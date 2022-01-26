"No robaría un coche. No robaría un bolso. No robaría una televisión. No robaría una película. Descargar películas piratas es robar." Puede que los aficionados al cine de principios de la década del 2000 recuerden este anuncio contra la descarga de contenido pirata.



Si bien ya era una práctica generalizada, la cantidad de materiales pirateados en esos años está muy por debajo de los niveles que sufre en estos momentos la industria del entretenimiento, por no hablar de la piratería en la música, en el mundo editorial, en el software, etc. Akamai ha convertido en una prioridad la investigación exhaustiva de las superficies de ataque y del contenido al que se dirigen los piratas, que se detallan en el lanzamiento del informe sobre el Estado de Internet en materia de seguridad de hoy: "Piratas a la vista".

Proteja mejor su propiedad intelectual para reducir los riesgos de seguridad

Muchas de estas tendencias y nuestra continua investigación pusieron de manifiesto la necesidad de ayudar a nuestros clientes a proteger su contenido frente a los piratas. Esto nos llevó a desarrollar el servicio de protección de contenido administrado (MCP) de Akamai, una oferta pensada para que los clientes puedan proteger mejor su propiedad intelectual (IP) y reducir los riesgos de seguridad que supone la piratería. Para comprender cómo puede proteger esta oferta a las empresas y a sus clientes, primero debemos conocer el panorama general de la piratería

El mito del "crimen sin víctimas"

La piratería se ha descrito comúnmente como un "crimen sin víctimas", pero esta afirmación está muy alejada de la realidad. La economía estadounidense pierde un promedio de 29 000 millones de dólares al año debido a la piratería global, según el Centro de Innovación Global de la Cámara de Comercio de EE. UU.. Los sectores de la televisión y el cine, que se encuentran entre las más pirateadas, suponen 2,5 millones de empleos solo en EE. UU. La piratería produce víctimas en términos de ingresos y medios de vida, y el panorama se está expandiendo.

Según el último informe sobre el Estado de Internet en materia de seguridad de Akamai, entre enero y septiembre del 2021, la demanda de piratería mundial (medida según las visitas a sitios web que ofrecen acceso a películas y programas de televisión, ya sea directamente a través de un navegador o una aplicación móvil, así como mediante las descargas de torrent) alcanzó los 3700 millones en streaming y descargas sin licencia. Además, el 61,5 % de los consumidores que pirateaban materiales accedían directamente a ellos, mientras que el 28,6 % los buscaba activamente.

¿Dónde es más frecuente la piratería?

La televisión es el sector más pirateado, y el streaming ha facilitado a los piratas el acceso ilegal a contenido premium. Además de hacer que los clientes que pagan se sientan insatisfechos y de las implicaciones legales que supone para los proveedores de contenido, la piratería también expone a los consumidores a contenido malicioso, desde phishing, malware y exploits hasta botnets, ataques de ransomware y robos de identidad. Nuestros ingenieros descubrieron que más del 90 % de los sitios de streaming ilícitos detectados por nuestro servicio MCP incluían este tipo de contenido, lo que supone una amenaza real tanto para los usuarios como para los proveedores de streaming.

Al mismo tiempo, los eventos en directo son especialmente vulnerables a la piratería debido a la gran demanda y al valor en tiempo real que tiene la visualización (por ejemplo, nadie quiere perderse el resultado de un evento deportivo importante).

Las formas predominantes de la piratería

Según nuestra experiencia, las formas más comunes de piratería incluyen las siguientes:

Enlaces compartidos y recopilación de tokens: Las aplicaciones móviles y de escritorio monetizan los eventos pirateados con sus propios anuncios y acceden a ellos a través de tokens de acceso robados o reciclados.

Copia de transmisiones y restreaming: Los piratas transmitirán eventos a través de canales sociales públicos, como Twitch, YouTube y Facebook. Esto sucede a pesar de la gestión de derechos digitales (DRM), el encriptado y la tokenización.

VPN/proxy: Los piratas y los usuarios eludirán las restricciones geográficas para acceder al contenido.

Alcanzar una conciencia total

Para ayudar a las empresas a hacer frente a la creciente oleada de piratería, el servicio de MCP funciona como una primera línea de defensa para los proveedores de servicios de difusión como parte de nuestro Centro de control de operaciones de emisión (Broadcast Operations Command Center).

El servicio de MCP está diseñado para frenar la piratería antes de que tenga oportunidad de causar ningún daño. Esto proporciona a Akamai una capacidad única de identificar y mitigar la piratería en la capa de emisión casi en tiempo real. El servicio es versátil, ya que puede ejecutarse de forma automática o con supervisión humana. Dado que complementa al resto de los servicios de los flujos de trabajo multimedia, puede ofrecer resultados basados en datos externos o proporcionar información útil para otras herramientas y servicios, todo ello al tiempo que recopila información sobre los intentos de piratería a lo largo de periodos prolongados.

Combinados, estos elementos permiten a las organizaciones registrar, conocer y adaptarse a las amenazas de la piratería para comprender mejor dónde están explotando sus servicios los piratas y detenerlos de forma proactiva a medida que atacan.

Combate las amenazas de la piratería con el servicio de MCP

El servicio de MCP permite a las organizaciones combatir mejor las amenazas de piratería a través de cuatro elementos clave:

Supervisión: A través de la supervisión, se identifican las regiones que distribuyen tráfico y se obtiene información en tiempo real sobre la situación del flujo de trabajo y del ecosistema de streaming.

Detección automática: El servicio de MCP presenta huellas atípicas del borde de Internet, evalúa las amenazas automáticamente y ofrece funciones de "puntuación de nivel de confianza" gracias al aprendizaje profundo.

Análisis en tiempo real: Los clientes que utilizan el servicio de MCP pueden acceder a análisis programáticos de 7 capas de las solicitudes entrantes en tiempo real, así como a expertos en el dominio de servicios administrados y funciones de visibilidad directa que incorporan el apoyo de especialistas en piratería y emisiones del BOCC.

Mitigación rápida: La mitigación de infracciones condicional y basada en reglas se pone en marcha en cuestión de segundos tras la activación. Este mecanismo amplía el paraguas de seguridad, ya que supone un complemento de las capas de protección de los clientes y de Akamai.

Fomentar la visualización legítima

Además de los aspectos técnicos, el servicio de MCP ofrece la oportunidad de convertir a los usuarios de sitios de piratería en suscriptores de pago. Dado que el acceso no autorizado se impide casi en tiempo real, los posibles espectadores del contenido pirata se ven empujados a buscar medios legales de acceso, lo que los convierte en consumidores más satisfechos y seguros. Además, la información empresarial recopilada por el servicio puede ayudar a las organizaciones a comprender los patrones de consumo para determinar estrategias de contenido adecuadas de forma más eficaz.

Como se revela en "Piratas a la vista", la piratería está más generalizada que nunca, y las técnicas y tecnologías que emplean los piratas evolucionan continuamente. Las organizaciones deben evolucionar con ellas y ser diligentes en el uso de soluciones que frenen la piratería y protejan su propiedad intelectual. La protección de contenido administrado ofrece a los clientes de Akamai la posibilidad de lograrlo. Además, mejoramos continuamente nuestros servicios para ayudar a los clientes a enfrentarse a los retos de piratería que se avecinan, que son cada vez más complejos.

Más información

Obtenga más información sobre la compatibilidad de Akamai con el streaming de vídeo OTT a través del Centro de control de operaciones de emisión de Akamai y el informe sobre el Estado de Internet en materia de seguridad.