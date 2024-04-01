Backdoor di XZ Utils: tutto ciò che devi sapere e cosa puoi fare

XZ Utils, e la sua libreria sottostante liblzma, sono progetti open-source che implementano la compressione e la decompressione lzma. Questi progetti sono inclusi in molte distribuzioni di Linux immediatamente disponibili, sono molto popolari tra gli sviluppatori e sono ampiamente utilizzati nell'ecosistema di Linux.

Quasi due anni fa, uno sviluppatore di nome Jia Tan si è unito al progetto e ha iniziato ad aprire richieste pull per varie correzioni di bug o miglioramenti. Fin qui, tutto bene, d'altronde è così che funzionano le cose nel mondo open-source. Nel corso degli anni, dopo aver creato intorno a sé un clima di fiducia e credibilità, Jia Tan ha iniziato a ricevere le autorizzazioni per il repository: prima le autorizzazioni di commit e, infine, i diritti di responsabile dei rilasci.

Sembra che, come parte del suo impegno volto ad ottenere queste autorizzazioni, Jia Tan abbia usato un'interessante forma di social engineering: sono stati utilizzati account fittizi per inviare una moltitudine di richieste di funzioni e reclami sui bug in modo da mettere pressione sul responsabile della manutenzione originale, causando poi, alla fine, la necessità di aggiungere al repository un altro responsabile della manutenzione.

Dopo aver contribuito al codice per circa due anni, nel 2023 Jia Tan ha introdotto alcuni cambiamenti alla libreria XZ che sono stati inclusi come parte della versione 5.6.0. Tra questi cambiamenti, figurava anche una sofisticata backdoor.