XZ Utils Backdoor - 알아야 할 모든 것과 대응 방법

XZ Utils와 그 기본 라이브러리인 liblzma는 lzma 압축 및 압축 해제를 구축하는 오픈 소스 프로젝트입니다. 많은 Linux 배포판에 기본으로 포함되어 있고, 개발자들에게 매우 인기 있으며 Linux 생태계 전반에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

약 2년 전, Jia Tan이라는 이름의 개발자는 해당 프로젝트에 참여해 다양한 버그 수정이나 개선에 대한 풀 리퀘스트를 열기 시작했습니다. 이때까지는 특이 사항이 없었습니다. 오픈소스 세계에서는 보통 이런 식으로 일이 진행되니까요. 이렇게 신뢰와 믿음을 쌓은 Jia Tan은 리포지토리에 대한 권한을 받기 시작해 처음에는 커밋 권한, 나중에는 릴리스 관리자 권한까지 얻게 되었습니다.

권한을 얻기 위한 노력의 일환으로 Jia Tan은 흥미로운 형태의 소셜 엔지니어링을 사용했습니다. 가짜 계정을 사용해 수많은 기능 요청과 버그에 대한 불만을 보내 원래 관리자를 압박했고, 결국 리포지토리에 다른 관리자를 추가해야 하는 상황이 발생했습니다.

Jia Tan은 약 2년간 코드에 기여한 후 2023년 릴리스 5.6.0에 포함된 몇 가지 변경 사항을 XZ에 도입했습니다. 그러한 변경 사항 중에는 정교한 백도어도 포함되어 있었습니다.