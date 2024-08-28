보안 취약점을 주의하세요: 제로데이를 통해 유포되는 Corona Mirai 봇넷

Akamai SIRT는 자신과 고객의 온라인 라이프를 안전하게 지키기 위해 수많은 내부 및 외부 인텔리전스 피드를 모니터링하고 참여합니다. Akamai는 글로벌 허니팟 네트워크를 통해 오늘 논의하는 CVE-2024-7029(발견자: 알린 엘리오비치(Aline Eliovich))를 포함한 여러 활성 위협을 발견했습니다.

이 RCE 제로데이 취약점은 AVTECH IP 카메라 디바이스의 밝기 기능에서 발견되었으며 명령어 인젝션을 통해 표적 시스템에 Mirai 변종을 확산시킬 수 있습니다. 이는 상승된 권한(실행 프로세스 소유자)을 사용해 원격으로 실행될 수 있습니다. 2024년 8월, CISA는 이 취약점에 대해 공격 복잡성 부족, 원격 악용 가능성, 공개된 악용 사례를 이유로 ICS(Industrial Control system) 경고를 발령했습니다.

이 봇넷 캠페인은 CVE-2024-7029 외에 AVTECH 취약점, Hadoop YARN RCE, CVE-2014-8361, CVE-2017-17215 등의 여러 취약점을 표적으로 합니다. 이는 악의적인 목적을 달성하기 위해 아직 패치되지 않은, 오래되었거나 우선순위가 낮은 취약점을 사용하는 공격자들의 트렌드와 일맥상통합니다.