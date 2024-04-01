Backdoor no XZ Utils: tudo que você precisa saber e o que você pode fazer

XZ Utils, e sua biblioteca subjacente liblzma, são projetos de código aberto que implementam a compactação e a descompactação de lzma. Eles estão incluídos em muitas distribuições do Linux prontas para uso, são muito populares entre os desenvolvedores e são amplamente usados em todo o ecossistema Linux.

Há quase dois anos, um desenvolvedor com o nome de Jia Tan ingressou no projeto e começou a abrir solicitações pull de várias correções de bugs ou melhorias. Até aqui, não há nada errado; é assim que as coisas funcionam no mundo de código aberto. Eventualmente, depois de ganhar confiança e credibilidade, Jia Tan começou a receber permissões para o repositório: primeiro, permissões de commit; depois, direitos de gerenciamento de versões.

Parece que, como parte do esforço para obter essas permissões, Jia Tan usou uma forma interessante de engenharia social: ele usou contas falsas para enviar inúmeras solicitações de recursos e reclamações sobre bugs para pressionar o mantenedor original, eventualmente causando a necessidade de adicionar outro mantenedor ao repositório.

Depois de contribuir com o código por aproximadamente dois anos, em 2023 Jia Tan introduziu algumas alterações no XZ que foram incluídas como parte da versão 5.6.0. Entre essas mudanças estava uma sofisticada backdoor.