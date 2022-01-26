“你不会偷车，不会偷手袋，不会偷电视，不会偷影碟，但下载盗版电影也是偷盗行为。”21 世纪初的电影观众或许还记得这样一则提醒观众不要下载盗版内容的公益宣传广告 (PSA)。



虽然那时候的盗版资料也非常普遍，但从数量上来讲，与当今娱乐产业面临的盗版问题相比只能说是小巫见大巫，更不用说当今的盗版问题涉及音乐、出版、软件等诸多领域。Akamai 已将全面探究内容盗版者的攻击面以及作为攻击目标的内容列为头等要务，并在今日发布的 《互联网现状/安全性》报告《盗版之患猛于虎》中做了详细探讨。

切实保护知识产权，显著降低安全风险

根据诸多相关趋势以及我们持续的研究，我们深感保护客户免受盗版之患的重任在肩。为此，我们开发了 Akamai Managed Content Protection (MCP) 服务。客户可利用该服务更好地保护其知识产权 (IP) 并降低盗版安全风险。为了理解该服务能够如何保护公司及其客户，我们首先需要了解现今盗版犯罪的整体形势

“无受害者犯罪”的误解

很多人都认为盗版属于“无受害者犯罪”，但这与事实相去甚远。根据 美国商会全球创新中心发布的数据，全球盗版问题导致美国经济平均每年蒙受 290 亿美元的损失。盗版问题最猖獗的行业包括电视和电影业，而仅在美国，这两个行业就提供了 250 万个工作岗位 。盗版问题致使受害者的收入和生计受损，而且这种形势日渐严峻。

根据 Akamai 全新发布的《互联网现状/安全性》报告中的研究结果，在 2021 年 1 月至 9 月期间，全球盗版内容观看需求量（统计方式为：直接通过浏览器或移动应用程序访问提供盗版电影和电视节目的网站的次数，加上通过种子文件的形式下载此类内容的次数）达到 37 亿次，包括未经许可的流媒体播放和内容下载在内。此外，61.5% 的盗版资料消费者通过直接访问的方式获取盗版内容，28.6% 的盗版内容消费者则通过主动搜索的方式访问这类内容。

哪个领域的盗版犯罪最为猖獗？

电视业是盗版问题最猖獗的行业，流媒体的普及使盗版者更容易提供对付费内容的非法访问权。盗版问题除了引发付费客户的不满，给内容提供商带来法律后果之外，还会使盗版消费者遭遇种种恶意内容风险，包括网络钓鱼、恶意软件、漏洞利用攻击、僵尸网络、勒索软件攻击和身份盗用。我们的工程师在用 MCP 服务检测非法流媒体网站时发现，有超过 90% 的网站都包含此类恶意内容，这对用户和流媒体内容提供商都构成了真正的威胁。

与此同时，直播活动被盗版的可能性极高，因为观看需求量较大且实时观看的价值较高（以重大体育赛事为例，大家都不愿意错过比赛结果）。

常见盗版形式

根据我们的经验，最常见的盗版形式包括：

链接共享和令牌收集： 在移动端与桌面端应用程序中，通过投放自己的广告来将盗版活动变现，并通过外泄或循环利用的访问令牌来访问这些互动。

流媒体翻录和转播： 盗版者通过 Twitch、YouTube 和 Facebook 等公众社交渠道播送活动。尽管内容提供者已经实施了数字版权管理 (DRM)/加密和令牌化举措，这些问题还是屡禁不绝。

VPN/代理： 盗版者和用户绕过地理位置限制，从容访问内容。

实现 360 度全方位监测

为了帮助企业应对日渐猖獗的盗版犯罪浪潮，在设计 MCP 服务时，我们将其视为 Broadcast Operations Command Center (BOCC) 中专为广播电视内容提供商打造的第一道防线。

正是因为 MCP 的设计初衷是“抢先一步阻击盗版，防患于未然”，Akamai 才拥有了以近乎实时的速度识别和抵御广播层盗版问题的独特能力。该服务功能强大，既可在自动模式下运行，也可在人工监管下运行。它补充了整个媒体工作流中的现有服务，能够根据外部输入提供结果，也能提供可纳入其他工具和服务的重要情报，并且长期收集有关盗版企图的情报。

这些元素共同发挥作用，让企业能够捕获、了解盗版威胁，并灵活调整应对措施，从而更好地理解自身的服务在何处被盗版犯罪者利用，并采取主动措施立即阻止盗版行为。

借助 MCP 抗击盗版威胁

企业可以通过 MCP 的四个关键组件更有效地抗击盗版威胁：

监测： 监测组件可以识别传送流量的区域，并提供流媒体工作流和生态系统的实时情景感知。

自动检测： MCP 输出来自边缘的离群值指纹，自动执行威胁评估，并运用深度学习技术提供“置信度评分”功能。

实时分析： 使用 MCP 服务的客户可以预期：其传入请求将获得实时程序化 L7 分析，客户自身将获得托管服务领域的专业知识以及“持续监控”的能力，而且这一切都有着 BOCC 的盗版抗击和广播技术专家的鼎力支持。

快速缓解： 在激活后的几秒钟内，根据条件和规则缓解侵权行为，为现有 Akamai 保护层和客户保护层提供有力补充，扩展整体保护措施的覆盖范围。

培养合法观看的用户

除了技术功能外，MCP 还提供了将盗版内容网站的用户转化为付费用户的机会。借助“以近乎实时的方式终止未经授权的访问”这种能力，企业即可促使那些打算观看盗版内容的用户寻求合法的访问途径，进而成为以更满意、更安全的方式访问正版内容的潜在用户。此外，该服务收集的业务情报有助于企业理解内容消费模式，从而更好地确定合理的内容战略。

正如《盗版之患猛于虎》中所揭示的那样，盗版犯罪已经达到了前所未有的猖獗程度，盗版者所采用的技术和技能也在不断发展变化。企业必须做到与时俱进，并积极使用阻止盗版、保护知识产权的解决方案。Akamai Managed Content Protection 服务为客户提供了这样的能力，我们会不断改进该服务，帮助客户为将来不断变化的盗版挑战做好充分准备。

了解详情

敬请通过 Akamai Broadcast Operations Command Center 和 《互联网现状/安全报告》。