CVE-2025-29635: La campaña de Mirai ataca los dispositivos de D-Link

Gran parte de la solicitud que se muestra en la Figura 3 coincide con el ataque de PoC de la Figura 2, pero hay diferencias importantes. En primer lugar, este intento no contiene ciertos encabezados, como Referer y Accept-Language. No proporciona autenticación en forma de tokens o ID de sesión, ya sea en los encabezados o en el cuerpo.

Sin embargo, parece que es probable que el firmware no valide la presencia o validez de estos campos y valores. Con este defecto, el router extrae el valor que termina en el búfer de comandos del cuerpo de la solicitud sin comprobar de qué campo del formulario procede. Si el analizador trata cualquier par de valores o claves en el cuerpo como candidato para el campo macaddr, o simplemente copia todo el cuerpo en el búfer, un atacante podría proporcionar la carga útil maliciosa con cualquier nombre arbitrario, como "parameter".

Por lo tanto, aunque este intento de explotación tiene algunas diferencias clave con respecto al ataque de la PoC, se dirige a la misma ruta de código vulnerable y activa la misma llamada a system(), que ejecuta la cadena de comandos de shell proporcionada.