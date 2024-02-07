Zusätzlich kann diese YARA-Regel von Florain Roth verwendet werden, um verdächtige ausführbare Dateien zu erkennen, die mit dem aufgehobenen Zertifikat signiert wurden.

Anormales AnyDesk-Verhalten erkennen

Um eine potenzielle Backdoor in der Software von AnyDesk zu erkennen, sollten Sie besonders auf Computer achten, die AnyDesk verwenden. Eine Software-Backdoor verändert das normale Verhalten der Anwendung und bietet Sicherheitsexperten eine Erkennungsmöglichkeit.

Es gibt viele mögliche Anomalien, die auf eine solche Backdoor hinweisen: anormale Zielports, mehrfach gestartete Prozesse, neue Registrierungsschlüssel usw.

Akamai Hunt, der Managed Threat Hunting Service von Akamai, bietet seinen Kunden Schutz in Form einer Vielzahl von Techniken zur Anomalieerkennung, die die Umgebung ständig überwachen und versuchen, ungewöhnliches Verhalten zu erkennen.

Speziell im Fall von AnyDesk hat Akamai Hunt seinen Kunden Details und Empfehlungen zu bestehenden Implementierungen von AnyDesk zur Verfügung gestellt. Dazu gehört auch die mögliche Verwendung des aufgehobenen Zertifikats, die auf schädliche Aktivitäten hinweisen kann. Darüber hinaus überwacht Hunt die Umgebungen von Kunden ständig auf ungewöhnliche Aktivitäten, die durch einen möglicherweise modifizierten Prozess von AnyDesk ausgeführt werden.

Zusammenfassung

Dies ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir von diesem Angriff hören. Wir beobachten die Situation kontinuierlich und werden in zukünftigen Blogbeiträgen weitere Details und Hinweise bereitstellen, wenn sich der Angriff weiter offenbart.

Dieser Blogbeitrag gibt einen Überblick über unser aktuelles Verständnis der verfügbaren Informationen und über unsere Empfehlungen. Unsere Überprüfung läuft und alle hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ändern. Besuchen Sie auch unser X-Konto (ehemals Twitter) für Updates in Echtzeit.