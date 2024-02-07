La violazione di AnyDesk: panoramica e consigli

In più, questa regola YARA di Florain Roth può essere usata per rilevare eventuali file eseguibili sospetti, che sono firmati con il certificato revocato.

Identificare un comportamento anomalo di AnyDesk

Per tentare di rilevare una potenziale falla distribuita nel software AnyDesk, si consiglia di prestare una particolare attenzione ai computer che utilizzano AnyDesk. Una falla del software altera il normale comportamento dell'applicazione, fornendo un'opportunità di rilevamento per gli addetti alla sicurezza.

Esistono molte anomalie che possono indicare una falla: porte di destinazione anomale, processi generati, nuove chiavi del registro di sistema, ecc.

Akamai Hunt, il servizio gestito di ricerca delle minacce di Akamai, offre ai suoi clienti la massima protezione grazie ad un'ampia gamma di tecniche di rilevamento delle anomalie, che monitorano costantemente l'ambiente nel tentativo di rilevare comportamenti insoliti.

Nel caso specifico di AnyDesk, Akamai Hunt ha fornito ai suoi clienti i dettagli e i consigli necessari sulle implementazioni di AnyDesk esistenti, incluso il potenziale uso del certificato revocato, che può indicare un'attività dannosa. Inoltre, Hunt monitora costantemente gli ambienti dei propri clienti alla ricerca di eventuali attività anomale, che sono state intraprese da parte di un processo AnyDesk probabilmente modificato.

Riepilogo

Probabilmente, non è l'ultima volta in cui sentiremo parlare di questa violazione. Stiamo monitorando continuamente la situazione e seguiremo lo sviluppo della violazione per fornire ulteriori dettagli e istruzioni in altri blog in futuro.

Questo post del blog intende fornire una panoramica delle nostre conoscenze attuali e offrire suggerimenti sulla base delle informazioni disponibili. La nostra revisione è continua e tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche. Puoi anche visitare il nostro account X per aggiornamenti in tempo reale.