Alles, was Sie über die XZ Utils Backdoor wissen müssen

XZ Utils und die zugrunde liegende Bibliothek „liblzma“ sind Open-Source-Projekte für die Implementierung der lzma-Komprimierung und -Dekomprimierung. Sie sind in vielen Linux-Distributionen enthalten, bei Entwicklern sehr beliebt und werden im gesamten Linux-Ökosystem in großem Umfang eingesetzt.

Vor fast zwei Jahren trat ein Entwickler unter dem Namen Jia Tan dem Projekt bei und begann, Pull Requests für verschiedene Fehlerbehebungen oder Verbesserungen zu erstellen. Das ist nichts Außergewöhnliches; noch scheint in der Open-Source-Welt alles seinen gewohnten Gang zu gehen. Nachdem Jia Tan aber Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufgebaut hatte, erhielt er nach und nach Berechtigungen für das Repository und schließlich die Rechte für das Freigabemanagement.

Um diese Berechtigungen zu erhalten, verwendete Jia Tan anscheinend eine interessante Form von Social Engineering: Er nutzte gefälschte Konten, um unzählige Funktionsanforderungen und Beschwerden über Fehler zu senden, um Druck auf den ursprünglichen Betreiber auszuüben. Das führte schließlich dazu, dass dem Repository ein weiterer Betreiber hinzugefügt werden musste.

Nachdem sich Jia Tan etwa zwei Jahre lang an der Weiterentwicklung des Codes beteiligt hatte, nahm er 2023 einige Änderungen an XZ vor, die mit der Version 5.6.0 veröffentlicht wurden. Zu diesen Änderungen gehörte eine ausgefeilte Backdoor.