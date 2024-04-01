Puerta trasera de XZ Utils: todo lo que necesita saber y lo que puede hacer

XZ Utils, y su biblioteca subyacente liblzma, son proyectos de código abierto que implementan la compresión y descompresión lzma. Se incluyen en numerosas distribuciones de Linux listas para usar, son muy populares entre los desarrolladores y se utilizan ampliamente en todo el ecosistema de Linux.

Hace casi dos años, un desarrollador con el nombre de Jia Tan se unió al proyecto y comenzó a abrir solicitudes de incorporación de cambios para varias correcciones de errores o mejoras. Hasta ahora, nada es fuera de lo normal; así es como funcionan las cosas en el mundo del código abierto. Finalmente, después de generar confianza y credibilidad, Jia Tan comenzó a recibir permisos para el repositorio: al principio, permisos de cambio y, por último, derechos de gestor de versión.

Parece que como parte del esfuerzo para obtener estos permisos, Jia Tan utilizó una forma interesante de ingeniería social: utilizó cuentas falsas para enviar innumerables solicitudes y quejas de funciones sobre errores para presionar al mantenedor original, causando finalmente la necesidad de añadir otro mantenedor al repositorio.

Después de realizar contribuciones en el código durante aproximadamente dos años, en 2023 Jia Tan introdujo algunos cambios en XZ que se incluyeron como parte de la versión 5.6.0. Entre estos cambios estaba una puerta trasera sofisticada.