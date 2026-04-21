CVE-2025-29635 : une campagne Mirai cible les terminaux D-Link

Une grande partie de la requête présentée dans la Figure 3 correspond à la PoC de la Figure 2, mais avec quelques différences notables. En effet, cette tentative ne contient pas certains en-têtes, tels que Referer et Accept-Language. Elle ne fournit aucune information d'authentification, que ce soit sous forme de jetons ou d'identifiants de session, ni dans les en-têtes ni dans le corps de la requête.

Cependant, le micrologiciel ne semble pas capable de vérifier la présence ou la validité de ces champs et valeurs. En raison de cette faille, le routeur extrait depuis le corps de la requête la valeur qui est placée dans le tampon de commande, sans contrôler le champ de formulaire d'origine. Si l'analyseur considère chaque paire clé-valeur du corps comme un candidat pour le champ macaddr, ou s'il copie simplement l'intégralité du corps dans le tampon, un attaquant peut injecter une charge utile malveillante sous n'importe quel nom arbitraire (parameter, par exemple).

Ainsi, bien que cette tentative d'exploitation diffère sur certains points de la PoC, elle emprunte le même chemin de code vulnérable et déclenche le même appel à system(), qui exécute la chaîne de commandes shell fournie.