AnyDeskの侵害：概要と推奨事項

緩和手順を適用する

AnyDeskの使用が特定されたら、次の2つの重要な緩和手順を実行する必要があります。

古いAnyDeskクライアントを更新する パスワード関連のリスクを評価する

古いAnyDeskクライアントを更新する

7.0.15および8.0.8より前のAnyDeskバージョンは、窃取された証明書によって署名されており、現在この証明書は失効しています。そのため、信頼できる証明書で署名された最新バージョンにクライアントを更新することが推奨されます。

パスワード関連のリスクを評価する

AnyDeskユーザーはCredential Stuffing攻撃のリスクにさらされる可能性があるため、環境内のすべてのAnyDeskユーザーアカウントを特定し、その認証情報が他の重要なサービスに再利用されたかどうかを確認することを推奨しています。

不審な活動をハンティングする

パスワード関連のリスクに加えて、この侵害の結果として生じる主なリスクが2つあります。

窃取されたコード署名証明書の悪用 AnyDeskソフトウェアによるサプライチェーン攻撃の可能性

防御者は、これらの両方のシナリオの特定を試みる必要があります。

失効した証明書の使用を特定する

osqueryを使用して、失効した証明書で署名された実行可能ファイルを環境内で特定できます。次のクエリーはこれを実行します。