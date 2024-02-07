AnyDesk 数据泄露事件：概述和建议
2024 年 2 月 2 日，热门远程访问解决方案 AnyDesk 披露，其遭遇网络攻击，生产系统被入侵。AnyDesk Web 门户网站的代码签名证书和用户密码因此被吊销。
根据 Resecurity 发布的这篇博文，2 月 3 日，攻击者在暗网兜售超过 18,000 个 AnyDesk 凭据（图 1）。这些凭据的销售与近期泄露事件之间的关联尚不明朗，但此次事件突显出 AnyDesk 凭据泄露所带来的入侵风险。
在这篇博文中，我们希望为防御者提供一些有用的资源，帮助其评估环境的风险水平，并识别和抵御潜在入侵。
对企业的潜在影响
许多企业都在广泛使用 AnyDesk 软件；在 Akamai 监控的网络中，大约有 25% 使用 AnyDesk。就我们目前所知，AnyDesk 数据泄露事件目前主要有三大潜在风险：密码失窃、被盗证书被用于恶意目的，以及潜在的供应链攻击。
AnyDesk 密码泄露
AnyDesk 声称，攻击者未能窃取用于用户身份验证的任何密钥，但作为预防措施，他们还是选择吊销了 AnyDesk Web 门户网站的密码。
如果攻击者确实成功窃取了这些密码，AnyDesk 用户就会面临撞库攻击风险；也就是说，攻击者可能会尝试使用相同的凭据在不同的服务中进行身份验证；利用用户在不同服务中重复使用的密码。攻击者有可能因此取得其他敏感服务的访问权限。
代码签名证书被盗
攻击者成功窃取了 AnyDesk 用于为分发给客户端的可执行文件签名的证书。窃取证书后，攻击者就能以 AnyDesk 的身份为任何可执行文件签名，将其伪装成合法文件，由此避开安全产品的检测并误导分析人员。
潜在的供应链攻击
尽管还没有这方面的明确证据，但应该考虑软件供应链攻击的风险。攻击者在很大程度上控制了 AnyDesk 的生产环境，可以相对轻松地在 AnyDesk 的代码库中插入恶意负载，有可能造成客户端遭到入侵。
检测和抵御
这次攻击很可能是更大规模的攻击行动的一部分，其最终目标是 AnyDesk 用户。因此，应将此视为持续性事件——攻击者能从 AnyDesk 系统中窃取关键信息，但目前尚不清楚他们是否使用或如何使用这些信息。
因此，我们敦促防御者采取以下行动，评估其环境的潜在风险：
确定 AnyDesk 的使用情况
为现有 AnyDesk 安装和用户实施抵御措施
主动搜寻与 AnyDesk 有关的可疑活动
确定 AnyDesk 的使用情况
AnyDesk 可根据企业规程采用，但也可由终端用户手动安装（即“自带软件”）。因此，即便贵公司并未正式采用 AnyDesk，您仍有可能受到影响。
主机迹象
要确定 AnyDesk 的使用情况，可以在主机层面上观察多种迹象，@mthcht 在 X 上分享了一份完整的迹象清单。根据其清单，我们提供了一套匹配的 OSQuery 查询，可用于检测这些迹象。
进程
可以观察包含 AnyDesk 关键字的路径，以识别 AnyDesk 进程。
以下查询可检测这些服务：
SELECT
name as process_name,
path as process_path
FROM
processes
WHERE
path LIKE '%anydesk%'
服务名称
AnyDesk 使用如下服务名称：
AnyDesk Service
AnyDesk
AnyDeskMSI
以下查询可检测这些服务：
SELECT
name as service_name,
path as service_path
FROM
services
WHERE
name = 'AnyDesk Service' or
name = 'AnyDesk' or
name = 'AnyDeskMSI'
注册表项
AnyDesk 会创建注册表项来存储配置。以下查询可检测这些注册表项：
SELECT
key
FROM
registry
WHERE
key LIKE '%\SOFTWARE\Clients\Media\AnyDesk’ or
key LIKE '%\SYSTEM\%ControlSet%\Services\AnyDesk' or
key = 'HKEY_CLASSES_ROOT\.anydesk'
指定的管道
AnyDesk 使用名为 \adprinterpipe 的指定管道。以下查询可检测此指定的管道：
SELECT
processes.name as process_name,
processes.path as process_path,
pipes.name as pipe_name
FROM
pipes
LEFT JOIN
processes
ON
processes.pid = pipes.pid
WHERE
pipes.name = 'adprinterpipe'
网络迹象
应该检查网络日志，以尝试确定 AnyDesk 的使用情况。可以检查的迹象有两种：目标端口和目标网域。
目标端口
AnyDesk 使用一组不同的端口：6568、7070、50001、50002 和 50003。
Akamai Guardicore Segmentation 用户可以使用 Reveal 模块生成网络图，以了解这些端口上的流量并分析进程级通信，从而立即确定 AnyDesk 活动（图 2）。
目标网域
AnyDesk 客户端进程通常连接到 *.net.anydesk.com 上的 AnyDesk 网域。
Akamai Guardicore Segmentation 用户可以通过筛查网络日志来确定与该网域的通信（图 3）。
应用抵御措施
在确定使用了 AnyDesk 之后，应该采取两步重要的抵御措施：
更新旧 AnyDesk 客户端
评估密码相关风险
更新旧 AnyDesk 客户端
7.0.15 和 8.0.8 之前的 AnyDesk 版本用于签名的证书就是此次被盗的证书，该证书现已吊销。因此，我们建议您将客户端更新到使用可信证书签名的最新版本。
评估密码相关风险
AnyDesk 用户可能有遭遇撞库攻击的风险，因此我们建议您确定环境中的所有 AnyDesk 用户帐户，并确认其凭据是否重复用于其他关键服务。
搜寻可疑活动
除了与密码相关的风险外，此次泄露事件还引发了另外两个重大风险：
滥用被盗的代码签名证书
通过 AnyDesk 软件进行的潜在供应链攻击
防御者应该尝试确定这两种情况。
确定已吊销证书的使用
可以使用 OSQuery 查询确定环境中使用已吊销证书签名的可执行文件。以下查询可达到此目的：
SELECT
processes.name as process_name,
processes.path as process_path,
authenticode.subject_name as signer,
authenticode.serial_number as serial_number
FROM
processes
INNER JOIN
authenticode
ON
processes.path = authenticode.path
WHERE
authenticode.serial_number = '0dbf152deaf0b981a8a938d53f769db8'
此外，由 Florain Roth 提供的此 YARA 规则可用于检测使用已吊销证书签名的可执行文件。
确定异常的 AnyDesk 行为
为尝试检测 AnyDesk 软件中分发的潜在后门，应特别关注使用 AnyDesk 的机器。软件后门会改变应用程序的正常行为，为防御者提供检测机会。
有许多可能出现的异常情况都表明此类后门的存在，其中包括：异常的目标端口、生成的进程、新注册表项等。
Akamai Hunt 是 Akamai 的托管式威胁搜寻服务，它以大量异常检测技术的形式为客户保驾护航，这些技术能够持续监控环境并尝试检测未知元素。
具体到 AnyDesk 的情况，Akamai Hunt 为客户提供了有关现有 AnyDesk 部署的详细信息和建议，包括被吊销证书的潜在使用，此类情况可能表明存在恶意活动。此外，Hunt 还会持续监控其客户环境，检测可能被篡改的 AnyDesk 进程执行的任何异常活动。
总结
本文可能不是我们对此次泄露事件的最终讨论。我们仍在持续关注事态发展，并将在后续博文中提供更多细节和指导。
本文根据可用信息，简要说明了我们当前的理解并提供了相应建议。我们的审查还在持续进行中，本文的任何信息都可能发生更改。您也可以关注我们的微信公众号，以获取更多实时更新。