Porte dérobée dans XZ Utils : tout ce qu'il faut savoir et les actions possibles

XZ Utils, et sa bibliothèque sous-jacente liblzma, sont des projets open source qui implémentent la compression et la décompression lzma. Ils sont inclus dans de nombreuses distributions Linux prêtes à l'emploi, sont très populaires auprès des développeurs et sont largement utilisés dans l'ensemble de l'écosystème Linux.

Il y a près de deux ans, un développeur du nom de Jia Tan a rejoint le projet et a commencé à ouvrir des requêtes pull pour effectuer diverses corrections de bugs ou améliorations. Jusqu'ici, rien d'anormal ; c'est ainsi que les choses fonctionnent dans le monde de l'open source. Finalement, après avoir acquis confiance et crédibilité, Jia Tan a commencé à obtenir des autorisations pour le référentiel ; d'abord, des autorisations de commit (proposition de modification du code) et, finalement, des droits de gestionnaire de versions.

Il semble que dans le cadre de ses efforts pour obtenir ces autorisations, Jia Tan a utilisé une forme intéressante d'ingénierie sociale : il a utilisé de faux comptes pour envoyer une myriade de requêtes de fonctionnalités et de plaintes concernant des bugs pour faire pression sur le responsable d'origine, ce qui a finalement entraîné la nécessité d'affecter un autre responsable au référentiel.

Après avoir contribué au code pendant environ deux ans, en 2023, Jia Tan a introduit quelques changements dans XZ qui ont été inclus dans la version 5.6.0. Parmi ces changements se trouvait une porte dérobée sophistiquée.