CVE-2025-29635：D-Linkデバイスを狙うMiraiキャンペーン

図3のリクエストの多くは、図2の実証コード（PoC）と一致していますが、いくつか大きな違いがあります。まず、図3には、RefererやAccept-Languageなどの一部のヘッダーがありません。トークンやセッションIDなどの認証情報をヘッダーやボディのいずれの形式でも提供しません。

しかし、このファームウェアは、これらのフィールドや値の存在や有効性を適切に検証できていない可能性があります。この脆弱性により、ルーターはコマンドバッファに格納される値をリクエストボディから抽出する際に、その値がどのフォームフィールドから送信されたのかの確認を行いません。パーサーがボディ内の任意のキーや値のペアをmacaddrフィールドの候補として処理する場合や、ボディ全体をそのままバッファにコピーする場合に、パラメーターなどの任意の名前で悪意のあるペイロードを送り込むことが可能になります。

したがって、実証コード（PoC）と一部大きな違いはありますが、同じ脆弱なコードパスを標的とし、同じsystem()コールを実行して、指定されたシェルコマンドチェーンを実行します。