“차를 훔치지 않습니다. 핸드백을 훔치지 않습니다. 텔레비전을 훔치지 않습니다. 영화를 훔치지 않습니다. 하지만 불법 복제 영화를 다운로드하는 중입니다.” 2000년대 초 영화 애호가들은 불법 복제 콘텐츠 다운로드를 경고하는 PSA를 기억할 것입니다.



최근 불법 복제 자료의 양은 음악, 출판, 소프트웨어 등은 말할 것도 없이 다양한 업계에서 만연하고 있습니다. Akamai는 불법 복제자들이 노리는 공격면과 콘텐츠에 대한 광범위한 연구에 주력하고 있으며 인터넷 보안 현황 보고서 “불법 복제, 더 커진 사각지대”에서자세히 소개하고 있습니다.

IP 보안 강화를 통한 보안 위협 감소

이러한 트렌드 속에서 Akamai는 지속적인 연구를 통해 고객이 불법 복제로부터 콘텐츠를 보호할 수 있도록 도와야 한다는 것을 절실히 인식하게 되었습니다. Akamai는 Akamai 매니지드 콘텐츠 보안(MCP) 서비스를 개발하고, 고객이 지식재산권(IP)을 보다 잘 보호하고 불법 복제로 인한 보안 리스크를 줄일 수 있게 했습니다. 이 제품이 기업과 고객을 어떻게 보호할 수 있는지 이해하려면 먼저 전반적인 불법 복제 환경을 이해해야 합니다.

"희생자 없는 범죄" 신화

불법 복제는 흔히 "희생자 없는 범죄"로 묘사되어 있지만, 이는 진실이 아닙니다. 미국 상공회의소 글로벌 혁신 센터에 따르면 미국 경제는 세계 불법 복제 때문에 매년 평균 2900억 달러의 피해를 입고 있습니다. 가장 불법 복제가 많이 되는 텔레비전과 영화 업계는 미국에서만 250만 개의 일자리를 뒷받침합니다. 불법 복제는 매출과 생계에 피해를 주고 있으며 점차 확대되고 있습니다.

Akamai의 인터넷 보안 현황 보고서에 따르면 2021년 1월부터 9월까지의 글로벌 불법 복제의 수요는 37억 건의 비인가 스크리밍과 다운로드에 달했습니다. 이 수요는 토렌트 다운로드뿐만 아니라 브라우저나모바일 애플리케이션을 통해 영화나 TV 프로그램에 직접 접속할 수 있는 웹사이트에 방문하는 것을 포함하여 산출됐습니다. 더불어 불법 복제 사이트 방문자의 61.5%가 그러한 사이트에 직접 접속했으며, 28.6%가 그러한 사이트를 적극적으로 찾아나선 것으로 나타났습니다.

불법 복제가 가장 많이 일어나는 곳

텔레비전이 가장 많이 불법 복제되며 스트리밍 덕분에 프리미엄 콘텐츠에 대한 불법 액세스가 더욱 쉬워졌습니다. 유료 고객에게 불만을 일으키고 콘텐츠 제공업체에 법적 영향을 미치는 것 외에도 불법 복제는 피싱부터 멀웨어, 악용, 봇넷, 랜섬웨어 공격, ID 도용까지 다양한 악성 콘텐츠에 대한 고객의 노출을 높일 수 있습니다. MCP 서비스가 탐지한 불법 스트리밍 사이트의 90% 이상이 이러한 유형의 콘텐츠를 포함하고 있는 것으로 밝혀짐에 따라 사용자와 스트리밍 제공업체 모두에 실질적인 위협이 되고 있습니다.

더불어 라이브 이벤트는 누구도 주요 스포츠 이벤트의 결과를 놓치고 싶어하지 않는 것처럼 수요와 실시간 접속 가치가 높기 때문에 불법 복제에 특히 취약합니다.

만연한 불법 복제

Akamai의 경험에 비추어 볼 때 가장 일반적인 형태의 불법 복제는 다음과 같습니다.

링크 공유 및 토큰 수집: 모바일 및 데스크톱 애플리케이션은 불법 복제 이벤트에 자체 광고를 붙여 수익을 창출하며, 감염 또는 재활용된 접속 토큰을 통해 이벤트에 접속합니다.

스트리밍 리핑(Ripping) 및 재스트리밍: 해커들은 Twitch, YouTube, Facebook 등의 공개된 소셜 채널을 통해 이벤트를 스트리밍합니다. 이러한 불법 복제는 DRM(디지털 권한 관리)/암호화 및 토큰화에도 불구하고 발생합니다.

VPN/프록시: 해커와 사용자는 콘텐츠에 접속하기 위해 지리적 제한을 우회합니다.

360도 인식 달성

늘어나는 불법 복제를 해결하기 위해 Akamai는 BOCC(Broadcast Operations Command Center)의 최전방 방어선으로서 MCP 서비스를 구상했습니다.

MCP는 불법 복제가 영향을 미치기 전에 불법 복제를 저지하기 위해 제작됐으며, Akamai는 방송사 레이어에 대한 불법 복제를 거의 실시간으로 식별하고 완화할 수 있는 독보적인 역량을 보유하고 있습니다. 이 서비스는 자동화 모드로 실행하거나 운영자 감독 하에 실행할 수 있습니다. 미디어 워크플로우에서 기존 서비스를 보완하기 때문에 외부 입력을 기반으로 결과를 제공하거나 다른 툴과 서비스에 연결할 수 있는 정보를 제공할 수 있습니다. 이와 동시에 장기간 불법 복제 시도에 대한 정보를 수집할 수 있습니다.

이러한 요소를 결합하면 불법 복제 위협을 포착하고, 학습하고, 대응할 수 있으므로, 불법 복제자들이 서비스를 악용하고 있는 곳을 보다 잘 이해하고, 선제적으로 차단할 수 있습니다.

MCP로 불법 복제 위협에 대응

기업은 MCP의 다음 네 가지 핵심 구성 요소로 불법 복제 위협에 보다 효과적으로 대응할 수 있습니다.

모니터링: 모니터링은 트래픽을 제공하는 지역을 파악하고, 스트리밍 워크플로우와 생태계에 대해 실시간 상황 인식을 제공합니다.

자동 탐지: MCP는 엣지에서 이상 지문을 출력하고, 위협을 자동으로 평가하고, 딥 러닝을 통해 "신뢰 수준 점수 부여" 기능을 제공합니다.

실시간 분석: MCP 서비스를 사용하면 실시간 수신 요청에 대한 프로그래밍 방식의 L7 분석은 물론 매니지드 서비스 도메인 전문성과 BOCC 불법 복제 및 방송 전문가의 지원을 계층적으로 제공하는 "눈에 보이는" 기능을 기대할 수 있습니다.

랜섬웨어 방어: 활성화 후 몇 초 내에 침해 요소에 대한 조건부 및 규칙 기반 방어가 기존 Akamai 및 고객 보호 계층을 보완하여 보호 범위를 확대합니다.

합법적인 시청 촉진

MCP는 기술적인 기능 외에도 불법 복제 사이트 사용자를 유료 가입자로 전환할 수 있는 기회를 제공합니다. 무단 접속을 거의 실시간으로 차단하면, 잠재적 불법 복제 콘텐츠 시청자가 합법적인 접속 수단을 강구하게 되고, 더 행복하고 안전한 소비자가 될 수 있습니다. 또한 기업은 서비스에서 수집한 비즈니스 정보를 통해 소비 패턴을 이해하고 올바른 콘텐츠 전략을 보다 잘 파악할 수 있습니다.

“불법 복제, 더 커진 사각지대”에서 지적했듯이 불법 복제는 그 어느 때보다 보편화되고 있으며 불법 복제자들이 사용하는 기법과 기술은 끊임없이 진화하고 있습니다. 조직은 이러한 트렌드에 보조를 맞춰 발전해야 하며 불법 복제를 차단하고 IP를 보호하는 솔루션을 꾸준히 사용해야 합니다. MCP는 Akamai 고객에게 이러한 기능을 제공하며, Akamai는 진화하는 불법 복제 문제에 대응하기 위해 지속적으로 제품을 개선하고 있습니다.

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