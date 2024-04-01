XZ Utilsバックドア — 知っておくべきこと、できること

XZ Utilsとその基盤となるライブラリーliblzmaは、lzma圧縮と解凍を実装するオープンソースプロジェクトです。これらは多くのLinuxディストリビューションに標準で含まれていて、開発者に非常に人気があり、Linuxエコシステム全体で広く使用されています。

約2年前、Jia Tanという名前の開発者がプロジェクトに参加し、さまざまなバグ修正や改善のプルリクエストを開始しました。それまでは、何も変わったことはありませんでした。オープンソースの世界とはそういうものです。やがて、信頼を築いたJia Tanはリポジトリの権限を得るようになりました。まずはコミット権限、最終的にはリリースマネージャーの権限を得ました。

こうした権限を得るための取り組みの一環として、Jia Tanは興味深い形式のソーシャルエンジニアリングを使用していたようです。その手法とは、偽のアカウントを使って、バグに関する無数の機能リクエストや苦情を送信し、元のメンテナーに圧力をかけ、最終的に別のメンテナーをリポジトリに追加する必要性を生じさせるものでした。

約2年間コードに携わった後、2023年にJia Tanはリリース5.6.0に含まれていたいくつかの変更をXZに加えました。この変更の中に、高度なバックドアがありました。