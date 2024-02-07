Der Angriff auf AnyDesk: Übersicht und Empfehlungen
Am 2. Februar 2024 gab die beliebte Remotezugrifflösung AnyDeskbekannt, dass sie einem Cyberangriff zum Opfer gefallen ist, der zur Kompromittierung ihrer Produktionssysteme geführt hat. In der Folge wurden Zertifikate zur Codesignierung und Nutzerpasswörter für das Webportal von AnyDesk aufgehoben.
Laut diesem Blogbeitrag von Resecurity vom 3. Februar haben Cyberkriminelle mehr als 18.000 gestohlene Anmeldedaten von AnyDesk im Dark Web zum Verkauf angeboten (Abbildung 1). Ob ein Zusammenhang zwischen dem Verkauf der Anmeldedaten und dem jüngsten Angriff besteht, ist noch unklar, aber dieser Vorfall verdeutlicht das Risiko, das mit der Kompromittierung durch gestohlene Anmeldedaten von AnyDesk einhergeht.
Mit diesem Beitrag wollen wir Sicherheitsexperten Ressourcen zur Verfügung stellen, die ihnen helfen sollen, das Risiko für ihre Umgebungen zu bewerten und potenzielle Sicherheitsverstöße zu erkennen und abzuwehren.
Potenzielle Auswirkungen auf Unternehmen
Viele Unternehmen nutzen Software von AnyDesk – AnyDesk wird in etwa 25 % der von Akamai überwachten Netzwerke genutzt. Soweit wir bisher wissen, entstehen durch die AnyDesk-Sicherheitsverletzung drei potenzielle Risiken: kompromittierte Passwörter, schädlicher Gebrauch gestohlener Zertifikate und Angriffe auf die Lieferkette.
Kompromittierung von AnyDesk-Passwörtern
Laut AnyDesk konnten die Angreifer keine Geheimnisse kompromittieren, die für die Nutzerauthentifizierung verwendet werden. Das Unternehmen hat sich als Vorsichtsmaßnahme trotzdem entschieden, Passwörter für das Webportal von AnyDesk aufzuheben.
Wenn die Angreifer diese Passwörter tatsächlich kompromittieren konnten, besteht für Nutzer von AnyDesk das Risiko eines Credential-Stuffing-Angriffs. Das heißt, Angreifer könnten versuchen, sich über dieselben Anmeldedaten bei anderen Services zu authentifizieren, und dabei die Tatsache ausnutzen, dass Nutzer dasselbe Passworts für verschiedene Services verwenden. Die Angreifer könnten sich so Zugang zu anderen sensiblen Services verschaffen.
Gestohlenes Zertifikat zur Codesignierung
Die Angreifer konnten das Zertifikat kompromittieren, das AnyDesk verwendet, um ausführbare Dateien zu signieren, die an Clients verteilt werden. Durch die Kompromittierung des Zertifikats können die Angreifer jede ausführbare Datei mit einer Signatur von AnyDesk versehen, wodurch sie legitim erscheint. So können sie möglicherweise Sicherheitsprodukte umgehen und Analysten in die Irre führen.
Potenzieller Angriff auf die Lieferkette
Obwohl es noch keine eindeutigen Beweise dafür gibt, sollte das Risiko eines Angriffs auf die Software-Lieferkette in Betracht gezogen werden. Die Angreifer hatten Zugriff auf einen erheblichen Teil der Produktionsumgebung von AnyDesk und es wäre relativ einfach gewesen, eine schädliche Payload in die Codebasis einzufügen, was potenziell zu einer Kompromittierung von Clients geführt hätte.
Erkennung und Abwehr
Dieser Angriff war wahrscheinlich Teil einer größeren Operation mit dem Ziel, Nutzer von AnyDesk anzugreifen. Aus diesem Grund sollte der Vorfall als „noch im Gange“ behandelt werden – die Angreifer konnten wichtige Informationen aus den Systemen von AnyDesk kompromittieren, aber es ist immer noch unklar, ob oder wie sie diese genutzt haben.
Darum rufen wir Sicherheitsexperten dringend dazu auf, potenzielle Risiken für ihre Umgebung zu bewerten, indem sie:
die Verwendung von AnyDesk erkennen
Abwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit vorhandenen AnyDesk-Installationen und -Nutzern einsetzen
proaktiv verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit AnyDesk verfolgen
Verwendung von AnyDesk erkennen
AnyDesk kann als Teil von Unternehmensabläufen verwendet werden. Aber Endnutzer können die Lösung auch manuell installieren („Bring Your own Software“). Das bedeutet, dass Sie, selbst wenn Ihr Unternehmen AnyDesk offiziell nicht verwendet, dennoch betroffen sein können.
Host-Indikatoren
Die Nutzung von AnyDesk kann anhand einer Vielzahl von Indikatoren auf Host-Ebene erkannt werden. Eine umfassende Liste dieser Indikatoren hat @mthcht auf X bereitgestellt. Wir stellen auf Grundlage dieser Liste übereinstimmende osqueries zur Verfügung, mit denen diese Artefakte erkannt werden können.
Prozesse
AnyDesk-Abläufe lassen sich anhand von Pfaden identifizieren, die AnyDesk-Schlüsselwörter enthalten.
Die folgende Abfrage erkennt diese Services:
SELECT
name as process_name,
path as process_path
FROM
processes
WHERE
path LIKE '%anydesk%'
Servicenamen
AnyDesk verwendet die folgenden Servicenamen:
AnyDesk Service
AnyDesk
AnyDeskMSI
Die folgende Abfrage erkennt diese Services:
SELECT
name as service_name,
path as service_path
FROM
services
WHERE
name = 'AnyDesk Service' or
name = 'AnyDesk' or
name = 'AnyDeskMSI'
Registrierungsschlüssel
AnyDesk erstellt Registrierungsschlüssel zum Speichern von Konfigurationen. Die folgende Abfrage erkennt diese Schlüssel:
SELECT
key
FROM
registry
WHERE
key LIKE '%\SOFTWARE\Clients\Media\AnyDesk’ or
key LIKE '%\SYSTEM\%ControlSet%\Services\AnyDesk' or
key = 'HKEY_CLASSES_ROOT\.anydesk'
Benannte Pipe
AnyDesk verwendet eine benannte Pipe namens \adprinterpipe. Die folgende Abfrage erkennt diese benannte Pipe:
SELECT
processes.name as process_name,
processes.path as process_path,
pipes.name as pipe_name
FROM
pipes
LEFT JOIN
processes
ON
processes.pid = pipes.pid
WHERE
pipes.name = 'adprinterpipe'
Netzwerkindikatoren
Sie sollten Netzwerkprotokolle überprüfen, um zu erkennen, ob AnyDesk verwendet wurde. Zwei Indikatoren können dafür genutzt werden: Zielports und Zieldomains.
Zielports
AnyDesk verwendet einen bestimmten Satz von Ports: 6568, 7070, 50001, 50002 und 50003.
Nutzer von Akamai Guardicore Segmentation können das Modul „Reveal“ verwenden, um den Traffic über diese Ports zuzuordnen und die Kommunikation auf Prozessebene zu analysieren. So können sie AnyDesk-Aktivität sofort erkennen (Abbildung 2).
Zieldomains
Clientprozesse von AnyDesk setzen sich in der Regel über *.net.anydesk.com. mit der Domain von AnyDesk in Verbindung.
Nutzer von Akamai Guardicore Segmentation können die Kommunikation mit dieser Domain erkennen, indem Sie das Netzwerkprotokoll filtern (Abbildung 3).
Abwehrmaßnahmen anwenden
Sobald die Verwendung von AnyDesk erkannt wurde, sollten zwei wichtige Abwehrmaßnahmen ergriffen werden:
Aktualisierung alter AnyDesk-Clients
Risikobewertung im Zusammenhang mit Passwörtern
Aktualisierung alter AnyDesk-Clients
AnyDesk-Versionen, die älter sind als 7.0.15 und 8.0.8, wurden mit dem gestohlenen Zertifikat signiert, das nun aufgehoben wurde. Aus diesem Grund empfehlen wir, Clients auf die neueste Version zu aktualisieren, die mit vertrauenswürdigen Zertifikaten signiert wurde.
Risikobewertung im Zusammenhang mit Passwörtern
Da AnyDesk-Nutzer möglicherweise von Credential-Stuffing-Angriffen bedroht sind, empfehlen wir Ihnen, alle AnyDesk-Nutzerkonten in der Umgebung zu identifizieren und zu überprüfen, ob die jeweiligen Anmeldedaten für andere kritische Services verwendet werden.
Verdächtige Aktivitäten verfolgen
Zusätzlich zu den Risiken im Zusammenhang mit Passwörtern gibt es zwei weitere Hauptrisiken, die sich aus diesem Angriff ergeben:
Missbrauch des gestohlenen Zertifikats zur Codesignierung
Ein potenzieller Angriff auf die Lieferkette durch AnyDesk-Software
Sicherheitsexperten sollten versuchen, beide Szenarien zu erkennen.
Die Verwendung des aufgehobenen Zertifikats erkennen
Sie können Osquery verwenden, um ausführbare Dateien in Ihrer Umgebung zu erkennen, die mit dem aufgehobenen Zertifikat signiert wurden. Nutzen Sie dazu folgende Abfrage:
SELECT
processes.name as process_name,
processes.path as process_path,
authenticode.subject_name as signer,
authenticode.serial_number as serial_number
FROM
processes
INNER JOIN
authenticode
ON
processes.path = authenticode.path
WHERE
authenticode.serial_number = '0dbf152deaf0b981a8a938d53f769db8'
Zusätzlich kann diese YARA-Regel von Florain Roth verwendet werden, um verdächtige ausführbare Dateien zu erkennen, die mit dem aufgehobenen Zertifikat signiert wurden.
Anormales AnyDesk-Verhalten erkennen
Um eine potenzielle Backdoor in der Software von AnyDesk zu erkennen, sollten Sie besonders auf Computer achten, die AnyDesk verwenden. Eine Software-Backdoor verändert das normale Verhalten der Anwendung und bietet Sicherheitsexperten eine Erkennungsmöglichkeit.
Es gibt viele mögliche Anomalien, die auf eine solche Backdoor hinweisen: anormale Zielports, mehrfach gestartete Prozesse, neue Registrierungsschlüssel usw.
Akamai Hunt, der Managed Threat Hunting Service von Akamai, bietet seinen Kunden Schutz in Form einer Vielzahl von Techniken zur Anomalieerkennung, die die Umgebung ständig überwachen und versuchen, ungewöhnliches Verhalten zu erkennen.
Speziell im Fall von AnyDesk hat Akamai Hunt seinen Kunden Details und Empfehlungen zu bestehenden Implementierungen von AnyDesk zur Verfügung gestellt. Dazu gehört auch die mögliche Verwendung des aufgehobenen Zertifikats, die auf schädliche Aktivitäten hinweisen kann. Darüber hinaus überwacht Hunt die Umgebungen von Kunden ständig auf ungewöhnliche Aktivitäten, die durch einen möglicherweise modifizierten Prozess von AnyDesk ausgeführt werden.
Zusammenfassung
Dies ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir von diesem Angriff hören. Wir beobachten die Situation kontinuierlich und werden in zukünftigen Blogbeiträgen weitere Details und Hinweise bereitstellen, wenn sich der Angriff weiter offenbart.
Dieser Blogbeitrag gibt einen Überblick über unser aktuelles Verständnis der verfügbaren Informationen und über unsere Empfehlungen. Unsere Überprüfung läuft und alle hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ändern. Besuchen Sie auch unser X-Konto (ehemals Twitter) für Updates in Echtzeit.