, les utilisateurs d'AnyDesk seraient exposés à une attaque par credential stuffing, c'est-à-dire que des attaquants pourraient tenter d'utiliser les mêmes identifiants pour s'authentifier auprès de différents services, en exploitant des mots de passe réutilisés dans différents services. Cela pourrait permettre aux attaquants d'accéder à d'autres services sensibles.
Certificat de signature de code volé
Les attaquants ont pu compromettre le certificat utilisé par AnyDesk pour signer les fichiers exécutables distribués aux clients. En compromettant le certificat, les attaquants sont en mesure de signer n'importe quel fichier exécutable en se faisant passer pour AnyDesk, le faisant ainsi paraître légitime. Cela peut leur permettre d'échapper à la détection des produits de sécurité et d'induire les analystes en erreur.
Attaque potentielle de la chaîne d'approvisionnement
Bien qu'il n'y ait pas encore de preuves claires, le risque d'attaque de la chaîne logistique logicielle doit être pris en compte. Les attaquants ont eu une emprise significative sur l'environnement de production d'AnyDesk, et il aurait été relativement facile d'insérer une charge utile malveillante dans la base de code d'AnyDesk, qui aurait pu conduire à une compromission du client.
Détection et prévention
Cette attaque faisait probablement partie d'une opération plus vaste dans le but de cibler les utilisateurs d'AnyDesk. Pour cette raison, l'incident devrait être traité comme encore en cours : les attaquants ont pu compromettre des informations critiques des systèmes d'AnyDesk, mais on ne sait toujours pas s'ils les ont utilisées, ni comment.
C'est pourquoi nous exhortons les défenseurs à évaluer les risques pour leur environnement en :
identifiant l'utilisation d'AnyDesk
appliquant des mesures d'atténuation sur les installations et utilisateurs AnyDesk existants
recherchant proactivement des activités suspectes liées à AnyDesk
Identifier l'utilisation d'AnyDesk
AnyDesk peut être utilisé dans le cadre de procédures d'entreprise, mais il peut également être installé manuellement par les utilisateurs finaux (« bring your own software »). Cela signifie que même si votre entreprise n'utilise pas officiellement AnyDesk, vous pourriez être affecté.
Indicateurs d'hôte
L'utilisation d'AnyDesk peut être identifiée par divers indicateurs au niveau de l'hôte : une liste exhaustive de ces indicateurs a été partagée par @mthcht sur X. Nous fournissons un ensemble de requêtes osqueries correspondant à cette liste, qui peuvent être utilisées pour détecter ces artefacts.
Processus
Les processus AnyDesk peuvent être identifiés en observant les chemins d'accès qui contiennent des mots-clés AnyDesk.
La requête suivante détectera ces services :
SELECT
name as process_name,
path as process_path
FROM
processes
WHERE
path LIKE '%anydesk%'
Noms des services
AnyDesk utilise les noms de service suivants :
AnyDesk Service
AnyDesk
AnyDeskMSI
La requête suivante détectera ces services :
SELECT
name as service_name,
path as service_path
FROM
services
WHERE
name = 'AnyDesk Service' or
name = 'AnyDesk' or
name = 'AnyDeskMSI'
Clés de registre
AnyDesk crée des clés de registre pour stocker la configuration. La requête suivante détectera ces clés :
SELECT
key
FROM
registry
WHERE
key LIKE '%\SOFTWARE\Clients\Media\AnyDesk’ or
key LIKE '%\SYSTEM\%ControlSet%\Services\AnyDesk' or
key = 'HKEY_CLASSES_ROOT\.anydesk'
Canal nommé
AnyDesk utilise un canal nommé appelé \adprinterpipe. La requête suivante détectera ce canal nommé :
SELECT
processes.name as process_name,
processes.path as process_path,
pipes.name as pipe_name
FROM
pipes
LEFT JOIN
processes
ON
processes.pid = pipes.pid
WHERE
pipes.name = 'adprinterpipe'
Indicateurs réseau
Les journaux réseau doivent être inspectés pour tenter d'identifier l'utilisation d'AnyDesk. Deux indicateurs peuvent être utilisés : les ports de destination et les domaines de destination.
Ports de destination
AnyDesk utilise un ensemble distinct de ports : 6568, 7070, 50001, 50002 et 50003.
Les utilisateurs Akamai Guardicore Segmentation peuvent utiliser le module Reveal pour cartographier le trafic sur ces ports et analyser la communication au niveau du processus afin d'identifier immédiatement l'activité d'AnyDesk (Figure 2).
Domaines de destination
Les processus clients d'AnyDesk contactent généralement le domaine AnyDesk à une adresse *.net.anydesk.com.
Les utilisateurs d'Akamai Guardicore Segmentation peuvent identifier les communications vers ce domaine en utilisant des filtres sur le journal réseau (Figure 3).
Appliquer des mesures d'atténuation
Une fois que l'utilisation d'AnyDesk est identifiée, deux mesures d'atténuation importantes doivent être prises :
Mise à jour des anciens clients AnyDesk
Évaluation des risques liés aux mots de passe
Mise à jour des anciens clients AnyDesk
Les versions d'AnyDesk antérieures à 7.0.15 et 8.0.8 étaient signées par le certificat volé qui a été révoqué. Pour cette raison, nous vous recommandons de mettre à jour les clients vers la dernière version, qui est signée avec des certificats approuvés.
Évaluation des risques liés aux mots de passe
Étant donné que les utilisateurs d'AnyDesk peuvent être exposés à des attaques par credential stuffing, nous vous recommandons d'identifier tous les comptes d'utilisateur AnyDesk dans l'environnement et de vérifier si leurs identifiants ont été réutilisés pour d'autres services critiques.
Rechercher les activités suspectes
Outre les risques liés aux mots de passe, deux autres risques principaux découlent de cette violation :
Utilisation abusive du certificat de signature de code volé
Une attaque potentielle de la chaîne logistique via le logiciel AnyDesk
Les défenseurs devraient tenter d'identifier ces deux scénarios.
Identifier l'utilisation du certificat révoqué
OSquery peut être utilisé pour identifier les exécutables dans votre environnement signés avec le certificat révoqué. La requête suivante le permet :
SELECT
processes.name as process_name,
processes.path as process_path,
authenticode.subject_name as signer,
authenticode.serial_number as serial_number
FROM
processes
INNER JOIN
authenticode
ON
processes.path = authenticode.path
WHERE
authenticode.serial_number = '0dbf152deaf0b981a8a938d53f769db8'
De plus, cette règle YARA de Florain Roth peut être utilisée pour détecter les exécutables suspects signés avec le certificat révoqué.
Identifier le comportement anormal d'AnyDesk
Pour tenter de détecter une porte dérobée potentielle distribuée dans le logiciel AnyDesk, vous devez prêter une attention particulière aux machines utilisant AnyDesk. Une porte dérobée logicielle modifiera le comportement normal de l'application, offrant une opportunité de détection pour les défenseurs.
Il existe de nombreuses anomalies possibles qui pourraient indiquer une telle porte dérobée : ports de destination anormaux, processus générés, nouvelles clés de registre, etc.
Akamai Hunt, le service géré de recherche des menaces d'Akamai, offre à ses clients une protection sous la forme d'un vaste ensemble de techniques de détection des anomalies qui surveillent constamment l'environnement pour tenter de détecter l'inconnu.
Dans le cas d'AnyDesk, Akamai Hunt a fourni à ses clients des détails et des recommandations sur les déploiements d'AnyDesk existants, comprenant l'utilisation potentielle du certificat révoqué, qui peut indiquer une activité malveillante. De plus, Hunt surveille constamment les environnements de ses clients pour détecter toute activité anormale issue d'un processus AnyDesk potentiellement modifié.
Synthèse
Ce n'est probablement pas la dernière fois que nous entendrons parler de cette violation. Nous surveillons en permanence la situation et fournirons des détails et des conseils supplémentaires dans les prochains articles de blog au fur et à mesure que la violation se poursuivra.
Cet article de blog donne un aperçu de notre compréhension actuelle et de nos recommandations, compte tenu des informations disponibles. Notre analyse est en cours et toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées. Vous pouvez également consulter notre compte X pour obtenir des mises à jour en temps réel.