La violazione di AnyDesk: panoramica e consigli
Il 2 febbraio 2024, la popolare soluzione di accesso remoto AnyDesk ha reso noto di aver subito un attacco informatico che ha portato alla compromissione dei suoi sistemi di produzione. e ha causato, di conseguenza, la revoca dei certificati di firma del codice e le password degli utenti in uso sul portale web di AnyDesk.
Secondo questo blog pubblicato da Resecurity, il 3 febbraio, alcuni criminali hanno messo in vendita sul dark web più di 18.000 credenziali di AnyDesk (Figura 1). Il collegamento tra la vendita delle credenziali e la recente violazione non è ancora chiaro, tuttavia, questo incidente evidenzia il rischio causato dalla fuga delle credenziali di AnyDesk.
In questo post, puntiamo a fornire agli addetti alla sicurezza le risorse necessarie per valutare il livello di rischio dei propri ambienti e per identificare e mitigare le potenziali violazioni.
Il potenziale impatto sulle organizzazioni
Il software AnyDesk è ampiamente utilizzato da molte organizzazioni; abbiamo osservato che AnyDesk è stato utilizzato in circa il 25% delle reti monitorate da Akamai. Per quanto ne sappiamo, sono tre i rischi principali causati da una violazione di AnyDesk: compromissione delle password, utilizzo illecito dei certificati rubati e potenziali attacchi alla supply chain.
Violazione delle password di AnyDesk
AnyDesk afferma che i criminali non sono stati in grado di violare le chiavi segrete utilizzate per l'autenticazione degli utenti, ma l'azienda ha comunque deciso di revocare le password utilizzate sul portale web di AnyDesk in via precauzionale.
Poiché i criminali sono riusciti a violare queste password, gli utenti di AnyDesk sono diventati vulnerabili agli attacchi di credential stuffing, ossia i criminali potrebbero tentare di utilizzare le stesse credenziali per autenticarsi su diversi servizi, sfruttando le password riutilizzate per tali servizi. In tal modo, i criminali potrebbero accedere ad altri servizi riservati.
Furto del certificato di firma del codice
I criminali sono riusciti a violare il certificato usato da AnyDesk per firmare i file eseguibili che sono stati distribuiti ai client. Violando il certificato, i criminali possono, pertanto, firmare qualsiasi file eseguibile di AnyDesk, facendolo sembrare legittimo. In tal modo, i criminali possono eludere i prodotti per la sicurezza e fuorviare gli analisti.
Potenziale attacco alla supply chain
Anche se non c'è una chiara evidenza al riguardo, bisogna considerare il rischio di un attacco alla supply chain del software. I criminali sono riusciti a controllare una parte significativa dell'ambiente di produzione di AnyDesk e a inserire in modo relativamente facile un payload dannoso nella base di codice di AnyDesk, favorendo una potenziale violazione del client.
Rilevamento e mitigazione
Questo attacco è stato probabilmente parte di un'operazione di portata maggiore con l'intento di prendere di mira gli utenti di AnyDesk. Di conseguenza, l'incidente va trattato come se fosse in corso: i criminali sono stati in grado di trafugare informazioni critiche dai sistemi di AnyDesk, ma non è ancora chiaro se, o come, siano state usate.
Per tale motivo, consigliamo vivamente agli addetti alla sicurezza di valutare i potenziali rischi dei loro ambienti effettuando le seguenti operazioni:
Identificare l'utilizzo di AnyDesk
Applicare le appropriate procedure di mitigazione agli utenti e alle installazioni di AnyDesk esistenti
Cercare in modo proattivo eventuali attività sospette che siano correlate a AnyDesk
Identificare l'utilizzo di AnyDesk
È possibile usare AnyDesk come parte delle procedure aziendali, ma gli utenti finali possono anche installarlo manualmente come BYOS (Bring Your Own Software). Pertanto, anche se la vostra organizzazione non usa ufficialmente AnyDesk, potrebbe comunque essere coinvolta.
Indicatori di host
L'utilizzo di AnyDesk può essere identificato tramite una serie di indicatori a livello host; un elenco completo è stato condiviso da @mthcht su X. Forniamo un set corrispondente di osquery, basato su tale elenco, che può essere utilizzato per rilevare questi artefatti.
Processi
È possibile identificare i processi di Anydesk osservando i percorsi che contengono le parole chiave di AnyDesk.
La seguente query rileva questi servizi:
SELECT
name as process_name,
path as process_path
FROM
processes
WHERE
path LIKE '%anydesk%'
Nomi di servizi
AnyDesk utilizza i seguenti nomi di servizi:
AnyDesk Service
AnyDesk
AnyDeskMSI
La seguente query rileva questi servizi:
SELECT
name as service_name,
path as service_path
FROM
services
WHERE
name = 'AnyDesk Service' or
name = 'AnyDesk' or
name = 'AnyDeskMSI'
Chiavi del registro di sistema
AnyDesk crea le chiavi del registro di sistema per memorizzare la configurazione. La seguente query rileva queste chiavi:
SELECT
key
FROM
registry
WHERE
key LIKE '%\SOFTWARE\Clients\Media\AnyDesk’ or
key LIKE '%\SYSTEM\%ControlSet%\Services\AnyDesk' or
key = 'HKEY_CLASSES_ROOT\.anydesk'
Named pipe
AnyDesk utilizza una named pipe denominata \adprinterpipe. La seguente query rileva questa named pipe:
SELECT
processes.name as process_name,
processes.path as process_path,
pipes.name as pipe_name
FROM
pipes
LEFT JOIN
processes
ON
processes.pid = pipes.pid
WHERE
pipes.name = 'adprinterpipe'
Indicatori di rete
È consigliabile esaminare i registri di rete per identificare l'utilizzo di AnyDesk. Sono disponibili due indicatori: le porte di destinazione e i domini di destinazione.
Porte di destinazione
AnyDesk utilizza una serie distinta di porte: 6568, 7070, 50001, 50002 e 50003.
Gli utenti di Akamai Guardicore Segmentation possono usare il modulo Reveal per mappare il traffico tramite queste porte e analizzare le comunicazioni a livello di processo per identificare immediatamente l'attività di AnyDesk (Figura 2).
Domini di destinazione
I processi del client di AnyDesk, di solito, puntano al dominio di AnyDesk su *.net.anydesk.com.
Gli utenti di Akamai Guardicore Segmentation possono identificare le comunicazioni con questo dominio filtrando il registro di rete (Figura 3).
Applicare le procedure di mitigazione
Una volta identificato l'utilizzo di AnyDesk, sono due le procedure di mitigazione da eseguire:
Aggiornare i client di AnyDesk precedenti
Valutare i livelli di rischio correlati alle password
Aggiornare i client di AnyDesk precedenti
Le versioni di AnyDesk precedenti alla versione 7.0.15 e alla versione 8.0.8 sono state firmate dal certificato rubato che è stato ora revocato. Di conseguenza, si consiglia di aggiornare i client all'ultima versione, che è firmata con i certificati attendibili.
Valutare i livelli di rischio correlati alle password
Poiché gli utenti di AnyDesk sono vulnerabili agli attacchi di credential stuffing, si consiglia di identificare tutti gli account utente di AnyDesk nel proprio ambiente e controllare se le loro credenziali sono state riusate o meno per altri servizi di importanza critica.
Cercare eventuali attività sospette
Oltre ai rischi correlati alle password, esistono altri due rischi principali causati da questa violazione:
Uso improprio del certificato di firma del codice rubato
Potenziale attacco alla supply chain tramite il software AnyDesk
Gli addetti alla sicurezza devono tentare di identificare entrambi questi casi.
Identificare l'utilizzo del certificato revocato
È possibile usare la query Osquery per identificare i file eseguibili nel proprio ambiente, che sono firmati con il certificato revocato. La seguente query esegue questa operazione:
SELECT
processes.name as process_name,
processes.path as process_path,
authenticode.subject_name as signer,
authenticode.serial_number as serial_number
FROM
processes
INNER JOIN
authenticode
ON
processes.path = authenticode.path
WHERE
authenticode.serial_number = '0dbf152deaf0b981a8a938d53f769db8'
In più, questa regola YARA di Florain Roth può essere usata per rilevare eventuali file eseguibili sospetti, che sono firmati con il certificato revocato.
Identificare un comportamento anomalo di AnyDesk
Per tentare di rilevare una potenziale falla distribuita nel software AnyDesk, si consiglia di prestare una particolare attenzione ai computer che utilizzano AnyDesk. Una falla del software altera il normale comportamento dell'applicazione, fornendo un'opportunità di rilevamento per gli addetti alla sicurezza.
Esistono molte anomalie che possono indicare una falla: porte di destinazione anomale, processi generati, nuove chiavi del registro di sistema, ecc.
Akamai Hunt, il servizio gestito di ricerca delle minacce di Akamai, offre ai suoi clienti la massima protezione grazie ad un'ampia gamma di tecniche di rilevamento delle anomalie, che monitorano costantemente l'ambiente nel tentativo di rilevare comportamenti insoliti.
Nel caso specifico di AnyDesk, Akamai Hunt ha fornito ai suoi clienti i dettagli e i consigli necessari sulle implementazioni di AnyDesk esistenti, incluso il potenziale uso del certificato revocato, che può indicare un'attività dannosa. Inoltre, Hunt monitora costantemente gli ambienti dei propri clienti alla ricerca di eventuali attività anomale, che sono state intraprese da parte di un processo AnyDesk probabilmente modificato.
Riepilogo
Probabilmente, non è l'ultima volta in cui sentiremo parlare di questa violazione. Stiamo monitorando continuamente la situazione e seguiremo lo sviluppo della violazione per fornire ulteriori dettagli e istruzioni in altri blog in futuro.
Questo post del blog intende fornire una panoramica delle nostre conoscenze attuali e offrire suggerimenti sulla base delle informazioni disponibili. La nostra revisione è continua e tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche. Puoi anche visitare il nostro account X per aggiornamenti in tempo reale.