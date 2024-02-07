La filtración de AnyDesk: resumen y recomendaciones

Además, se podría utilizar esta regla de YARA de Florain Roth para detectar ejecutables sospechosos firmados con el certificado revocado.

Identificar comportamientos anómalos de AnyDesk

Para detectar una posible puerta trasera distribuida en el software AnyDesk, debe prestar especial atención a los equipos que utilizan AnyDesk. Una puerta trasera de software altera el comportamiento normal de la aplicación, con lo que los defensores tienen una oportunidad para detectarla.

Son muchas las posibles anomalías que podrían indicar una puerta trasera de este tipo: puertos de destino anómalos, procesos generados, nuevas claves de registro, etc.

Akamai Hunt, el servicio de búsqueda gestionada de amenazas de Akamai, brinda protección a sus clientes mediante un amplio conjunto de técnicas de detección de anomalías que supervisan el entorno de manera constante en un intento de detectar lo desconocido.

En concreto, en el caso de AnyDesk, Akamai Hunt facilitó a sus clientes detalles y recomendaciones sobre las implementaciones existentes de AnyDesk, incluido el posible uso del certificado revocado, que podría indicar una actividad maliciosa. Además, Hunt supervisa constantemente los entornos de sus clientes para detectar cualquier actividad anómala realizada por un proceso de AnyDesk posiblemente modificado.

Resumen

Es probable que no sea la última vez que oigamos hablar de esta filtración. Estamos siguiendo de cerca este asunto y daremos más detalles y consejos en futuras entradas del blog a medida que se desarrolle la situación.

Esta publicación de blog ofrece una descripción general de nuestros conocimientos y recomendaciones actuales, dada la información disponible. Nuestra revisión se lleva a cabo de forma continua y cualquier información aquí contenida está sujeta a cambios. También puede visitar nuestra cuenta de X, anteriormente Twitter, para obtener actualizaciones en tiempo real.