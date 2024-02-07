AnyDesk 数据泄露事件：概述和建议

应用抵御措施

在确定使用了 AnyDesk 之后，应该采取两步重要的抵御措施：

更新旧 AnyDesk 客户端 评估密码相关风险

更新旧 AnyDesk 客户端

7.0.15 和 8.0.8 之前的 AnyDesk 版本用于签名的证书就是此次被盗的证书，该证书现已吊销。因此，我们建议您将客户端更新到使用可信证书签名的最新版本。

评估密码相关风险

AnyDesk 用户可能有遭遇撞库攻击的风险，因此我们建议您确定环境中的所有 AnyDesk 用户帐户，并确认其凭据是否重复用于其他关键服务。

搜寻可疑活动

除了与密码相关的风险外，此次泄露事件还引发了另外两个重大风险：

滥用被盗的代码签名证书 通过 AnyDesk 软件进行的潜在供应链攻击

防御者应该尝试确定这两种情况。

确定已吊销证书的使用

可以使用 OSQuery 查询确定环境中使用已吊销证书签名的可执行文件。以下查询可达到此目的：