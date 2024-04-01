XZ Utils 后门：您需要了解的一切及可采取的措施

XZ Utils 及其底层库 liblzma 是用于实现 lzma 压缩和解压缩的开源项目。它们是很多 Linux 发行版中开箱即用的功能，非常受开发人员欢迎，并在 Linux 生态系统中得到了广泛使用 。

大约在两年前，一名自称为 Jia Tan 的开发人员加入了该项目，开始针对各种错误修复或改进创建拉取请求。到目前为止，一切都很正常；这也是开源世界的运作方式。最终，在建立起信任和信誉之后，Jia Tan 开始获得代码库的相关权限。起初是提交权限，最后获得了发布管理员权限。

在努力获取这些权限的过程中，Jia Tan 似乎采用了一种有趣的社会工程形式：通过使用虚假帐户发送大量功能请求以及关于错误的投诉来向原维护人员施压，最终实现了增加另一名代码库维护人员的目的。

在参与该项目大约两年后，Jia Tan 于 2023 年对 XZ 进行了一些更改，这些更改包含在发行版本 5.6.0 中。这些更改中夹杂了一个复杂的后门。