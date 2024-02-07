A violação do AnyDesk: Visão geral e recomendações

Aplicar etapas de mitigação

Uma vez identificado o uso do AnyDesk, há duas etapas importantes de mitigação que devem ser seguidas:

Atualizar clientes AnyDesk antigos Avaliar os riscos relacionados a senhas

Atualizar clientes AnyDesk antigos

As versões AnyDesk anteriores a 7.0.15 e 8.0.8 foram assinadas pelo certificado roubado que foi revogado. Por isso, recomendamos que você atualize os clientes para a versão mais recente, que é assinada com certificados confiáveis.

Avalie os riscos relacionados a senhas

Como os usuários do AnyDesk podem correr o risco de ataques de preenchimento de credenciais, recomendamos que você identifique todas as contas de usuário do AnyDesk no ambiente e verifique se suas credenciais foram reutilizadas para outros serviços críticos.

Busque atividades suspeitas

Além dos riscos relacionados a senhas, existem dois outros riscos principais que surgem como resultado desta violação:

Uso indevido do certificado de assinatura de código roubado Um possível ataque à cadeia de suprimentos por meio do software AnyDesk

Os defensores devem tentar identificar esses dois cenários.

Identificar o uso de certificado revogado

O Osquery pode ser usado para identificar executáveis em seu ambiente que são assinados com o certificado revogado. A consulta a seguir faz isso: