CVE-2025-29635：Mirai 僵尸网络活动的目标是 D-Link 设备

图 3 中的请求内容与图 2 中的 PoC 漏洞利用程序基本一致，但存在一些关键差异。首先，此漏洞利用没有包含某些标头，例如 Referer 和 Accept-Language。不论是在标头还是正文中，它都没有以令牌或会话 ID 的形式提供身份验证。

然而，固件似乎无法验证这些字段和值的存在性或有效性。由于这一缺陷，路由器直接从请求正文中提取值并将其放入命令缓冲区，而不检查数据的表单字段来源。如果解析器将正文中的任何键值对视为 macaddr 字段的候选值，或者直接将整个正文复制到缓冲区中，那么攻击者就可以在任意名称（例如参数）下提供恶意攻击负载。

因此，尽管此漏洞利用与 PoC 漏洞利用程序存在一些关键差异，但它针对的是同样的存在漏洞的代码路径，并触发相同的 system() 调用，从而执行提供的 shell 命令链。